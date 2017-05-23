Нужен ли сборной России Квартальнов?
На завершившемся в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная
России довольствовалась третьим местом, потерпев в полуфинале турнира обидное
поражение от канадцев (2:4). Отсутствие в последние годы прогресса в
результатах снова оживило дискуссию о замене главного тренера национальной
команды.
Стоит вспомнить, что Олег Знарок был
назначен главным тренером мужской сборной России в марте 2014 года сроком на
четыре года. А уже в мае Знарок взял золото чемпионата мира, который прошел в
Минске. Тогда в финале подопечные Знарка обыграли финскую сборную (5:2).
После этого результаты национальной команды медленно пошли на убыль. В 2015 году наша национальная команда на мировом первенстве в Праге в финале разгромно уступила канадской сборной (1:6). На домашнем чемпионате мира сборная России довольствовалась уже бронзовыми наградами, уступив в полуфинале финнам (1:3).
Канаде проиграл лично Знарок. Колонка Юрия Цыбанева
Одним из главных кандидатов на пост
наставника сборной все чаще называется бывший наставник ЦСКА Дмитрий
Квартальнов. Квартальнов возглавлял армейскую команду с апреля 2014 по
март 2017 года.
Под его руководством ЦСКА уже в следующем сезоне стал чемпионом России и
трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) - завоевывал Кубок Континента имени
В.В. Тихонова, вручаемый победителю регулярного чемпионата КХЛ. 23 марта
2017 года ЦСКА расторг контракт с Квартальновым по согласию сторон.
Известный хоккейный эксперт Борис
Михайлов считает, что кандидатура Дмирия Квартальнова, что рано ставить вопрос
о снятии Олега Знарка с поста главного тренера сборной.
- Как я могу прокомментировать информацию, что из-за неудовлетворительного
результата на ЧМ по хоккею следующим тренером после Знарка может стать Дмитрий
Квартальнов? Я лично считаю, что это ересь. Думаю, что сейчас вопрос о снятии
Знарка не стоит.
О
возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России высказался
и главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.
– Квартальнов может и готов для работы со сборной России, но команда
Знарка показала хорошую игру на этом чемпионате. Выиграли бронзу. Да, шведы
стали чемпионами, но посмотрите, сколько у них профессионалов из НХЛ играло на
этом турнире. У канадцев вообще все энхаэловцы были. Поэтому все закономерно.
Я думаю, что Знарку нужно продолжать работать со сборной и дальше. А так… Ну
придет новый человек, начнет все перестраивать. А будет ли лучше? Непонятно.
Одно дело в ЦСКА с молодыми играть в тот хоккей, в который играли армейцы при
Квартальнове, другое дело – со сборной работать. Повторюсь, на этом
чемпионате сборная играла в хоккей. Не нужно сейчас что-то менять. Дальше будет
только лучше.
Своим
мнением с «Советским спортом» о замене Олега Знарка поделился и двукратный олимпийский чемпион Александр
Кожевников.
– Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там
происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про
кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю,
что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера.
Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже
разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо.
Бывший тренер сборной России
Владимир Плющев считает, что Дмитрий Квартальнов пока не готов занять пост
главного тренера национальной команды.
– Готов ли Квартальнов
возглавить сборную? Нет, конечно. По каким причинам? По тем самым, что в ЦСКА были великолепные
условия, отличные игроки, но, к сожалению, Кубок Гагарина так и прошел мимо
них, хотя для победы были все шансы и возможности. У него нет фундаментального
образования, нет опыта, который необходим для решения серьезных вопросов.
Наш хоккей находится не в самом лучшем состоянии, нужно вести точечный
отбор. Как Квартальнов может работать со сборной, если Кучерова и Гусева он
забраковал? Отдал ребят, причем воспитанников ЦСКА. В сборной должны работать
люди, которые являются авторитетом для сборной, а Квартальнов не является
авторитетом для игроков, причем как из НХЛ, так и из КХЛ. И для решения
серьезных целей и задач он не годится.