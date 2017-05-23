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«Этот приз трогать нельзя!» Самое большое чудо в истории хоккейной Америки?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Этот приз трогать нельзя!» Самое большое чудо в истории хоккейной Америки?

«Нэшвилл» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв в серии «Анахайм».

«Хищники» вели 3-2 в полуфинале с «Анахаймом» и могли поставить точку у себя в Нэшвилле.

Матч получился эффектным. Хозяева победили со счетом 6:3, первый хет-трик в плей-офф сделал форвард Колтон Сиссонс, а вратарь Пекка Ринне отразил 38 бросков.

«Это потрясающее чувство, даже скрывать нечего, - радовался Сиссонс. – Я даже не мечтал, что забью три гола в таком матче. Но хочу отметить всю команду. У нас были проблемы, однако мы сплотились и выстояли. Мы верили в себя, поэтому мы в финале».

…Еще на 49-й минуте держался счет 3:3, но потом Сиссонс забил победный гол, когда нанес бросок в одно касание из левого круга. Позже «Анахайм» снял голкипера, но Филип Форсберг расстрелял пустые ворота. Кстати, он уже повторил клубный рекорд по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли (8).

Что интересно, тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт стал четвертым тренером в истории НХЛ (после Дика Ирвина, Скотти Боумэна и Майка Кинана), которому удалось выйти в финал Кубка Стэнли с тремя разными командами – он стал чемпионом с «Каролиной» (2006), но проиграл «Чикаго» (2010), когда руководил «Филадельфией».

«Что значит эта статистика? – задумался Лавиолетт, а потом выдал: - Только то, что меня слишком часто увольняли».

Интересно, что «Нэшвилл» в регулярном чемпионате победил только в 41 матче (50%), когда как в плей-офф пропорция составляет уже 75% (12-4). Сразу бросается в глаза, как прибавила команда. Вообще же «хищники» вышли в финал Кубка Стэнли, заняв 16-е место по итогам регулярного чемпионата. Это уникальная ситуация для НХЛ.

Но амбиции игроков «Нэшвилла» высоки как никогда. Они даже не дотронулись до приза Кларенса Кэмпбелла, который вручается за победу в Западной конференции. Есть такая примета – иначе не выиграешь Кубок Стэнли. Церемония получилась трогательной, на нее на костылях вышел травмированный Райан Джохансен. А рядом в цивильном стоял другой центрфорвард Майк Фишер, у него тоже травма.

«Наша мечта осуществилась, но мы все еще голодны до побед, - сказал один из главных героев, голкипер Пекка Ринне. – У нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли, и мы сделаем для этого все. Слишком долго мы шли к этой цели!»

Первый матч финала Кубка Стэнли стартует в понедельник – 29 мая.

Матч

Нэшвилл - Анахайм - 6:3 (2:0, 0:1, 4:2)

Голы:

Уотсон (Вебер, Ирвин), 1:21 (1:0). Сишонс (Аберг), 8:47 (2:0). Каше (Гецлаф, Ватанен), 24:45 (2:1). Сишонс (Форсберг, Аберг), 43:00 (3:1). Вагнер (Верметт, Кердилис), 45:00 (3:2). Фаулер (Ватанен), 48:52 (3:3). Сишонс (Ярнкрок), 54:00 (4:3). Форсберг (Фиддлер), 57:38 (5:3 - п.в.). Уотсон (Эллис), 58:26 (6:3 - п.в.).

Место и дата

23 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 4-2 (3:2 ОТ, 3:5, 2:1, 2:3 ОТ, 3:1, 6:3)

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