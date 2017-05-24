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Владимир Абрамов: «Ростов» – единственное очарование этого сезона

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Абрамов: «Ростов» – единственное очарование этого сезона
Фото: «Советский спорт»

Известный агент Владимир Абрамов в интервью «Советскому спорту» – о том, что дальше делать лидерам РФПЛ.

«А ЧТО ПРОМЕС? ВИДЕЛИ МЫ ЭТУ СБОРНУЮ ГОЛЛАНДИИ»

– «Спартаку» перед Лигой чемпионов сильно нужно усиливаться?
– Если они не собираются всем проигрывать, то кардинально. Этот состав может разгромить аутсайдер РФПЛ, как это сделали «Крылья», «Арсенал». Представьте, что будет в Лиге чемпионов! Нынешнего потенциала, возможно, хватит, чтобы и на следующий сезон достойно играть в РФПЛ – «Зенит» и ЦСКА выглядят ничем не лучше. Но для выхода на новый уровень нужны три-четыре серьезных трансфера. Встает вопрос и опыта больших турниров: кто из нынешних спартаковцев поиграл на уровне Лиги чемпионов? Единицы, – говорит Абрамов.

– Но тот же Зобнин очень здорово провел этот сезон, хотя и не играл прежде в Лиге чемпионов.
– Не хочу никого обидеть. Помню Зобнина еще по «Динамо», когда он прекрасно играл в дубле вместе с Андреем Панюковым. Помню, как он хорошо смотрелся за молодежную сборную России, но она ведь проиграла все, что можно. И нынешняя первая сборная давно никого не побеждает. Нельзя забывать о том, где мы, оценивая уровень игроков. Промес, например, в сборную Голландии вызывается! Вот здорово-то, да? Но эта голландская команда рискует второй раз подряд не попасть на крупный турнир. Нужно реально смотреть на вещи: на международном уровне «Спартак» – средняя команда. Фортуна в этом сезоне отдала им все, что могла. Они десять матчей выиграли со счетом 1:0, в половине из них забивая на последних минутах. Поймите правильно, я очень рад, что «Спартак» стал чемпионом. Потому что конкуренты еще хуже.

– Получается, Каррера – великий? Со средним, как вы говорите, составом взял титул.
– Он – молодец. Вел себя очень корректно весь сезон, не вставал в позу великого. Это и спасло «Спартак»: он вбил в голову игрокам, что не надо выпендриваться, нужно доказывать из матча в матч. Только тогда, возможно, что-то получится. И ребята на зубах стали чемпионами, обыграли всех конкурентов с минимальным счетом. Но, повернись удача в другую сторону, и счет был бы другой. Это не как в прошлые годы, когда выходили ЦСКА и «Зенит», и все понимали, что если они будут в порядке, то в любом случае победят. И еще насчет Лиги чемпионов: посмотрите на «Монако». Эта команда уровень «Спартака»? Этих ребят ведь тоже никто не знал до нынешнего сезона. Но как они бегут, как бьют, какие скорости! Поэтому давайте быть реалистами.

«ЦСКА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НУЖНЕЕ»

Фото: Gettyimages.ru

– Для ЦСКА, учитывая скромность трансферной компании, второе место – успех?
– Безусловно. ЦСКА второе место нужнее. У них очень мало денег и возможностей. На характере держатся, отдавая себе отчет, что больших покупок не будет, что в составе много «стариков». Подтягивают молодежь, ищут варианты с арендами и прочим, но, думаю, квалификацию Лиги чемпионов они все равно не пройдут.

– Витиньо, Чалов, Головин пока не могут заменить звезд предыдущих сезонов?
– Был на их матче с «Анжи». Неплохо играли с очень плохой командой. Больше ничего не могу сказать. Если бы они играли классно, они бы «Спартак» «раздели». Но где они были тогда? Где они были в игре против «Зенита»? Витиньо – вырос. Может разобраться один в один с задохнувшимися после забега через все поле защитниками. Также и Чалов с Головиным. Но надо посмотреть их на другом уровне. Головин, кстати, мне нравится своей смелостью. Как наберется нахальства, начнет сам играть – бить издали, обыгрывать одного-двух. Это здорово! Такого нам не хватает, у нас все играет в трусливый футбол – ближнему и наверняка. Конечно, ЦСКА надо усиливаться. А кто не хочет? Но денег нет.

– Стоило ли пытаться удерживать Ионова, который вернется в «Динамо»?
– У него хорошая фантазия. Когда в кондициях, показывает, что есть и скорость, и дриблинг. Но немного самодур. Так если бы не это, «Зенит» бы его никуда не отдал в свое время. Видимо, ЦСКА хотел от Ионова стабильности, но не получил ее.

«КОКОРИНУ НАДО СТАТЬ ЗЛЫМ, КАК СОБАКА»

Фото: Gettyimages.ru

– Трансфер Ивановича – это провал?
– По результатам – да. Но ситуация гораздо сложнее. Он попал в «Зенит» в провальный для команды отрезок. Вы кого-нибудь вообще можете выделить у питерцев этой весной? Полная разбалансировка. Впереди ничего не клеилось, команда шла большими силами в атаку, открывая зоны, оставляя защитников один в один с нападающими, а потом обрез, ошибка – гол. Понятно, что Иванович приехал не в лучшей форме. Но списывать все на него – несправедливо. В «Зените» очень много проблем.

– Что делать?
– Все зависит от того, доверяет ли руководство Луческу. Если да, решать с тренером, кто нужен, а кто нет. И серьезно обновлять состав.

– Кокорин нужен?
– Сложно сказать. Его настоящая русская улыбка и добродушие – очаровательны. Милый парень, но с таким только целоваться, а в футболе играть тяжело. Кокорину на поле надо быть злым, как собака. Обратите внимание, как Роналду, который все выиграл, ведет себя во время матча. С одной стороны вроде улыбнется, а только мяч в игре – появляется злобный оскал.

– Кто из РФПЛ может уехать летом в Европу?
– В десятку лучших команд Европы – никто. В другие клубы – легко. Но это вопрос цены. Если ты классный футболист, то в России ты получишь, минимум, на 20 процентов больше, чем мог бы получить в Европе. Того же Смолова, когда он в форме, спокойно можно продать. Не в «Милан», но в среднюю команду – легко. Но на кого тогда будут ходить в «Краснодаре»? Естественно, владелец клуба против ухода игрока, поэтому предложит ему хорошие условия.

– А Азмун? К нему, говорят, есть серьезный интерес.
– Азмун – великолепный футболист. Он показал себя в Лиги чемпионов, как и Полоз, кстати. Да полкоманды «Ростова» можно продавать в Европу. А что, думаете, Ерохина там не приметили в матчах с топ-клубами? Когда он в форме, такие чудеса делает. Прекрасная голова у парня! Вообще «Ростов» – единственное очарование этого сезона. Он поднял имидж нашего футбола на определенный уровень. Скажу честно, не люблю Бердыева как человека, но не могу не признать: он – лучший тренер Европы. Вспомните Лигу чемпионов, Лигу Европы. Вспомните, как они играли против «Спартака» и «Зенита» в гостях! Если бы не красные карточки, то их бы и не обыграли. И ведь эта команда, по сути, близка к банкротству. Казалось, как можно побеждать? Оказывается, можно.

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