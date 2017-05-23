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Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017
Фото: «Советский спорт»

По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов.

Сейчас Владимир Владимирович лежит в одной из клиник Кельна с переломом двух ребер и поврежденным легким. По информации «Советского спорта» он проведет в немецкой больнице еще около недели. А попал тренер туда еще перед полуфиналом.

Причиной столь тяжелой травмы стало обычное неудачное падение. Известный специалист запнулся, перешагивая через небольшой заборчик.

В 77 лет Юрзинов мотается по миру со сборной, чтобы дельным советом, взглядом со стороны помочь своему ученику Олегу Знарку. И теперь он получил тяжелую травму на своем рабочем месте.

Многие сейчас судят наших игроков и тренеров за то, что мы опять не смогли обыграть канадцев. И о бронзовых медалях говорят – «всего лишь бронза» или вообще «очередное фиаско»…

А мне хочется напомнить болельщикам, что за любые медали приходится биться. Бронзовые они или золотые, бывает, что и вообще унылое четвертое место… Все равно ты бьешься на турнире до конца. И бьешься до хруста костей.

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Давайте вспомним всех наших игроков, которые также, как и Юрзинов получили на ЧМ-2017 тяжелые травмы. И скажем им спасибо за битву и достойный результат.

Сергей Мозякин. Получил тяжелое сотрясение в поединке с немцами 8 мая. После тяжелой подсечки сзади ударился головой о лед. До конца пытался вернуться в состав. Но после двух тестов на велотренажерах, после одного из которых состояние Сергея резко ухудшилось, был вынужден покинуть турнир.

Владислав Гавриков. В третьем периоде полуфинальной битвы с канадцами сильно повредил колено после столкновения с соперником. О его участии в матче за «бронзу» и речи уже не шло.

Антон Белов. Сломался в последнем матче турнира, пластаясь в обороне. Кельн покидал на костылях, с трудом передвигаясь самостоятельно. Наверняка перечеркнул все семейные планы на короткий для сборников отпуск…

И это только те люди, который реально не могут после травм играть! А ведь был еще и Сергей Андронов, которого канадцы долбили за опасные атаки так, что он с трудом поднимался со льда, растирая по лицу кровь из расквашенного носа.

Был Валерий Ничушкин, который прошел весь подготовительный цикл подготовки и был заявлен в сборную с серьезной травмой голеностопа. Заявлен, потому что был нужен Знарку. И потому что был готов терпеть боль ради команды.

Были Владислав Наместников и Иван Телегин, которые «ныряли» под убойные броски, ловили на себя шайбы. Их потом уносили в раздевалку. А на следующий матч они выходили с огромными гематомами на теле.

Был Артемий Панарин, пропустивший один поединок из-за сильного недомогания. Но все равно ставший в итоге лучшим бомбардиром этого турнира.

Наверняка есть и еще те, о травмах которых я просто не знаю. «На моих ребятах живого места нет» - сказал после турнира Знарок. Но эта его фраза, как обычно прошла стороной. Никто ее не услышал. Нас всех волнует только результат. А не цена, которой он достается.

Поэтому сейчас мне просто хочется сказать всем ребятам из сборной: «Спасибо! Вы бились в каждом матче достойно. И не развалились, как команда, ни в одном».

А всем, кто пострадал особенно тяжело в этих битвах – скорейшего выздоровления.

Владимир Владимирович, вам, как патриарху нашего тренерского цеха – в первую очередь.

Ждем вас! Возвращайтесь поскорее в строй…

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