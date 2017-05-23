Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?
Фото: Gettyimages.ru

Чемпионат Франции-2017 стартовал. Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем, главная из которых – отсутствие на турнире Марии Шараповой.

«ЖЕНСКИЙ ТУР Я ДАЖЕ ОБСУЖДАТЬ НЕ ХОЧУ»

Напомним, что двукратной чемпионке «Ролан Гаррос» не нашлось места ни в основном турнире, ни даже в квалификационном – не прошла по рейтингу. Бывшая первая ракетка мира на сегодня 173-я. А в «пригласительной карте» ей было отказано первым лицом французского тенниса Бернардом Гвидичелли.

– В том, что произошло с Машей Шараповой, нет ничего страшного, – считает Теймураз Габашвили. – Лучше бы ей, конечно, в основу дали, но, с другой стороны, свое отсутствие на квалификации Маша как-нибудь переживет. Она только возвращается, и дай бог ей здоровья. Человек первым в мире стоял, такая карьера за плечами...

– Каково ваше личное отношение к отказу французов?
– Я считаю так: отбыл человек наказание – и он чистый. Иначе что получается: сел человек в тюрьму за проступок, отсидел пять лет, вышел, и его теперь всю жизнь гнобить? Так нельзя.

– Все бы так считали...
– На Машу со всех сторон идет огромный прессинг, тут еще эти высказывания коллег... Что говорить – это вам женский тур, я даже обсуждать его не хочу. Совершенно другой мир. На нашем туре парни по два раза возвращаются после дисквалификации, и все нормально, никто никого не пинает.

«Я ЕЛЕ СТОЯЛ НА НОГАХ»

Теймураз только в воскресенье прилетел из Узбекистана, где играл турниры в Самарканде и Карчи, и уже в понедельник провел матч первого круга квалификации. Переборол смену поясов и одержал первую волевую победу над сильным испанцем Роберто Карбаллеса Баену (2:6, 6:2, 7:5).

– Как вы сами видите, я не в лучшей форме, но заставил себя бороться, – первое, что сказал россиянин, выходя с корта, попутно успевая фотографироваться с обступившими его болельщиками.

– Первые четыре гейма вы проиграли просто стремительно...
– Я еле стоял на ногах, бегать не мог – комок в горле и подташнивало. Такая радикальная смена воды, еды, климата не прошла даром.

– Как удалось переломить ход игры?
– При счете 1:4 в первом сете подумал: «Блин, как так можно играть?» Состояние было ужасное, и я с ним не справлялся. Решил вызвать врача, чтобы он попробовал чем-то помочь.

– Вы воспользовались медицинским тайм-аутом?
– Пришлось. Врач дал таблетки от живота, тошнота прошла, я начал потихоньку оживать и ловить свою игру. Поскольку я уже не отдавал очко за очком, как в первом сете, то соперник почувствовал прессинг и завязалась борьба.

– В критический момент третьего сета, в разгар розыгрыша, когда мяч был у вас на ракетке, раздался женский крик «Тима, давай!» и ваш мяч ушел в аут...
– Да, мяч был «на лопате», и, выиграй я его, третий сет мог сложиться полегче, кто знает...

– Обиделись на эту болельщицу?
– Вы бы слышали, как моя мама кричит... Вообще, болельщик кричит – значит не овощем на трибуне сидит, а на эмоциях, сопереживает.

– В концовке матча вы шли «голова к голове»...
– Не заметили, что на корте к концу матча закрутился небольшой ветер? Мне он оказался на руку, поскольку сопернику выпало подавать против ветра. Принимать по ветру, конечно, легче. Так что «стены Парижа» мне помогли.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Свитолина после победы в Риме возглавила Чемпионскую гонку WTAКак сообщает официальный сайт WTA, представительница Украины Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Риме вышла на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTAКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 211-й на 173-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на УимблдонеРоссийская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.Шарапова получила wild card на турнир в БирмингемеРоссийской теннисистке предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.Шарапова не получит wild card на УимблдонеОргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из Швеции«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из ШвецииПолемические заметки нашего шведского собкора о том, как в этой стране отреагировали на отказ Шараповой в уайлд-кард на «Ролан Гаррос».Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Следом за отказом от Шараповой на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан Гаррос без Марии«Шарапову наказывают за то, что она русская». Французы о Ролан Гаррос без Марии«Советский спорт» интересуется, что думают французские фанаты тенниса, которых лишили возможности наблюдать за игрой Марии на турнире.Мария Шарапова: Должна пройти обследование и убедиться, что травма несерьезнаяМария Шарапова прокомментировала свой отказ доиграть матч второго круга турнира WTA в Риме против хорватки Мирьяны Лючич-Барони.Глава WTA: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, нет оснований для дополнительных санкцийГлава WTA Стив Саймон прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не выдавать россиянке Марии Шараповой wild card на турнир 2017 года.Кристина Младенович: Недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» меня нисколько не удивилФранцузская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала отказ организаторов «Ролан Гаррос» от выдаче wild card Марии Шараповой.Ночные черные списки: как Кафельников объявил войну всемНочные черные списки: как Кафельников объявил войну всемЕвгений Кафельников в последние дни несколько раз привлек к себе внимание эпатажными заявлениями в социальных сетях.Беда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в РимеБеда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в РимеМария Шарапова не сумела закончить матч против Мирьяны Лючич-Барони во втором круге турнира в Риме.Виктор Янчук: Организаторы «Ролан Гаррос» идут на поводу у тех, кто бросает камни в ШараповуЗаслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что организаторы «Ролан Гаррос», решив не предоставлять Марии Шараповой wild card, пошли на поводу у той части спортивной общественности, которая негативно относится к российской теннисистке.Шарапова из-за травмы не доиграла матч второго круга турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова досрочно прекратила выступление на турнире в Риме, не доиграв из-за проблем со здоровьем матч второго круга с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.Шамиль Тарпищев: Не допускать Шарапову на «Ролан Гаррос» – неправильноПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что решение организаторов «Ролан Гаррос» не допускать российскую теннисистку Марию Шарапову до турнира является неправильным.Виталий Мутко: Шарапова уже отбыла дисквалификацию, решение организаторов Roland Garros непонятноВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение организаторов Roland Garros не выдавать wild card Марии Шараповой.Шарапова – Лючич-Барони - 4:6, 6:3, 2:1, отказВо вторник в матче второго круга турнира WTA в итальянском Риме россиянка Мария Шарапова встречается с хорваткой Мирьной Лючич-Барони.Поражение хоккеистов, Шарапова вне «Ролан Гаррос» и слова Федуна о полуфинале ЛЧ. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.
Футбол
Жозе Моуринью: Жертвы теракта в Манчестере – в наших сердцах
Футбол
Павлюченко покидает «Урал»
Футбол
Владимир Путин: Россия проведет Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне
Футбол
Дмитрий Балашов: Ущерб, нанесенный стадиону «Арсенала», составил примерно один миллион рублей
все новости
Теймураз Габашвили
Теймураз Габашвиливсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости