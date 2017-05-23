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Сергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть Олимпиаду

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть Олимпиаду
Фото: Gettyimages.ru

Бывший вратарь «Спартака», хоккейный эксперт Сергей Борисов прокомментировал «Советскому спорту» игру сборной России на чемпионате мира.

– Третье место – это медаль. Конечно, у сборной России всегда стоит задача бороться за золото, побеждать на всех турнирах. Здесь мы не выиграли, поэтому какие-то претензии за результат мы вправе предъявлять, – считает Борисов.

Проблема нашей сборной – оборона. Есть вопросы как по отдельным личностям, так и по тому, как команда действовала в обороне в целом. Мы не лучшим образом сыграли в своей зоне. Не должны были пропускать такие шайбы, как в матчах против США и Канады. Шведы показали нам, как нужно играть с канадцами, привезя сильнейший оборонительный состав на турнир.

Проблемы есть, и от этого никуда не деться. Но вот хоккей, который показала сборная России в нападении, думаю, понравился всем. Приятно было смотреть, как мы забиваем после красивых комбинаций. Но стоит отметить, что на чемпионате мира много проходных матчей. Смотреть хоккей, когда команда побеждает 10:1, мягко говоря, не очень интересно, а сильным соперникам мы, к сожалению, проиграли.

Теперь впереди Олимпиада – главный турнир четырехлетия. У Знарка контракт со сборной на четыре года. Кстати, мне очень нравится, как делают в сборной Канады. Там на каждый новый турнир назначают нового тренера, и это здорово.

Перед Знарком поставлена задача выиграть Олимпиаду. Посмотрим, удастся ли ему это сделать. Если олимпийское золото не возьмем, тогда нужно будет задуматься про весь наш чемпионат, про то, что наши хоккеисты сейчас востребованы в НХЛ, а мы не хотим их туда отпускать. Вместо этого заявляем, что будем пытаться вернуть их из лучшей лиги в мире обратно в Россию, тем самым лишая их возможности развиваться в профессиональном плане…

Нужен ли сборной России Квартальнов?

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