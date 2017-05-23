Дома хорошо, в гостях лучше: почему «Спартак» чемпион, а «Ростов» только шестой

«Советский спорт» изучает статистику минувшего чемпионата и находит подтверждение старой истине, что чемпионство добывается в гостях.

Поражение «Спартака» в последнем туре премьер-лиги в Туле если и стало неожиданностью, то не слишком большой. Лидеру чемпионата домашние матчи принесли больше очков, чем выездные. И не только лидеру: статистика говорит о том, что 14 из 16 команд дома набрали больше очков, чем в играх на выезде.

Результаты команд РФПЛ в домашних матчах в сезоне 2016-17

В том, что дома команды играют лучше, чем на выезде, не так уж много удивительного, удивляют, скорее, исключения из этого правила. В РФПЛ сезона 2016-17 таких исключений сразу два. «Локомотив» больше выигрывал в гостях, чем в домашних матчах, а «Анжи» оказалась единственной командой чемпионата, которая имеет равный результат в играх дома и на выезде.

В таких условиях рецептом успеха становится девиз «Главное – не проиграть на выезде». Командам первой тройки ближе других удалось подойти к его реализации. «Спартак» набрал наибольшее количество очков именно в домашних играх (42) и установил рекорд по количеству домашних побед за сезон. Зато ЦСКА по результатам домашних встреч не на втором и даже не на третьем месте – команда занимает только четвертое, набрав 32 очка. «Зенит» провел встречи на двух своих домашних аренах лучше чем ЦСКА, набрав 36 очков, но занял по этому показателю только третье место. Вторым же после «Спартака» по числу выигранных домашних матчей стал «Ростов», набрав 37 очков.

В то же время, команда Курбана Бердыева своим примером доказала важность не только домашних матчей, но и выездных побед: «Ростов» в гостях набрал всего 11 очков (это только 11-й результат в лиге) и выбыл из гонки за лигочемпионское место.

Результаты команд РФПЛ в выездных матчах в сезоне 2016-17

Выходит, что для ростовчан проигрыш «Оренбургу» – не сенсация, он вполне логичен с точки зрения статистики. Игра на выезде «Ростову» удавалась очень плохо, в отличие от, например, ЦСКА. Набрав в выездных матчах 30 очков, красно-синие стали первыми по этому показателю. Они опередили даже «Спартак», который расположился на втором месте с 27 очками. Третий – «Зенит», у которого только 25 «гостевых» очков. Именно матчи на выездах не позволили питерцам добраться до второго места.

Резюмируя, можно заметить, что рецепт победы в чемпионате прост: нужно только выигрывать дома и не проигрывать в гостях. «Спартаку» ближе всех удалось приблизиться к этому, и чемпионство москвичей выглядит вполне логичным,