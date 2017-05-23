Нужен ли сборной России Квартальнов?

На завершившемся в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная России довольствовалась третьим местом, потерпев в полуфинале турнира обидное поражение от канадцев (2:4). Отсутствие в последние годы прогресса в результатах снова оживило дискуссию о замене главного тренера национальной команды.

Стоит вспомнить, что Олег Знарок был назначен главным тренером мужской сборной России в марте 2014 года сроком на четыре года. А уже в мае Знарок взял золото чемпионата мира, который прошел в Минске. Тогда в финале подопечные Знарка обыграли финскую сборную (5:2).

После этого результаты национальной команды медленно пошли на убыль. В 2015 году наша национальная команда на мировом первенстве в Праге в финале разгромно уступила канадской сборной (1:6). На домашнем чемпионате мира сборная России довольствовалась уже бронзовыми наградами, уступив в полуфинале финнам (1:3).

Одним из главных кандидатов на пост наставника сборной все чаще называется бывший наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов. Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 по март 2017 года.

Под его руководством ЦСКА уже в следующем сезоне стал чемпионом России и трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) - завоевывал Кубок Континента имени В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ. 23 марта 2017 года ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.

Известный хоккейный эксперт Борис Михайлов считает, что кандидатура Дмирия Квартальнова, что рано ставить вопрос о снятии Олега Знарка с поста главного тренера сборной.

- Как я могу прокомментировать информацию, что из-за неудовлетворительного результата на ЧМ по хоккею следующим тренером после Знарка может стать Дмитрий Квартальнов? Я лично считаю, что это ересь. Думаю, что сейчас вопрос о снятии Знарка не стоит.

О возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России высказался и главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

– Квартальнов может и готов для работы со сборной России, но команда Знарка показала хорошую игру на этом чемпионате. Выиграли бронзу. Да, шведы стали чемпионами, но посмотрите, сколько у них профессионалов из НХЛ играло на этом турнире. У канадцев вообще все энхаэловцы были. Поэтому все закономерно.

Я думаю, что Знарку нужно продолжать работать со сборной и дальше. А так… Ну придет новый человек, начнет все перестраивать. А будет ли лучше? Непонятно. Одно дело в ЦСКА с молодыми играть в тот хоккей, в который играли армейцы при Квартальнове, другое дело – со сборной работать. Повторюсь, на этом чемпионате сборная играла в хоккей. Не нужно сейчас что-то менять. Дальше будет только лучше.

Своим мнением с «Советским спортом» о замене Олега Знарка поделился и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

– Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю, что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера. Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что Дмитрий Квартальнов пока не готов занять пост главного тренера национальной команды.

– Готов ли Квартальнов возглавить сборную? Нет, конечно. По каким причинам? По тем самым, что в ЦСКА были великолепные условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.

Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА. В сборной должны работать люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения серьезных целей и задач он не годится.