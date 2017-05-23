Витиньо: Дзагоев и Головин могут играть в любом европейском клубе

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал в интервью GloboEsporte о второй попытке адаптироваться в ЦСКА.

– Вы ощутили, что российский и бразильский футбол – два разных мира? Наверняка команде нравится играть с бразильцем, чтобы хоть как-то разнообразить футбол.

– Когда я пришел, всю линию атаки составляли иностранцы. Были, возможно, один-два русских футболиста. Но они особенно не играли. Здесь есть любовь к легионерам, наверное, из-за бразильцев, которые раньше играли – Вагнер Лав, Карвальо, Дуду, Рамон. Здесь восхищаются бразильцами, нашим футболом.

– Как вы опишете стиль футбола в России?

– Очень жесткий, команды обороняются все 90 минут. Есть матчи, в которых нужно выкладываться на пределе возможностей, нужно быть хорошо готовым физически. Наша команда всегда играет в Лиге чемпионов. Думаю, чемпионат России постепенно развивается и становится сильнее.

– Назовите российского футболиста, который мог бы заиграть в европейском гранде?

– Буду говорить о ЦСКА. Например, Алан Дзагоев – очень техничный, умный футболист. А еще он боец, в каждом матче борется, пробегает огромную дистанцию. И есть молодой игрок, он только недавно появился в первой команде. Но уже вызывается в сборную России. Этому парню всего 19 лет, зовут Александр Головин. Скоро вы о нем услышите. У него большое будущее, если продолжит так тренироваться и выступать, поиграет в больших европейских клубах.

– Какие у вас отношения с Марио Фернандесом? Он же помогает вам с адаптацией?

– Очень! Когда я пришел, Марио был травмирован, не часто удавалось общаться. Но затем поддерживал, особенно когда я был подавлен. Тренировки тут очень интенсивные, в некоторых моментах мне было тяжело, и Марио всегда подбадривал. Мы много общаемся, Марио часто приезжает ко мне в гости. Фернандес – настоящий профессионал, много работает, всегда спокоен.

– Вы сейчас описали пример для подражания, и такого игрока потеряла Бразилия. Что вы подумали, когда узнали, что Фернандес получил российский паспорт?

– Немного удивился. Но, значит, что-то подсказало ему так поступить, он чувствует себя комфортно в России, все нравится. Наверное, Марио мог бы тут остаться до конца карьеры. Знаю немного о прошлом Фернандеса в Бразилии. Оно не очень хорошее. А здесь он нашел новое направление в жизни, стал одним из важных игроков ЦСКА.

– Уже думали о том, что когда-нибудь сыграете против него?

– Это возможно. Работаю, чтобы получить вызов в сборную Бразилии. Но надеюсь, против Марио не сыграю, он слишком жесткий защитник.

– Возвращаться сейчас в Бразилию – это шаг назад? Хотите остаться в России и попытаться перейти в европейский клуб?

– Все зависит от возможностей. Когда мной интересуется клуб, оцениваю перспективы, что может пойти хорошо, что плохо. Важно, чтобы предложения были, это означает, что твою работу замечают. Если однажды получу интересное предложение, обязательно подумаю над ним. Неважно, будет ли клуб из Европы или Бразилии.

– Вы завершили чемпионат России в качестве одного из лидеров ЦСКА, забили два важных гола. Идеальное завершение сезона?

– Нашей целью было догнать «Спартак» и попытаться стать чемпионами. Но соперник был далеко впереди. Поэтому сосредоточились на сохранении второго места, чтобы иметь возможность сыграть в Лиге чемпионов. Команда заслуживает похвалы. Я рад, что помог голами и передачами.