Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги Европы
Фото: Gettyimages.ru

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пообщался с клубной пресс-службой в преддверии финала Лиги Европы.

Напомним, 24 мая «красные дьяволы» проведут матч против амстердамского «Аякса». Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» и стартует в 21.45 мск.

«Мы должны победить, – говорит игрок сборной Англии. – Это решающий момент сезона. Главное – выйти на поле с уверенностью в собственных силах. Все прекрасно знают, что «Юнайтед» хочет выступать в Лиге чемпионов. Мы должны сделать все ради победы в Стокгольме.

«Бэйл поможет «МЮ» выиграть АПЛ». Невилл – о возможных трансферах клуба

Мы знаем, что стоит за победой в Лиге Европы, – продолжает Джонс, – но прежде, чем думать об этом, мы должны обыграть «Аякс». Мы не имеем права на ошибку. Конечно, «Юнайтед» заслуженно вышел в финал Лиги Европы, но теперь мы должны доказать всем, что достойны выступать в Лиге чемпионов. 

У меня нет никаких проблем с тренером, – рассказывает футболист, – я готов приспособиться к любой системе игры. Конечно, Моуринью сложно сделать выбор, но я всегда говорил, что те, кто появляются в стартовом составе, должны выкладываться на полную катушку.

«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикам

Моуринью ротирует состав, чтобы дать отдохнуть другим игрокам. – объясняет решения тренера «МЮ» его подопечный. – К тому же, Жозе дает возможность проявить себя другим. Очевидно, в преддверии матча в Стокгольме у Моуринью большой выбор. Нужно с пониманием отнестись к игрокам «Манчестера». Мы очень устали. Команда провела много матчей, но мы должны совершить последний рывок.

Конечно, мне хотелось бы чаще выходить на поле. Я получил несколько травм, которые, к сожалению, выбили меня из колеи. Тем не менее, могу сказать, что это был хороший сезон для меня. Надеюсь, в следующем году я стану только лучше.

Моуринью? Он является отличным тренером. Я наслаждался работой с ним. Даже когда я не проходил в основу, этот человек внушал мне уверенность, что я попаду в состав. Моуринью всегда держал свое слово. Он заставил меня чувствовать, что я нужен «Юнайтед». Никогда этого не забуду, и буду вечно благодарен этому тренеру», – заявил Джонс.

«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезона

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» раздумывает над трансфером БарклиПолузащитник «Эвертона» Росс Баркли может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mirror.Халк может заменить Санчеса в «Арсенале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.Касильяс получил предложение от «Ливерпуля»Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание AS.Ди Мария хочет вернуться в «Реал»Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов сменить клубную прописку грядущим летом.Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер КантеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.Антуан Гризманн: Шансы, что я окажусь в «МЮ»? Шесть из десятиФранцузский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высоко оценил свои шансы на переход в английский «Манчестер Юнайтед».«Бэйл поможет «МЮ» выиграть АПЛ». Невилл – о возможных трансферах клуба«Бэйл поможет «МЮ» выиграть АПЛ». Невилл – о возможных трансферах клубаБывший полузащитник «МЮ» прокомментировал возможные трансферы «красных дьяволов».Марсело: Многие не хотели, чтобы «Реал» выиграл лигуЗащитник «Реала» Марсело после матча 38-го тура примеры с «Малагой» (2:0) прокомментировал победу команды в чемпионате.ЦСКА выйдет из отпуска 14 июняПосле матча 30-го тура премьер-лиги с «Анжи» (4:0) у игроков ЦСКА начался отпуск.«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезона«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезонаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги сезона 2016/17, по итогам которого «красные» вышли в Лигу чемпионов.«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикам«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикамНападающий мадридского «Реала» пообщался с представителями СМИ после победы над «Малагой» в заключительном туре испанской примеры.Музыкальная группа Black Eyed Peas выступит перед финалом Лиги чемпионов 2016/2017Американская музыкальная hip-hop группа Black Eyed Peas выступит перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона 2016/2017, в котором встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».Наши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладНаши в еврокубках: когда стартуют и в каких корзинах будут. Полный раскладСтали известны все участники еврокубков от России. Рассказываем, кто с какой стадии стартует и на что может рассчитывать.Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионовСтали известны все команды, которые при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов попадут в первую корзину.Моуринью выставил самый молодой стартовый состав «МЮ» за историю АПЛСтартовый состав «Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:0) был самым молодым за историю выступления команды в лиге. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Видео дня: Пресс-конференция Моуринью продлилась 10 секундГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Кристал Пэлас» (2:0) пришел на пресс-конференцию и сразу же покинул ее из-за отсутствия вопросов у журналистов.Арсен Венгер: Расстроен от того, что мы не пробились в ЛЧ впервые за 20 летГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата Англии, а также прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов.Впервые после ухода Моуринью. «Реал» – чемпион Испании!Впервые после ухода Моуринью. «Реал» – чемпион Испании!«Советский спорт» – о развязке в чемпионате Испании.Джон Терри: Сегодня, несомненно, один из самых сложных дней в моей жизниМноголетний капитан английского футбольного клуба «Челси» защитник Джон Терри эмоционально простился с болельщиками «синих» по окончании матча заключительного тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1).
Футбол
Артем Ребров: Сборная России? Мне 33 года, у меня семья, и я хотел бы спокойно готовиться в «Спартаке»
Футбол
Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер Канте
Футбол
Валерий Рейнгольд: На месте руководства «Зенита» в секунду бы уволил Луческу
Баскетбол
«Голдэн Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА, победив «Сан-Антонио»
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Фил Джонс
Фил Джонсвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости