Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отбор на чемпионат мира. Почему сборная России в нем участвует

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Отбор на чемпионат мира. Почему сборная России в нем участвует
Фото: FIVB

«Советский спорт» об отборе на чемпионат мира по волейболу, который стартует для сборной России в среду матчем с командой Черногории.

За выход в плей-офф из группы D с россиянами помимо черногорцев поборются команды Косова, Эстонии, Румынии и Венгрии. Матчи группового турнира пройдут с 24 по 28 мая в Таллине.

Отборочный турнир проходит по новой схеме. Чтобы отобраться на чемпионат мира-2018 напрямую, России необходимо занимать первое место в круговом турнире. Второе место позволит принять участие в третьем отборочном раунде, который пройдет в середине июля. Третье место не позволит команде шансов принять участие на ближайшем мировом чемпионате.

В отборочном турнире предыдущего чемпионата мира сборная России не принимала участие как победитель чемпионата Европы. Но до этого приходилось проходить отбор, в котором россияне практически всегда занимали первые места. Причем в 2006 году сборной России противостояли поляки и болгары. Лишь в 2002 году сборная России стала второй в своей отборочной группе, пропустив вперед греков, но на тот момент и второе место давало прямую путевку на мировое первенство.

Состав российской команды на отборочной турнир:

Связующие: Гранкин Сергей, Ковалев Дмитрий.
Диагональные: Жигалов Максим, Михайлов Максим.
Блокирующие: Власов Илья, Вольвич Артем, Куркаев Ильяс, Лихошерстов Вадим.
Доигровщики: Бережко Юрий, Волков Дмитрий, Ильиных Дмитрий, Клюка Егор.
Либеро: Ермаков Артем, Мартынюк Роман.

Отметим, что в нынешнем отборе не принимают участие три команды: сборные Польши, Италии и Болгарии. Поляки освобождены от отбора как действующие чемпионы планеты.

Всего на турнире сыграют 24 сборных, еще предстоит определить семь участников от Европы, пять - от Северной Америки, четыре - Азии, три - Африки и одного представителя Южной Америки.

Как сказал главный тренер сборной России Сергей Шляпников, сейчас обойму команду, которая будет готовиться к Олимпиаде 2020 года, составляют 30 человек.

Из-за травм не помогут сборной России связующий Александр Бутько, блокирующий Дмитрий Щербинин, доигровщик Сергей Савин и диагональный Виктор Полетаев. Блокирующий Александр Волков сам попросил пропустить сезон в сборной, чтобы заняться своим здоровьем и восстановлением. Есть опасение за здоровье единственного опытного либеро Артема Ермакова.

И уже не удивляет отсутствие Дмитрия Мусэрского. В последние годы руководство отечественного волейбола, мягко говоря, относится к нему с прохладой, и отношения явно не потеплели после его слов в марте о том, что «все делается для того, чтобы волейбол в России умер». Травмы у него нет. Сейчас Мусэрский проводит отпуск со своей семьей.

Получили вызовы, но в окончательную заявку не попали Доигровщик Алексей Спиридонов, диагональный Константин Бакун и блокирующий Игорь Филиппов.

При этом в распоряжении Шляпникова оказались игроки, с которым сборная России обязана занимать первое место. С окончательной заявкой на отборочный турнир главный тренер определился только во вторник вечером. В этом списке удивляет только присутствие Дмитрия Ильиных.

И уже известно, что после окончания отбора Шляпников предоставит отдых Сергею Гранкину, Артему Вольвичу, Максиму Михайлову, Юрию Бережко и Артему Ермакову, на которых выпала значительная нагрузка за последний год.

Состав российской команды на Мировую лигу:

связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;
диагональные: Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;
блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;
доигровщики: Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;
либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.

Таким образом, в Мировой лиг сборная России выступит экспериментальным составом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лихошерстов, Мартынюк и Куркаев вошли в состав сборной России на квалификацию ЧМ-2018Стал известен состав мужской сборной России на второй этап квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).Алексей Казаков: Победа в Лондоне оказалась не монетизированнойБывший игрок сборной России Алексей Казаков прокомментировал развитие волейбола в стране.Сборная России обыграла команду Эстонии в товарищеском матчеВолейболисты сборной России нанесли гостевое поражение команде Эстонии в товарищеском матче.Домашние матчи сборной России в Мировой лиге перенесены из Сургута в КазаньКак сообщает «Бизнес Online», Всероссийская федерация волейбола перенесла домашние матчи сборной России в Мировой лиге-2017 из Сургута в Казань.Этап Мировой лиги перенесли из Сургута в КазаньМатчи интерконтинентального этапа Мировой лиги-2017 по волейболу среди мужских команд с участием сборной России перенесены из Сургута в Казань, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб сборной РоссииИтальянский тренер Серджио Бузато и россиянин Юрий Булычев вошли в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу. Об этом сообщил «Р-Спорт» наставник национальной команды Сергей Шляпников.Сергей Шляпников: Волков пропустит сезон в сборнойГлавный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников сообщил, что чемпион Олимпиады-2012 Александр Волков пропустит предстоящий сезон в национальной команде, так как ему нужно время на восстановление. Но сборная рассчитывает на Волкова в дальнейшем.Спиридонов и Ильиных включены в расширенный состав сборной России на Мировую лигуВсероссийская федерация волейбола опубликовала на своем официальном сайте расширенный состав сборной России для участия на этапах Мировой лиги.«Все делается для того, чтобы волейбол в России умер». Мусэрский о новом тренере«Все делается для того, чтобы волейбол в России умер». Мусэрский о новом тренере«Советский спорт» пытается понять, что этому послужило.Тетюхин может быть привлечен к работе в сборной РоссииНовый наставник мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников рассказал, какую должность может занять олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.«Иностранный тренер в сборной России? А как же импортозамещение?!»«Иностранный тренер в сборной России? А как же импортозамещение?!»Новый главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников рассказал, на кого он собирается опираться при строительстве команды.Какой будет сборная России при Шляпникове?Какой будет сборная России при Шляпникове?В четверг Всероссийская федерация волейбола назвала имя нового главного тренера сборной России, которым стал Сергей Шляпников.Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболуГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.Жиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой неделиЖиба курит в сторонке. Бразильский волейболист как антигерой неделиУличенный в употреблении марихуаны бразильский волейболист требует отобрать у сборной России медали из-за мифических обвинений в допинге.Врач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамВрач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамЯрослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения в применении допинга.Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДАЯрослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения наших игроков в применении допинга.Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыЖиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыИзвестный в прошлом игрок Жиба, возглавляющий комиссию спортсменов Международной федерации волейбола, заявил, что его высказывания бразильским СМИ о желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были неправильно интерпретированы.Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсменаМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь игроков сборной России в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоуДоигровщик сборной России Тарас Хтей в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерундаВице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о заявлении бывшего игрока сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.
Футбол
Вадим Скрипченко: Есть желание работать в «Крыльях Советов» и дальше
Футбол
Судья Стефано Фарина скончался в Генуе
Футзал
«Динамо» стало соперником «Дины» по финалу ЧР
Футбол
Игорь Лебедев: При стопроцентном импортозамещении футбол в России окончательно умрет
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Шляпников
Сергей Шляпниковвсе новости
ЧМ среди мужчин
ЧМ среди мужчинтаблицакалендарьстатистикатексты/новости