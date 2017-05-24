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Рекорд «Спартака» и провал «Ростова». Как команды играют дома и на выезде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рекорд «Спартака» и провал «Ростова». Как команды играют дома и на выезде
Фото: «Советский спорт»

 «Советский спорт» продолжает подводить итоги завершившегося сезона чемпионата России и анализирует выступление команд на домашних и чужих полях.

Чемпион страны московский «Спартака» показал впечатляющую игру на своем поле, выиграв 14 матчей из 15. Только «Уфа» смогла огорчить красно-белых на «Открытие Арене». При формуле турнира в 30 туров ни одна команда в чемпионате России не побеждала 14 раз.

В сезонах 1993, 1996 и 1997 годов, когда команды играли по 34 матча, «Ротору» и «Алании» удалось одержать по 15 побед. Еще по 14 побед дважды было у «Спартака» и один раз у «Алании». Но при формуле в 30 матча, наилучше достижение ранее «Спартак» делил с ЦСКА – по 13 побед. Красно-белые одержали их в 1994 году, а красно-синие относительно недавно – в сезоне 2013/14.

Вторым после «Спартака» по количеству домашних побед идет «Ростов». На своем поле южане одержали 11 побед и 4 раза сыграли вничью.

Серебряный призер чемпионата России ЦСКА обзавелся своим стадионом, но пока оказался на четвертом месте по очкам на своем поле.

И только одна команда набрала на выезде очков больше, чем дома – «Локомотив» (23 и 19 очков). Хуже на своем поле играли только «Крылья Советов» и «Томь», напрямую вылетевшие в ФНЛ, а также «Анжи», который не замечал разницы между переездами и набрал по 15 очков в домашних и выездных играх.

А вот «Томи» и «Арсеналу» выезды не давались совсем. Ни одной победы в гостях на двоих, 60 пропущенных голов и лишь по три ничьи на каждого.

Лучшим же в этом показателе оказался ЦСКА – 9 побед на выезд. Если бы не поражение в последнем туре вровень с армейцами шел и «Спартак», а так он оказался на второй позиции.

По-настоящему удивил в этом плане «Ростов». Лишь две победы на выезде. Хуже «Крыльев Советов». Отсюда лишь итоговое шестое место у южан.


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