Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)

На чемпионате мира до 20 лет происходит много сумасшедшего: защитник «Челси» забил вратарю «МЮ», хотя они играли в одной сборной Англии. А голкипер из Венесуэлы отличился сам, и все сделал правильно.

Автогол с центра поля

Сборная Англии играла второй матч группового этапа против Гвинеи. Тайм с лишним у англичан не получилось забить, но потом вышло два гола подряд: мяч Льюиса Кука на 53-й был в чужие, ему порадовались. А на 59-й защитник Фикайо Томори с вратарем Дином Хендерсоном нехило начудили.

Полевой игрок, когда гвинейцы не особо его прессинговали – на скриншоте видно, что ближний игрок остановился, а дальний вообще бежал в другую сторону – решил сильно отпасовать вратарю.

Скриншот с официального канала ФИФА на YouTube

Вратарь сборной Англии был за пределами штрафной, он не мог сыграть руками, а ногой до мяча не дотянулся.

Скриншот с официального канала ФИФА на YouTube

Так Гвинея сравняла счет, а больше забить Англия не смогла.



Автогол – с 1:22.

Вратарь Дин Хендерсон принадлежит «Манчестер Юнайтед», но за основную команду он пока не играл. Его только отзывали из аренды в феврале 2016-го: он выступал за команду «Стокпорт Каунти» в шестой лиге, а из-за травм Давида де Хеа и Сэма Джонстона у «МЮ» была напряженная ситуация с голкиперами. В итоге справились без Хендерсона, сезон-2016/17 он провел выше – сыграл семь матчей в четвертой лиге за «Гримсби Таун».

История Фикайо Томори еще любопытнее: он даже играл в премьер-лиге за «Челси», которому принадлежит. В концовке сезона-2015/16 Томори вышел на замену вместо Бранислава Ивановича на полчаса против «Лестера». Парень с полным именем, которым можно убивать – Олувафикайоми Олувадамилола – провел последний сезон в «Брайтоне», вышедшем в премьер-лигу. В имени нетрудно угадать африканское происхождение: у Томори нигерийские корни, а родился он в Канаде, и даже играл в 2016-м за сборную этой страны U-20 один матч. Но потом его позвали в сборную Англии, и он переключился на выступление за национальную команду страны, в которой сейчас живет.

С Томори и в первом матче чемпионата мира, против Аргентины, случилась важная история: его ударил аргентинец Лаутаро Мартинес, но судьи на поле эпизод не заметили. А видеоассистент – их ФИФА тестирует на этом турнире – пересмотрел момент и подсказал арбитру, что Мартинеса за фол на Томори нужно удалить.

Гол вратаря

Матч другой, но дело было ровно в то же самое время: матчи чемпионата мира в Южной Корее проводятся параллельно, в другой группе одновременно с игрой Англия – Гвинея началась встреча Венесуэла – Вануату. Присутствие островного государства из Океании на чемпионате мира можно было бы считать странным, но сборная Вануату в первом туре за три дня до того до 90-й минуты играла вничью с Мексикой и уступила 2:3 только в самой концовке. Тот матч, кстати, судил наш Сергей Карасев.

Матч со сборной Венесуэлы у Вануату получился гораздо хуже: островитяне продержались полчаса, а потом венесуэльцы принялись забивать – в итоге 0:7.

Самый интересный из этих семи – четвертый, его забил с пенальти вратарь Венесуэлы Вуилькер Фариньес.



Гол вратаря – с 0:54

Учитывая одновременное начало матчей, гол венесуэльского вратаря на 56-й минуте и автогол британцев произошли на чемпионате мира с разницей всего в три минуты.