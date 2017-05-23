Теракт в Манчестере на стадионе: что случилось и как это относится к спорту?

Коллаж, которым "Манчестер арена" приветствовала переход Златана Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед". Источник: официальный инстаграм "Манчестер арены"

На «Манчестер арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – более 50. Это случилось на концерте американской исполнительницы Арианы Гранде, но сам стадион – спортивное сооружение.

Что такое «Манчестер арена»? Никогда о такой не слышали

Это крупная крытая площадка, она вмещает до 21 000 зрителей – это вместимость во время боксерских поединков и как раз концертов. На 500 человек меньше могут посетить баскетбольный матч, плавательный и хоккейный варианты – на 17 000 зрителей.



Вариант «Манчестер арены» для бокса с максимальной вместимостью 21 000 зрителей



Арена удобно расположена рядом с крупным железнодорожным узлом: станцией «Манчестер Виктория». Взрыв на концерте произошел, по предварительным данным, как раз либо в фойе стадиона, либо в переходе к вокзалу. Возможно, их было два: и там, и там.

Инфографика The Sun: место взрыва обозначено справа красным

Кто играет на «Манчестер арене»?

Прямо сейчас регулярного спорта на площадке нет. Но это скорее связано с тем, что настолько вместительная арена просто не нужна баскетбольной и хоккейной командам из Манчестера – они не собирают такого количества болельщиков, поэтому проводят домашние матчи на более скромных по размерам площадках.

Команда «Манчестер Сторм», которая существовала с 1995-го по 2003-й, в 1997-м установила на этой арене европейский рекорд по посещаемости хоккейного матча – туда пришли 17 245 зрителей, а еще полторы тысячи не смогли купить билет. В 2003-м и 2004-м там играла другая манчестерская хоккейная команда – «Манчестер Феникс», но она отказалась от арены из-за дороговизны использования и переехала в более скромные условия. Баскетбольную конфигурацию арены использовала полупрофессиональная команда «Манчестер Джаянтс», но на постоянной основе ей «Манчестер арена» тоже не понадобилась. Но на матче с «Лондон Леопардс» в 2004-м именно здесь установили британский баскетбольный рекорд – 14 151 зритель.



17 245 зрителей на «Манчестер арене» в 1997-м. Источник: Manchesterstorm.co.uk

Заполняемость «Манчестер арены» во время шоу и концертов очень высока: в 2016-м на нее продали 851 тысячу билетов – это четвертый показатель по всему миру. Больше только у лондонской O2 Арены, «Мэдиссон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и парижского «Берси». А, например, кельнская «Ланксесс арена», на которой проходили решающие матчи чемпионата мира по хоккею, и «Эйр Канада Центр» в Торонто, где играли Кубок мира по хоккею, в этом рейтинге ниже.

Зачем строили эту арену?

«Манчестер арену» открыли в 1995-м, ее возводили в расчете на получение Олимпиады-2000. В пересчете на нынешние деньги ее строительство стоило около 100 миллионов фунтов.

Удивительно, но 13 лет – с 1998-го по 2011-й – в названии арены был бренд местной газеты: Manchester Evening News Arena. Исходное неспонсорское название «Манчестер арена» у площадки с января 2015 года после нескольких менее продолжительных контрактов.

Какой спорт есть сейчас на «Манчестер арене»?

Крупные разовые события. На арене проводили поединки боксеры Майк Тайсон, Рикки Хаттон, Амир Хан, Дэвид Хэй и другие.

«Манчестер арена» принимала несколько турниров UFC: в 2007-м, 2009-м и 2013-м, а также UFC 204 в 2016-м – там Дэн Хендерсон проиграл Майклу Биспингу. К чемпионату мира по плаванию на короткой воде-2008 у арены появилась конфигурация в виде 25-метрового бассейна.

Октагон турнира UFC 204 на «Манчестер арене». Фото из официального инстаграма арены

Чисто спортивных мероприятий на остаток 2017-го не запланировано, на ней пройдет два шоу WWE – организации профессионального рестлинга. Кроме того, в плане мероприятий концерты, например, группы Kiss (30 мая), Селин Дион (25 июня и 1 августа), Radiohead (4 и 5 июля), Linkin Park (7 июля).