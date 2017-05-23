Символическая сборная премьер-лиги

«Советский спорт» представляет свою версию символической сборной премьер-лиги сезона-2016/17.

Поскольку один из главных трендов минувшего сезона – переход большинства клубов на тактическую модель 3–5–2, именно ее мы и возьмем за шаблон. Определенные неудобства из-за этого возникнут, но что поделаешь.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

В запасе: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Год назад о существовании этого парня знали только специалисты. И вот он уже получает приглашение в сборную. Уникален тем, что по ходу одного сезона выиграл конкуренцию за место в составе сразу двух клубов. Именно выиграл: изначально не был первым номером ни в «Уфе», ни в «Зените». У него четвертый показатель по сейвам – 3,5 за матч (тот случай, когда не оборона выручает, а вратарь спасает) и пропущенным голам – 0,6.

Левый латераль

Роман Зобнин («Спартак»)

В запасе: Федор Кудряшов («Ростов»)

Понимаю ваше изумление. Но тут вот какая штука. Зобнин в минувшем сезоне поиграл на всех позициях в полузащите, и латералем тоже был, только правым. Не включить его в символическую сборную просто нельзя – это бесспорно один из лучших игроков сезона. Но вопрос – куда его поставить? Сильных левых латералей у нас не было. В первой половине сезона был Кудряшов, но после травмы Граната Федор сместился в центр.

Надо понимать, что в таких символических сборных всегда много условностей. РФС, например, включил в список 33-х лучших Юрия Жиркова. Как левого полузащитника. На этой позиции наш ветеран уже почти не играет. И тем не менее.

Левый центральный защитник

Георгий Джикия («Спартак»)

В запасе: Андреас Гранквист («Краснодар»)

Великолепный сезон: выстрелил в «Амкаре», пошел на повышение, где получил свой шанс, которым и воспользовался. Джикия прекрасен в борьбе и в выборе позиции. Вот умеет человек играть так, что как-то, знаете ли, спокойно. К другому мяч летит – и уже за 20 метров до контакта возникает какая-то нервозность. А этот излучает уверенность. Не все гладко и безошибочно. Но главное – есть куда расти. Потенциал огромный.

Центральный защитник

Сесар Навас («Ростов»)

В запасе: Виктор Васин (ЦСКА)

Нестареющий центральный защитник, безоговорочный лидер, рядом с которым любое полено (это, конечно, не про игроков «Ростова») оживет. Был у Наваса сбой на старте сезона – то была адаптация после ухода Баштуша и Новосельцева. Но через пару месяцев оборона вновь затянулась, став лучшей в чемпионате. У Сесара второй показатель по выигранным верховым единоборствам – 73%.

На место в символической сборной претендовал и Васин. Если бы не ошибка в матче со «Спартаком». Да, всего одна. Но очень уж конфузно получилось. Но сезон Виктор провел потрясающий.

Правый центральный защитник

Василий Березуцкий (ЦСКА)

В запасе: Миха Мевля («Ростов»)

Накануне Василий рассказал, что сейчас вместе с братом пойдет учиться на тренера. А ему еще играть и играть. В 80-90% матчей чемпионата России скорости такие, что играть можно до сорока. У нас 37-летний Игнашевич выходит с переломом (!) в решающей битве за путевку в Лигу чемпионов и забивает важный гол. И то, что лучшими центральными защитниками являются ветераны, наводит на не самые приятные выводы.

Правый латераль

Тимофей Калачев («Ростов»)

В запасе: Марио Фернандес (ЦСКА)

А вот еще один знаменитый ветеран. И лидер сезона по голевым передачам – 10. И еще три паса сделал в еврокубках. В прошлом сезоне был третьим по этому показателю. То есть не просто не сбавляет обороты, а даже разгоняется. В 36 лет. Шестой игрок по количеству навесов – 4,8 за матч. Но тут важно не количество, а КПД. Будь Калачев моложе лет на 8, это был бы самый лакомый кусок на внутреннем трансферном рынке.

Опорный полузащитник

Фернандо («Спартак»)

В запасе: Понтус Вернблум (ЦСКА)

Лучшее приобретение сезона, трансферная находка. Выдал очень мощный стартовый отрезок, после чего, как показалось, немного сдал. Или это мы к нему привыкли? Лидер премьер-лиги по количеству передач – 66 за матч и один из лучших по передачам в последнюю треть поля – 15. Отвечает в команде за все: выход из обороны – Фернандо, возвращение в оборону – Фернандо, развитие атаки – снова Фернандо. Блеск!

Box-to-box

Денис Глушаков («Спартак»)

В запасе: Александр Головин (ЦСКА)

Лучший игрок сезона вообще. В последнее время о Глушакове говорили так много (и говорил сам футболист), что добавить что-то новое, наверное, не получится. Лидер. Капитан. Боец. Вдохновитель. И спаситель. Столько очков и вырванных побед для опорного, по сути, полузащитника – это что-то из области фантастики. Опорник Глушаков забил на три гола больше нападающего Кокорина, хотя сыграл на два матча меньше.

Центральный атакующий полузащитник

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

В запасе: Алексей Миранчук («Локомотив»)

«Локомотив» провалил сезон, несмотря на победу в Кубке. Кого он там победил-то? «Химки», «Крылья Советов», «Тосно», «Уфу» и «Урал». Прекрасный турнир! Фернандеш в этом «Локомотиве» был футболистом с другой планеты – второй игрок сезона по голевым передачам (9) и четвертый по показателю гол+пас (16 очков). Не удивляйтесь тому, что в запасе у нас Миранчук. Так бывает. Они фактически дублируют друг друга.

Первый нападающий

Федор Смолов («Краснодар»)

В запасе: Артем Дзюба («Зенит»)

Второй сезон кряду Смолов – лучший бомбардир. А еще это самый бьющий игрок чемпионата – почти 5 ударов за матч. Никаким синдромом второго сезона не страдал. Рвал, как и раньше. Только раньше было проще – «Краснодар» выглядел ярче и целостнее. И тем не менее даже не в самой благоприятной обстановке стал лучшим. В среднем за 90 минут он забивает 0,81 гола! Приятно, что вторым идет другой Федор – Чалов (0,79).

Второй нападающий

Квинси Промес («Спартак»)

В запасе: Дмитрий Полоз («Ростов»)

Что вам рассказать о Промесе? Лучше посмотрите, как он танцует.

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