Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нужен ли сборной России Квартальнов?

Андрей Стариков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нужен ли сборной России Квартальнов?
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

На завершившемся в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная России довольствовалась третьим местом, потерпев в полуфинале турнира обидное поражение от канадцев (2:4). Отсутствие в последние годы прогресса в результатах снова оживило дискуссию о замене главного тренера национальной команды.

Стоит вспомнить, что Олег Знарок был назначен главным тренером мужской сборной России в марте 2014 года сроком на четыре года. А уже в мае Знарок взял золото чемпионата мира, который прошел в Минске. Тогда в финале подопечные Знарка обыграли финскую сборную (5:2).

После этого результаты национальной команды медленно пошли на убыль. В 2015 году наша национальная команда на мировом первенстве в Праге в финале разгромно уступила канадской сборной (1:6). На домашнем чемпионате мира сборная России довольствовалась уже бронзовыми наградами, уступив в полуфинале финнам (1:3).

Канаде проиграл лично Знарок. Колонка Юрия Цыбанева

Одним из главных кандидатов на пост наставника сборной все чаще называется бывший наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 по март 2017 года.

Под его руководством ЦСКА уже в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ.  23 марта 2017 года ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.

Известный хоккейный эксперт Борис Михайлов считает, что кандидатура Дмирия Квартальнова, что рано ставить вопрос о снятии Олега Знарка с поста главного тренера сборной.

- Как я могу прокомментировать информацию, что из-за неудовлетворительного результата на ЧМ по хоккею следующим тренером после Знарка может стать Дмитрий Квартальнов? Я лично считаю, что это ересь. Думаю, что сейчас вопрос о снятии Знарка не стоит.

О возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России высказался и главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

– Квартальнов может и готов для работы со сборной России, но команда Знарка показала хорошую игру на этом чемпионате. Выиграли бронзу. Да, шведы стали чемпионами, но посмотрите, сколько у них профессионалов из НХЛ играло на этом турнире. У канадцев вообще все энхаэловцы были. Поэтому все закономерно.

Я думаю, что Знарку нужно продолжать работать со сборной и дальше. А так… Ну придет новый человек, начнет все перестраивать. А будет ли лучше? Непонятно. Одно дело в ЦСКА с молодыми играть в тот хоккей, в который играли армейцы при Квартальнове, другое дело – со сборной работать. Повторюсь, на этом чемпионате сборная играла в хоккей. Не нужно сейчас что-то менять. Дальше будет только лучше.

Своим мнением с «Советским спортом» о замене Олега Знарка поделился и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

– Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю, что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера. Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что Дмитрий Квартальнов пока не готов занять пост главного тренера национальной команды.

– Готов ли Квартальнов возглавить сборную? Нет, конечно. По каким причинам? По тем самым, что в ЦСКА были великолепные условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.

Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА. В сборной должны работать люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения серьезных целей и задач он не годится.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуСергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуБывший вратарь «Спартака», хоккейный эксперт Сергей Борисов прокомментировал «Советскому спорту» игру сборной России на чемпионате мира.Владимир Крикунов – о сборной России: Не нужно сейчас что-то менятьГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России.Александр Кожевников: Не думаю, что Знарка нужно менятьДвукратный олимпийский чемпион прокомментировал слухи о назначении в сборную России Дмитрия Квартальнов и рассказал о том, кто, по его мнению, должен готовить команду к Олимпийским играм в Пхенчхане.Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов.Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоитИзвестный хоккейный эксперт Борис Михайло прокомментировал для «Советского спорта» появившуюся информацию о том, что кандидатура Дмирия Квартальнова может рассматриваться в качестве наставника национальной сборнойВячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибкиДвукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже.Как сэкономить на поездке на чемпионат мира по хоккеюКак сэкономить на поездке на чемпионат мира по хоккеюЛайфхаки от журналистов «Советского спорта»Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.А лучший – Василевский. Оценки игрокам сборной РоссииА лучший – Василевский. Оценки игрокам сборной России«Советский спорт» проанализировал выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.Владислав Наместников: Готов при любой возможности приехать в сборную РоссииНападающий «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о своих задачах на ближайший год.Леонид Вайсфельд: Сборная России могла в Кельне и победитьЛеонид Вайсфельд: Сборная России могла в Кельне и победитьОбозреватели «Советского спорта» подвели итоги чемпионата мира с известным хоккейным функционером Леонидом Вайсфельдом.Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018Хоккеисты сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).Александр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное местоАлександр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное местоДвукратный олимпийский чемпион подвел итоги чемпионата мира по хоккею.Александр Юдин: В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли имСеребряный призер чемпионата мира-2002 года Александр Юдин оценил выступление сборной России на завершившемся мировом первенстве.Василевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из КельнаВасилевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из КельнаРано утром сборная России возвратилась из Кельна с чемпионата мира. В аэропорту ее тепло встретили болельщики и журналисты.Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертаймеЗащитник сборной Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) в Кельне.Врач сборной России: К началу сезона Белов будет готовВрач сборной России Егор Козлов сообщил, что капитан команды Антон Белов успеет восстановиться к старту сезона-2017/18 после травмы задней поверхности бедра.Сергей Черкас: Если бы Россия играла с Канадой в финале, там уже была бы другая историяЗаслуженный тренер России Сергей Черкас дал оценку выступления российской сборной на чемпионате мира.Евгений Малкин: Советую тренерскому штабу сборной пристальнее следить за НХЛНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Николай Соловьев оценил выступление российской сборной на чемпионате мира.
Футбол
Жозе Моуринью: Жертвы теракта в Манчестере – в наших сердцах
Футбол
Павлюченко покидает «Урал»
Футбол
Владимир Путин: Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне
Футбол
Дмитрий Балашов: Ущерб, нанесенный стадиону «Арсенала», составил примерно один миллион рублей
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости