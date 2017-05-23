Любит – не любит. Полная неразбериха с запретом на перемещение оружия

Фото: sport-moskvich.ru

«Советский спорт» продолжает рассказывать проблеме, из-за которой под угрозой срыва оказался целый ряд соревнований по стрельбе и возникли трудности у представителей биатлона.

ЗАПРЕТИТЬ И УТОЧНИТЬ

9 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал Указ № 202 — об особенностях применения усиленных мер безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

В городах, где пройдут футбольные форумы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Волгоград, Калининград и Саранск), в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 28 июля 2018 года ужесточаются правила регистрации граждан, ограничиваются полетные зоны, вводится дополнительная охрана предприятий, социальных, культурных, коммунально-бытовых и спортивных объектов.

Также в статье 12 данного Указа говорилось о запрете оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, что сразу добавило головной боли представителям тех видов спорта, в которых без стрелкового инвентаря не обойтись. Так, под угрозой срыва буквально сразу же оказался целый ряд соревнований.

Председатель Псковской «Федерации пулевой и стендовой стрельбы» Наталья Григорьева так описывала ситуацию, которая сложилась после подписания Указа:

– Мне вот только что позвонили из Великих Лук (город в Псковской области). Там есть проблемы с перемещением спортивного оружия к месту соревнований. В конце мая в Московской области пройдет Кубок России по пулевой и стендовой стрельбе. Все сильнейшие российские спортсмены соберутся. По Москве нельзя передвигаться с оружием, только через Шереметьево. Но дело в том, что из Великих Лук самолеты не летают. Так что придется ехать наземным транспортом. Вот сейчас будем как-то решать этот вопрос.

В Казани, на которую также распространяется запрет, с 27 июня по 4 июля запланирован чемпионат России по стендовой стрельбе. В подмосковной «Лисьей норе» на июнь назначены первенства страны по различным стрелковым дисциплинам. Организаторы задавались вопросом: «как спортсмены будут провозить оружие?».

Положение вещей в биатлоне в связи с данным Указом не выглядело катастрофическим, однако некоторые процессы также усложнились.

– Конечно, определенные проблемы с логистикой могут возникнуть, но мы выйдем из ситуации. Подготовка сборной точно не будет сорвана. Повода пороть горячку нет, ждем дополнительных разъяснений от компетентных органов, – заявил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов в начале мая.

Представители Стрелкового союза были также настроены оптимистично. Все спокойно ждали разъяснений. Но не дождались, поскольку вышел более радикальный документ за подписью президента страны – Указ №224 от 22 мая 2017 года. В нем существенным образом корректируются требования Указа № 202 от 9 мая 2017 года. В частности, вносится поправка относительно перемещения спортивного оружия и патронов – запрет снимается.

А ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

Впрочем, специалисты по данной проблеме и в новом документе нашли белые пятна. Так, в 99% случаев оружие спортсменов зарегистрировано, как охотничье. Исключением являются мастера спорта, которые имеют право оформляют ружья по специальной спортивной лицензии РСПа. Однако мастеров спорта на соревнованиях не так уж и много, поэтому оружие остальных стрелков будет по-прежнему квалифицироваться как охотничье.

При этом в российских нормативно-правовых документах нигде нет четкого определения, чем спортивное оружие отличается от охотничьего. Таким образом, данная сторона вопроса юридически отработана не до конца. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем – вопрос открытый и лучше бы начать задаваться им уже сейчас.