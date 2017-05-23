Мануэл Фернандеш: Самый важный гол сезона забил «Уфе»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш дал интервью Maisfutebol, в котором рассказал о Кубке России, лучшем голе и русской культуре.

«ПОБЕДА В КУБКЕ СПАСЛА СЕЗОН»

Год был трудным. Спасли сезон благодаря победе в Кубке России. Если бы не этот трофей, с тем бюджетом, что у «Локо», мы бы не оправдали ожиданий. А так вышли в Лигу Европы, что очень важно для клуба.

Почему так мало играл раньше? То была ситуация, связанная с бывшим руководством. Только из-за них не было возможности играть регулярно на протяжении прошлого сезона. Мне так ничего и не объяснили, у руководства были свои теории. Но мне кажется, они и не хотели решить ситуацию, иначе поговорили бы со мной. И мы бы избежали недопонимания. Получилась странная ситуация, так как в тот момент у меня было еще три года контракта, а руководство не хотело, чтобы я оставался. Решения не было, поэтому я очень мало играл. Если не брать матчи в ЛЕ, почти не выходил на поле.

К счастью, в этом сезоне все пришло в норму. У меня появилась возможность делать свою работу. Главное – играть постоянно, каждую неделю. В последние два месяца чувствовал, что вношу большой вклад в выступления команды. Хорошие игры шли одна за другой. И это придало уверенность. Мы закончили чемпионат не лучшим образом, проиграв «Зениту», но в целом сезон получился хорошим.

«ГОЛ «УФЕ» - САМЫЙ ВАЖНЫЙ»

Гол в полуфинале Кубка России - самый важный для меня. Матч против «Уфы» был сложным, команда очень хорошо умеет защищаться. Мы не хотели доводить дело до серии пенальти. Игра была очень закрытой, в центре поля, почти без голевых моментов. Поэтому тот гол был самым важным.

А финал Кубка – главный матч сезона. Мы понимали, что в чемпионате уже не участвуем в борьбе за высокие места. Да и к финалу Кубка подходили с тремя отрицательными результатами, так что победа принесла облегчение.

Драка в концовке? К сожалению, все началось с меня. Потом произошло еще несколько некрасивых ситуаций. Это все немного отвлекло внимание от того, насколько важен этот трофей, и от факта, что «Локо» намного превосходил соперника.

«НУЖНО ПОНИМАТЬ МЕСТНУЮ КУЛЬТУРУ»

Российский чемпионат? Здесь другой футбол, нужно понимать местную культуру, она особенная. И нужно иметь терпение, чтобы понять русский менталитет, если вы этого не сделаете, разочаруетесь, и тогда только осложните себе жизнь.

В России воспринимают футбол не как в Португалии, или Турции. Здесь игроки переходят из «Локо» в ЦСКА или «Спартак», и никаких проблем не возникает. Болельщики не слишком этому огорчаются. Футбол – не главный вид спорта и не привлекает огромного внимания. Не то что в Турции, где о нем говорят сутками.

Русский язык? По-турецки я знал несколько слов, но не разговаривал. Потом об этом жалел. С русским по-другому. Не скажу, что общаюсь свободно, но могу объясняться. Язык сложный, нужно терпение, немного учебы и ежедневной практики.

«ДВАЖДЫ ВХОДИЛ В РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК САНТУША»

Когда в сборную пришел Фернанду Сантуш, я дважды входил в расширенный список, но в итоге приглашения не получал. Наверное, я лидер в таких списках. Сейчас просто хочу показывать хороший футбол, и в следующем сезоне выступить лучше, чем в этом. Реальность такова, что если что-то пойдет не так, вызов в сборную будет невозможен. Что ожидать от ЧМ-2018 в России? Хотя бы хорошей погоды. Уверен, турнир будет отличным, для России это в целом это хорошее событие, возможно, русские больше полюбят футбол.

Скрытый расизм? У русских такой закрытый менталитет, я бы сказал немного старомодный. Но, думаю, что с каждым годом люди в России становятся все более терпимыми. По крайне мере, в этом сезоне почти не было случаев, которые напоминали бы о расизме.

На данный момент остаюсь в «Локомотиве», у меня контракт до 2019 года. О предложениях из других клубов мне ничего неизвестно, не задумываюсь об уходе.

