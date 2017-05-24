Шесть спартаковцев. Сборная сезона по версии Валерия Рейнгольда

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд составил символическую сборную чемпионата России по итогам минувшего сезона.

Эксперт принял за основу классическую схему 4-4-2, в которой оказались шесть представителей «Спартака», ставшего чемпионом России. Помимо красно-белых в символической сборной сезона оказались два игрока ЦСКА и по одному представителю «Зенита», «Краснодара» и «Ростова».

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»)

«Сразу отвечаю – Ребров. Почему? Потому что команда – чемпион, а он на протяжении сезона выручал».

Защита

Дмитрий Комбаров («Спартак»), Георгий Джикия («Спартак»/»Амкар»), Сесар Навас («Ростов»), Марио Фернандес (ЦСКА)

«Комбаров, Джикия, Навас и Фернандес – хорошая линия защиты. Я – за. Эти четыре футболиста отвечают требованиям профессионально футбола.

Почему не Чорлука или Василий Березуцкий? Чорлука отпадает. Он провел сезон не так сильно. Да и травма помешала. Березуцкого не хочу обижать, но его век закончился».

Полузащита

Денис Глушаков («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Олег Шатов («Зенит»)

«Глушаков и Зобнин даже не обсуждаются. Еще два кандидата – Шатов и Дзагоев. Они выглядели лучше всех в своих амплуа. Шатов прибавил в конце сезона после тяжелой травмы. Мне он симпатичен. Хорошая связка со Смольниковым.

Еще бы мог добавить к ним Игоря Денисова.

Почему не Тимофей Калачев? Он по уровню игры – не игрок для сборной. Калачев – разрушитель, не созидатель. Он играет не интересно. Работяга. Да, приносит большую пользу «Ростов». Но для сборной – перебор.

Миранчук? Ему еще надо много добиваться. Ничего в нем нет особого».

Нападение

Квинси Промес («Спартак»), Федор Смолов («Краснодар»)

«Оставить в стороне этих двух бомбардиров было бы просто непорядочно. Каждый в своей команде создавал футбольный фон. Смолов – красавец. За последние два года прибавил на процентов 70-80. Промес? Какие могут быть вопросы?»