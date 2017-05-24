Отбор на чемпионат мира. Почему сборная России в нем участвует

«Советский спорт» об отборе на чемпионат мира по волейболу, который стартует для сборной России в среду матчем с командой Черногории.

За выход в плей-офф из группы D с россиянами помимо черногорцев поборются команды Косова, Эстонии, Румынии и Венгрии. Матчи группового турнира пройдут с 24 по 28 мая в Таллине.

Отборочный турнир проходит по новой схеме. Чтобы отобраться на чемпионат мира-2018 напрямую, России необходимо занимать первое место в круговом турнире. Второе место позволит принять участие в третьем отборочном раунде, который пройдет в середине июля. Третье место не позволит команде шансов принять участие на ближайшем мировом чемпионате.

В отборочном турнире предыдущего чемпионата мира сборная России не принимала участие как победитель чемпионата Европы. Но до этого приходилось проходить отбор, в котором россияне практически всегда занимали первые места. Причем в 2006 году сборной России противостояли поляки и болгары. Лишь в 2002 году сборная России стала второй в своей отборочной группе, пропустив вперед греков, но на тот момент и второе место давало прямую путевку на мировое первенство.

Состав российской команды на отборочной турнир: Связующие: Гранкин Сергей, Ковалев Дмитрий.

Диагональные: Жигалов Максим, Михайлов Максим.

Блокирующие: Власов Илья, Вольвич Артем, Куркаев Ильяс, Лихошерстов Вадим.

Доигровщики: Бережко Юрий, Волков Дмитрий, Ильиных Дмитрий, Клюка Егор.

Либеро: Ермаков Артем, Мартынюк Роман.

Отметим, что в нынешнем отборе не принимают участие три команды: сборные Польши, Италии и Болгарии. Поляки освобождены от отбора как действующие чемпионы планеты.

Всего на турнире сыграют 24 сборных, еще предстоит определить семь участников от Европы, пять - от Северной Америки, четыре - Азии, три - Африки и одного представителя Южной Америки.

Как сказал главный тренер сборной России Сергей Шляпников, сейчас обойму команду, которая будет готовиться к Олимпиаде 2020 года, составляют 30 человек.

Из-за травм не помогут сборной России связующий Александр Бутько, блокирующий Дмитрий Щербинин, доигровщик Сергей Савин и диагональный Виктор Полетаев. Блокирующий Александр Волков сам попросил пропустить сезон в сборной, чтобы заняться своим здоровьем и восстановлением. Есть опасение за здоровье единственного опытного либеро Артема Ермакова.

И уже не удивляет отсутствие Дмитрия Мусэрского. В последние годы руководство отечественного волейбола, мягко говоря, относится к нему с прохладой, и отношения явно не потеплели после его слов в марте о том, что «все делается для того, чтобы волейбол в России умер». Травмы у него нет. Сейчас Мусэрский проводит отпуск со своей семьей.

Получили вызовы, но в окончательную заявку не попали Доигровщик Алексей Спиридонов, диагональный Константин Бакун и блокирующий Игорь Филиппов.

При этом в распоряжении Шляпникова оказались игроки, с которым сборная России обязана занимать первое место. С окончательной заявкой на отборочный турнир главный тренер определился только во вторник вечером. В этом списке удивляет только присутствие Дмитрия Ильиных.



И уже известно, что после окончания отбора Шляпников предоставит отдых Сергею Гранкину, Артему Вольвичу, Максиму Михайлову, Юрию Бережко и Артему Ермакову, на которых выпала значительная нагрузка за последний год.

Состав российской команды на Мировую лигу: связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;

диагональные: Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;

блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;

доигровщики: Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;

либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.

Таким образом, в Мировой лиг сборная России выступит экспериментальным составом.