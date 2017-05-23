«Как можно держать его в запасе?» – Анри обрушился с критикой на Моуринью

Жозе Моуринью и Уэйн Руни на тренировке "МЮ" Фото: Gettyimages.ru

Эксперт телеканала Sky Sports, бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри дал небольшое интервью ESPN FC.



Первым делом французский специалист встал на защиту хавбека «МЮ» Поля Погба, который вернулся в премьер-лигу из «Ювентуса» за 105 млн евро.



«Ему очень тяжело, – говорит бывший форвард «пушкарей». – Тренерский штаб не ставит его на ту позицию, где он должен играть. Поль – не полузащитник. Ему нравится играть ближе к чужим воротам, или на фланге слева. Он теряется там, куда ставит его Моуринью. К тому же, люди никак не могут забыть о его трансфере из «Ювентуса». Деньги не дают никому покоя, но от этого никуда не деться.



Было бы хорошо, если бы этим летом «Манчестер Юнайтед» купил игрока за более высокую сумму. Тогда фанаты «Юнайтед» оставили бы Погба в покое», – заявил тренер сборной Бельгии.



«Думаю, в следующем сезоне Поль будет играть намного лучше. – продолжает Анри. – У него фантастические данные, и он может дать команде намного больше, чем кажется», – сказал француз.

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Также экс-игрок «Барселоны» прокомментировал выступление «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью. Напомним, португальский тренер выиграл с командой Кубок Лиги, а также вывел своих подопечных в финал Лиги Европы.



«Разве такой трофей, как Кубок Лиги может украсить сезон? Вот если «Манчестер» выиграет Лигу Европы и выйдет в Лигу чемпионов, тогда мы сможем сказать, что это был успешный сезон», – заявил Анри.



Не оставил и без внимания эксперт ситуацию капитана «МЮ» Уэйна Руни, который после прихода Моуринью потерял место в стартовом составе.



«Все хотят, чтобы Уэйн закончил свою карьеру в «Юнайтед». – говорит Анри. – Однако, я сомневаюсь, что это случится. Ему просто придется уйти. Когда у тебя есть такой игрок, как Руни, разве можно держать его на скамейке запасных? В чем смысл? Если Уэйн не проходит в основу – он должен уйти. Именно так сказал Джон Терри, когда принял решение покинуть «Челси», – заключил эксперт.