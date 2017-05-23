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Соломон Кверквелия: Готов на пожизненный контракт с «Локомотивом»

Артем Мельников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Соломон Кверквелия
Соломон КверквелияФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал «ССФ», почему он так обижен на тренера «Рубина» Хавьера Грасию и от чего его спасала дочка.

«НЕ ХОЧУ РАБОТАТЬ С ХАВИ ГРАСИЕЙ»

– С победой вас в Кубке России. Как отметили?
– Как празднуют такие события в середине сезона? Посидели с командой в ресторане без тренеров, каждый сказал по тосту, и разошлись готовиться к следующим играм.

– Лучший момент финала?
– Когда прозвучал свисток об окончании матча. Понял: «Я чемпион!» Для меня эта победа особенно важна, ведь каких-то девять месяцев назад хотел вообще закончить с футболом. В «Рубине» тренер Хави Грасия не видел меня в команде, я даже в заявку не попадал. Тренировался, но все встречи смотрел дома по телевизору. В другие клубы «Рубин» не отпускал. Случались моменты, думал: «Зачем мне все это?» Сейчас-то вспоминаю ту историю со смехом, а тогда веселого было мало. Зато теперь понимаю, почему не надо было завершать карьеру. Я терпел и тренировался для того, чтобы выиграть Кубок России. Это кайф!

– В каких командах могли оказаться, если бы «Рубин» отпустил?
– «Ростов» и «Краснодар». Все было согласовано, но вето на трансфер накладывал «Рубин». Казанцы хотели, чтобы я перешел в команду, которая находится ниже в таблице. Были предложения из Германии и Италии, но от клубов, борющихся за выживание в высших лигах. Поэтому в Европу сам не желал уезжать. Хотел остаться в России и доказать всем: я не такой уж плохой футболист, как кому-то кажется.

– Вы заявили, что не вернетесь в «Рубин», но ведь контракт действует до 2019 года.
– Остался бы в «Локомотиве». Не хочу больше работать с Хави Грасией. Да и он, думаю, не настроен общаться. Если человек меня не уважает, я его также ни во что не ставлю. В первую очередь я личность, а уже потом футболист.

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ

Защитник. Родился 6 февраля 1992 года в Самтредиа (Грузия).

Карьера: выступал за «Рубин» (2010–2016 с перерывом), «Нефтехимик» (2012), в «Локомотиве» с февраля 2017 года. В премьер-лиге сыграл 99 матчей, забил 3 мяча.

Достижения: обладатель Кубка России (2016/17).

За сборную Грузии сыграл 20 матчей.

«ГОТОВ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ С «ЛОКО»

– Кажется, когда вы уходили из «Зенита» в «Рубин», произносили примерно такие же слова.
– В Санкт-Петербурге я был молодым футболистом обоймы, но не стартового состава. В «Рубине» на протяжении пяти лет практически в каждой игре выходил на поле с начала встречи. И вдруг приходит новый главный тренер и без объяснения причин сажает меня на лавку. Даже не видит меня в заявке! Среди 23 футболистов я становлюсь одним их худших! Понимаю, если бы игроки, которых привел тренер, показывали бы лучший результат, но по статистике я был круче конкурентов, а в состав проходили они. Почему? Не знаю. Наверное, я слабый футболист, который случайно выиграл Кубок России. А Грасия топ-тренер, у которого команда идет на десятом месте. Еще раз хочу расставить все точки над «i». У меня нет претензий ни к руководству клуба, ни к партнерам по команде, которых я считаю братьями. Конфликт только с Хави Грасией.

– На какой срок готовы подписать контракт с железнодорожниками?
– Пожизненно! Если, конечно, руководство клуба не против. Мне здесь комфортно. Там, где тебя уважают, хочется находиться всегда. Ощущение, что я уже три года в «Локо». Хочу поблагодарить в первую очередь тренера Юрия Семина. Палыч очень рисковал, приглашая в команду спортсмена, который не играл в футбол шесть месяцев. Он доверился мне, взял в аренду, дал шанс, и я его не подвел. Не могу сказать, что было легко, но в «Локомотиве» собраны квалифицированные защитники, помогавшие мне набирать форму от игры к игре. Иногда подчищали за мной. Даже сейчас работаю на 60 процентов от максимума. К следующему сезону, надеюсь, подойду в оптимальной форме.

– Кто для вас Юрий Семин?
– Если он критикует тебя, то делает это так, что иногда бывает даже приятно. Он говорит правильные вещи и всегда по делу, искренне хочет, чтобы ты стал сильнее. После проигрыша ЦСКА Палыч не стал кричать и ругаться, а сказал: «Вас разгромили, но лучше проиграть в одной встрече 0:4, чем в четырех по 0:1. Если больше не хотите терять очки, соберитесь и забудьте этот матч». Дошли ли до нас слова? Долетели! Да так, что мы Кубок России завоевали.

В финале Кубка России Кверквелия не позволил забить форвардам «Урала» Владимиру Ильину и Роману Павлюченко (на дальнем плане).
В финале Кубка России Кверквелия не позволил забить форвардам «Урала» Владимиру Ильину и Роману Павлюченко (на дальнем плане).Фото: ТАСС

«СТАЛИ ЧУТЬ-ЧУТЬ ГЕРОЯМИ»

– Перед финалом кубка «Локомотиву» показали мотивационный ролик с участием юных болельщиков клуба. Помогло?
– Конечно! Когда дети искренне переживают за тебя лично и команду, невозможно оставаться безразличным. Для меня дочь – человек, который делает меня счастливым каждый день. Если бы не она, сошел бы с ума, пока не играл в футбол в Казани. И не думайте, что преувеличиваю. Представьте – после тренировки команда садится в автобус и едет на матч, а ты отправляешься домой. Настроение хуже некуда. Но когда открывал дверь квартиры и видел жену с дочкой, все плохое сразу забывалось. Дети – кайф!

