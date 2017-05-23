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На Питерском форуме не обойтись без спорта. И без «Советского спорта» тоже!

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: forumspb.com
Фото: forumspb.com

Пресс-конференция, посвященная культурной и спортивной программе предстоящего Петербургского международного экономического форума, прошла накануне в Москве. Участники говорили не только о программе форума, но и о важности комплекса ГТО и продвижения здорового образа жизни. Одна из главных новостей: организатором одной из ключевых сессий будет ИД «Советский спорт».

Среди предстоящих событий это гала-матч по хоккею в формате «сборная ПМЭФ – сборная мира». В составах команд будут играть политические деятели, представители бизнеса, а также легенды мирового хоккея.

По аналогичному принципу пройдет баскетбольный и мини-футбольный турнир. Отдельного внимания заслуживает проведение двух турниров по смешанным единоборствам под эгидой (ММА) М-1 Challenge 79 и Fight Nights Global 68. В данных турнирах также примут участие известные спортсмены, среди которых Александр Шлеменко и Федор Емельяненко.

– Вроде бы экономический форум. Казалось бы, причем здесь спорт? – говорит трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. – Дело в том, что спорт присутствует почти во всех сферах жизни человека. Участникам ПМЭФ предоставляется возможность потренироваться с известными спортсменами. Делегаты форума могут проявить себя не только как талантливые ораторы или деловые люди – спорт дает возможность открыть человека с иной позиции. Уверен, что спортивные мероприятия помогут заключить выгодные сделки, самое главное – повысят уровень доверия.

– По сравнению с прошлыми годами, спортивная составляющая ПМЭФ, увеличена вдвое, – сообщила подробности заместитель министра спорта России Марина Томилова. – Мы отдаем себе отчет, что это не просто так. Грядет чемпионат мира по футболу в будущем году, а уже меньше чем через месяц – Кубок конфедерации, который является предтечей будущего мундиаля.

«Советский спорт» стал организатором одной из ключевых сессий ПМЭФ-2017. Опыт старейшего спортивного издания страны будет всесторонне использован на Форуме. И это отдельно отмечалось участниками пресс-конференции.

– Отдельное спасибо хочется сказать издательскому дому «Советский Спорт», который проводит уже не первую сессию ПМЭФ, – сказал руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ Фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов. – Регулярно читаю портал и газету «Советский Спорт», где всегда выступают яркие спикеры. Уже сейчас понятно, что так же ярко пройдет и сессия.

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