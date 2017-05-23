Валерий Карпин: Я вообще не комментатор!
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» поделился своим мнением о чемпионстве «Спартака», о тренерском почерке в ЦСКА и «Зените», о сборной России и о своей работе на телевидении.
– Главный итог сезона – победа «Спартака»
в чемпионате. Что послужило основной
причиной того, что это все-таки произошло?
– Вы же меня еще осенью об этом спрашивали. С тех пор ничего не изменилось. Послужил хороший настрой игроков «Спартака», желание и индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Ну, и конечно, факт того, что конкуренты ослабли, тоже нельзя сбрасывать со счетов.
– Почему такого результата нельзя было
добиться 16 лет? Разве до этого в «Спартаке»
игроки были хуже?
– Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.
– Леонид Федун, говоря о Вас в интервью,
сказал, что повторное приглашение
Карпина на пост главного тренера было
ошибкой. Как Вы прокомментируете его
слова?
– Это его мнение, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Разубеждать его мне нет никакого смысла. В 2014 году «Спартак» шел в двух очках от лидера за 9 туров до конца чемпионата.
– Наши клубы также неудачно выступили в
еврокубках. Если брать ЦСКА, то они
вообще не вышли из группы. В чем здесь
кроется причина?
– Возвращаясь к «Спартаку»… То, что он вылетел на ранних стадиях еврокубков – это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. В целом, следует отметить, что данная ситуация повлияла на победу красно-белых в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России.
– А Вы считаете, нужно усиление «Спартаку»?
– Любой команде нужно усиление. Даже если эта команда выиграла Лигу чемпионов, к следующему турниру нужны еще футболисты для усиления. Точно так же и «Зениту» с ЦСКА нужно решать кадровые вопросы по многим позициям.
– Вектор работы Луческу и Гончаренко в
своих клубах виден?
– Если говорить о ЦСКА, то да. Лично мне понятно, как играет ЦСКА и от чего клуб отталкивается. С тем подбором игроков, который есть на данный момент, Гончаренко работает достойно.
Если говорить про «Зенит», то тоже понятно, во что хочет играть Луческу, но понятной игры и достойного результата пока нет. В остальном вопросы к руководству, тренеру и к игрокам.
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ЕСЛИ «ТОСНО» БУДЕТ КАК «АНЖИ» – ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ИНТЕРЕСНЕЕ
– Вы сказали, что этот сезон – самый слабый
за последние 7-8 лет. Приход из ФНЛ новых
команд может как-то разбавить чемпионат
или акцент по-прежнему будет на лидерах?
– Всегда и во всех чемпионатах акцент делается на лидеров. Если, к примеру, «Тосно» усилится, как, в частности, «Анжи» в 2011 году, то чемпионат станет сильнее. В «Анжи», если кто не помнит, приехали звезды Роберто Карлос, Это'O и.т.д. Вот за счет звезд в клубе чемпионат был сильнее и интереснее. Интересны были топ-футболисты, играющие в этом клубе. То же самое и здесь: если, условно говоря, «Тосно» станет аналогом «Анжи», тогда чемпионат станет интереснее.
К примеру, взять фильм с одинаковым сюжетом. Если в одном будут топовые актеры, то он будет интереснее, при одном и том же сюжете.
– Вообще насколько популярен футбол в
целом в нашей стране?
– Если мы говорим про телевизионную популярность футбола, то она мягко говоря, не самая высокая, но по сравнению с любым другим видом спорта – зритель предпочитает футбол.
– И как улучшить ситуацию?
– Популяризировать. Больше рекламировать футбольные матчи. Опять же как в кино: если будет плохая реклама, кино в прокате не окупится.
– Может, лучше билеты подешевле сделать?
– Возможно.
– Вы знаете, сколько стоил билет на матч
«Спартака» и ЦСКА?
– Догадываюсь. Но при этом трибуны были забиты до отказа. Если взять, скажем, матч того же «Спартака» с «Томью», там тоже были заполнены трибуны.
«Локомотив» – «Оренбург» – 10 тысяч зрителей. И это после того, как они взяли кубок.
– То есть, условно говоря, это проблемы
«Локомотива», а не футбола в целом?
– Я не углублялся в эту тему.
– Сейчас нас ждет Кубок конфедераций. У
Вас лично какие ожидания от предстоящего
турнира?
– На сегодняшний день прав на телетрансляцию Кубка Конфедераций у России нет. А турнир начнется уже через месяц. Поэтому ожиданий никаких у меня пока нет. Соответственно пока никто из федеральных каналов телевизионного конгломерата (Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» – Прим. ред.) не знает, какие игры будут показывать. Целый турнир или только игры сборной России? Ответов пока на этот вопрос нет. К полномасштабному освещению турнира «Матч ТВ», например, готов – нужно дождаться ясности по медиаправам.
Самое интересное, что все будут критиковать телевидение, абсолютно не задумываясь об этих нюансах. А сетку вещания надо составлять уже сейчас.
–
И кто же должен этим заниматься?
– Вопрос не ко мне.
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КОКОРИНА НЕТ В СБОРНОЙ? НУ И?..
– Перейдем непосредственно к сборной. Вы
видели предварительный состав сборной
России? Есть ли у Вас вопросы по нему?
– Особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило.
– Например?
– Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все по-другому, и это нормально.
– Активно обсуждалось отсутствие Кокорина.
Вас не удивляет, что его там нет?
– Нет. А с какой стати он должен там быть?
– В некоторых товарищеских матчах он был
активным игроком…
– Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят.
Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова – 6 голов, у Бухарова – 6, у Дзюбы – 12, у Смолова – 15.
Статистика – вещь упрямая.
– С учетом того, что «Спартак» выиграл
чемпионат, станет ли этот клуб базовым
для сборной?
– В сборной делается акцент на футболистов, которые в данный момент находятся в лучшей форме. Что касается термина «базовый клуб» – это журналистский штамп и не более того.
– Все говорят про слабые стороны сборной,
а есть ли сильные стороны у нынешней
российской команды?
– Можно сколько угодно высасывать из пальца и говорить, что есть позитив. Однако на данный момент это никак не демонстрируется. Сильных сторон у сборной, исходя из результата, пока не видно.
Надеяться и болеть нужно, но говорить об ожиданиях мне не приходится.
– Черчесов работает больше полугода с
командой. Неужели не за что зацепиться
пока, если говорить о его работе?
– Я во всяком случае не знаю, чего ожидать от сборной. Опять же могу судить по товарищеским матчам.
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Я НЕ КОММЕНТАТОР – ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ
– Поговорим о вашей работе на ТВ. Вы
комментируете матчи. Насколько вы
окунулись с головой в новое ремесло?
– Заблуждение большое – то, что я комментирую матчи. Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами – неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю что-то – как эксперт. Это разная работа.
– На многих западных каналах идет отток
подписчиков. Чем это можно объяснить,
и как у нас обстоят с этим дела?
– Как там – сказать не могу. Если говорить о нашей стране, то у нас ничего не упало, так как падать особо некуда.
Но я вам ничего не скажу по рейтингу, поскольку вопрос не ко мне. Я занимаюсь другими вещами.
– По сравнению с тренерской работой
нагрузки у Вас сейчас больше?
– Нельзя сравнивать. Это разные сферы работы. Психологическая нагрузка есть, а сравнивать, что тяжелее – не возьмусь.
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