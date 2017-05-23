Кто грубиян, а кто забивака? Все, что вам нужно запомнить о сезоне «Зенита»

«Советский спорт» собрал главные показатели «Зенита», по которым понятно, почему петербуржцы не выиграли чемпионат.



50 голов забил «Зенит» в этом сезоне – наибольшее количество среди всех команд. У победителя – «Спартака» – 46 мячей. По пропущенным голам «Зенит» на третьем месте – после ЦСКА и «Ростова», а вот «Спартак» по этому показателю шестой.

1-й раз с 2008 года «Зенит» ни разу не лидировал в турнирной таблице РФПЛ по ходу сезона. В 2008-м три тура первую строчку занимал «Амкар», а оставшееся время – «Рубин». В сезоне-2016/17 в двух турах первым был «Краснодар», а в остальных – «Спартак».

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4,9 удара в створ в среднем за матч наносили игроки «Зенита» в матчах чемпионата России. «Спартак» опередил сине-бело-голубых на 1,3 удара.

19 очков по системе «гол+пас» заработал Артем Дзюба: форвард забил 13 мячей и сделал шесть передач. По этому показателю Артем в лиге третий – после Квинси Промеса и Федора Смолова, а по голам – второй после форварда «Краснодара».

16 игр чемпионата «Зенит» провел на ноль. Причем в этих матчах играли три разных вратаря: 4 раза Михаил Кержаков, 7 – Юрий Лодыгин, 4 – Андрей Лунев. Еще один матч Лодыгин и Лунев поделили: в игре 29-го тура с «Краснодаром» Лунев получил травму в конце первого тайма и его заменил Лодыгин.

В 6 матчах чемпионата «Зенит» не смог забить: две игры – с «Амкаром» и «Тереком» закончились поражением, четыре – нулевой ничьей.

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20 очков потерял «Зенит» в выездных матчах. Так плохо зенитовцы не играли в гостях с сезона-2009: тогда «Зенит» выиграл 5 матчей, а проиграл и провел вничью по пять, теперь петербуржцы победили в семи играх, по четыре раза сыграли вничью и потерпели поражение.

Трех соперников «Зенит» не смог победить в этом сезоне: ЦСКА (1:1; 0:0), «Анжи» (2:2; 1:1) и «Терек» (1:2; 0:1).

10 желтых карточек получил защитник Доменико Кришито в этом сезоне – он самый грубый игрок по этому показателю. Всего «Зенит» заработал 56 желтых карточек и 4 красных.

278 354 человека посетили домашние матчи «Зенита» – это второй показатель после «Спартака» (491 404). Самая посещаемая игра – против «Терека» на стадионе «Санкт-Петербург» – 30 673 болельщика. Меньше всего зрителей посетили матч против тульского «Арсенала» – 16 903.

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