– И все же почему так крупно уступили ЦСКА?
– Игра не пошла у всей команды с самого начала. Так бывает. Дай нам провести с армейцами еще десять встреч подряд, ни в одной так много не пропустим. До этого был матч с «Амкаром» (3:3. – Прим. ред.), ошибку допустил судья. Когда назначили пенальти за мой фол против Гиголаева, я думал, что арбитр хочет дать желтую карточку сопернику за симуляцию, а он показал на «точку». Что касается матча с «Рубином», игра проходила за несколько дней до встречи с «Уралом» на Кубок России. Конечно, мы в уме держали предстоящий финал. Но не думаю, что только по этой причине результат оказался неудовлетворительным.

– Был ли поединок с «Рубином» принципиальным для вас?
– Болел я за «Локомотив», но у меня осталось много друзей и в «Рубине»: Руслан Камболов, Максим Канунников. За этих ребят и не только за этих, конечно, переживаю. Но сейчас все мои мысли связаны с «Локо». Я перебрался в Москву не отбывать номер, хочу показывать результат в топ-команде. Теперь, как бы это пафосно ни звучало, понимаю: переехал сюда, чтобы помочь «Локомотиву» попасть в Лигу Европы. Надеюсь вместе с клубом успешно выступить на международной арене и побороться за чемпионство в России. Да и этот сезон еще не закончен.

– Если бы не проиграли ЦСКА и «Рубину», могли даже за четвертое место бороться.
– Согласен, но кайфа от этого было бы меньше. Сейчас мы попали в историю российского футбола, стали чуть-чуть героями и на следующий сезон будем представлять Россию в Лиге Европы. А что такое четвертое место в чемпионате? Всего лишь позиция в турнирной таблице.

– В борьбе за Суперкубок России «Локомотиву» будет противостоять «Спартак».
– Хотел, чтобы он стал чемпионом. В этой команде играют друзья – Георгий Джикия и Джано Ананидзе. На мой взгляд, команда заслужила этот титул. Уверен, будет отличный матч за почетный трофей.

– Вы знаете, за какую сборную хочет играть Джикия?
– Он говорил, что будет выступать за национальную команду России. Поддерживаю этот выбор. Он родился в России, живет здесь. В конце концов, имеет российский паспорт.

– Что скажете о Джано?
– Ананидзе – топ-футболист с сумасшедшим потенциалом.

– У вас был выбор между сборными Грузии и России?
– Конечно! Но я всегда мечтал играть за Грузию. Выступал и за юниорские, и за молодежные сборные своей страны. Ни на секунду не сомневался в выборе. Это было мое решение, родители его лишь одобрили.

9 октября 2016 года. Квалификация ЧМ-2018. Уэльс – Грузия – 1:1. Кверквелия (слева) против Гарета Бэйла.
9 октября 2016 года. Квалификация ЧМ-2018. Уэльс – Грузия – 1:1. Кверквелия (слева) против Гарета Бэйла.Фото: Gettyimages.ru

«ДОЧЬ НАЗЫВАЕТ МЕНЯ «ПАПА-ГОЛ»

– Читал, в 13 лет вас отчислили из школы. Расскажите подробнее.
– Не отчислили, а не взяли. Я пришел на просмотр и не понравился тренерам. Не буду называть клуб. Сказали, с моим ростом неплохо получилось бы в баскетболе, и с этими словами дали от ворот поворот. Пожаловался родителям. Мама сказала, чтобы не переживал и боролся: «Бог все видит». В итоге пошел в другую команду, оттуда смог пробиться в молодежную сборную Грузии, а потом перешел в «Зенит».

– Вы говорили, что мама – ваш лучший друг. Когда последний раз с ней что-то обсуждали?
– Мама и папа – люди, которые поддерживали меня всегда и везде. Мама принципиально не смотрит футбол с моим участием, но всегда звонит до игры и после. До матча говорит: «Дай Бог, чтобы у тебя и твоих партнеров не было травм». После поединка спрашивает, как я себя чувствую. В общем, мама все обо мне знает. Папа же, наоборот, смотрит все игры с моим участием, знает все о российском футболе, ведет мою статистику. Мы с ним матчи обсуждаем, может «напихать» очень жестко.

– Когда он вас последний раз критиковал?
– Отчитал по полной после дерби с ЦСКА. Разговор был серьезный, сказал, чтобы я так больше не играл. А после победы над «Уралом» позвонил и поздравил с нулем в графе «пропущенные мячи».

– Жена и ребенок следят за футболом?
– Стараются. Во время игр «Локомотива» жена спрашивает дочку: «Что делает папа»? Ниа говорит: «Папа-гол, папа-гол!» Правда, пока папа не оправдывает ожидания дочери (смеется).

– Футбольная ли страна Россия?
– Для меня да. А так хоккей, наверное, поспорит с футболом. Но у меня клюшки и шайбы на втором месте. Хотя с семьей любили ходить на матчи «Ак Барса» в Казани.

– Вы ведь приехали в Россию и не знали русского языка.
– Верно. И специально отказался от переводчика, чтобы быстрее начать говорить по-русски. Поначалу было очень тяжело. До смешного доходило – что бы мне ни сказали, на все отвечал «Да!» и кивал. А мне пытались жестами объяснить, чего от меня хотят. Репетитора также решил не нанимать. В итоге учил язык, общаясь с партнерами по команде. Сейчас уже владею русским процентов на 70. С грамматикой тяжело, зато голодным в ресторане точно не останусь.

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