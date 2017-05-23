«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги Европы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пообщался с клубной пресс-службой в преддверии финала Лиги Европы.

Напомним, 24 мая «красные дьяволы» проведут матч против амстердамского «Аякса». Встреча состоится в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» и стартует в 21.45 мск.

«Мы должны победить, – говорит игрок сборной Англии. – Это решающий момент сезона. Главное – выйти на поле с уверенностью в собственных силах. Все прекрасно знают, что «Юнайтед» хочет выступать в Лиге чемпионов. Мы должны сделать все ради победы в Стокгольме.

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Мы знаем, что стоит за победой в Лиге Европы, – продолжает Джонс, – но прежде, чем думать об этом, мы должны обыграть «Аякс». Мы не имеем права на ошибку. Конечно, «Юнайтед» заслуженно вышел в финал Лиги Европы, но теперь мы должны доказать всем, что достойны выступать в Лиге чемпионов.

У меня нет никаких проблем с тренером, – рассказывает футболист, – я готов приспособиться к любой системе игры. Конечно, Моуринью сложно сделать выбор, но я всегда говорил, что те, кто появляются в стартовом составе, должны выкладываться на полную катушку.

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Моуринью ротирует состав, чтобы дать отдохнуть другим игрокам. – объясняет решения тренера «МЮ» его подопечный. – К тому же, Жозе дает возможность проявить себя другим. Очевидно, в преддверии матча в Стокгольме у Моуринью большой выбор. Нужно с пониманием отнестись к игрокам «Манчестера». Мы очень устали. Команда провела много матчей, но мы должны совершить последний рывок.

Конечно, мне хотелось бы чаще выходить на поле. Я получил несколько травм, которые, к сожалению, выбили меня из колеи. Тем не менее, могу сказать, что это был хороший сезон для меня. Надеюсь, в следующем году я стану только лучше.



Моуринью? Он является отличным тренером. Я наслаждался работой с ним. Даже когда я не проходил в основу, этот человек внушал мне уверенность, что я попаду в состав. Моуринью всегда держал свое слово. Он заставил меня чувствовать, что я нужен «Юнайтед». Никогда этого не забуду, и буду вечно благодарен этому тренеру», – заявил Джонс.

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