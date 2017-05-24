Как обидели Карреру и кого хочет подписать «Спартак» в это окно (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Недоразумение с Каррерой

Наверняка многие обратили внимание, что Массимо Карреры, которого РФПЛ признала лучшим тренером сезона, не было на торжественном вручении приза в понедельник. Тогда значения этому не придали – может быть, уехал, да и какая разница. А вчера всплыли подробности – оказывается, итальянца просто-напросто забыли пригласить. Но кто именно – клуб или лига? Вот что сказал сам Массимо.

– Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично. Кто именно не уведомил? Не знаю. Но генеральный директор «Спартака» мне сказал, что в приглашении моей фамилии не оказалось в списке. Однако странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в своем инстаграме.

На самом деле в списке, который в клуб прислала РФПЛ, Каррера не просто был, а значился под первым номером. Вот так на ровном месте обидели лучшего тренера сезона.



Фото: РФПЛ

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Летние планы «Спартака»

В клубе грядут перемены. Уже известно, что «Спартак» покинут два врача, один из которых легендарный, можно сказать, доктор Лю. Кто будет приглашен вместо них, пока неизвестно. Как и то, кто войдет в тренерский штаб Карреры.

Зато известно, что на трансферном рынке «Спартак» намерен укрепиться. Для этого выделена вполне крупная – по нынешним временам – сумма – в районе 30 миллионов евро. Одной из трансферных целей, по слухам, является Миранчук. В общем, новый сезон «Санта-Барбары» стартовал. По остросюжетности этот сериал не уступает другому – «Курбан Бердыев может покинуть «Ростов».

Сам Миранчук на днях заявил, что хочет остаться в «Локомотиве». Можно подумать, он мог заявить что-то другое.





Факт в том, что усиление «Спартаку» необходимо. Команду покинул защитник Маурисио. Не все ясно с будущим Ещенко и Тигиева. Могут увести кого-то из звезд – Зобнина или Промеса, на которых большой спрос. «Спартаку» нужны три сильных новичка – на фланг обороны, а также на фланг и в центр полузащиты. Центр нападения и центр обороны в усилении нуждаются меньше.

Российский футбол – без легионеров?

Вчера Владимир Путин встретился в Краснодаре с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Дорогому гостю показали роскошный стадион и академию клуба. Все всем остались довольны. Правда, странно, что ни в одном официальном отчете не фигурирует Сергей Галицкий, который и создал всю эту инфраструктуру.





Можно было ожидать, что Краснодар назовут местом проведения чемпионата мира или хотя бы Кубка конфедераций. Такие мысли, согласитесь, посещали после всех питерских историй. Но нет, увы. Самый футбольный город, где возведен лучший футбольный стадион, не будет участвовать в главном футбольном празднике четырехлетия.

Вчера же на заседании совета по физкультуре и спорту президент страны поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о «стопроцентном импортозамещении в футболе».

– Владимир Владимирович, одна огромная просьба. Я знаю, что Виталий Мутко уже ограничивает количество легионеров, и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи... Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное? – спросил Кондратьев.

– Правильно, согласен, – ответил Путин.

Хочется верить, что это всего лишь слова.





Останется ли Луческу?

Вчера просочилась информация, что Мирча Луческу останется в «Зените» еще на один сезон. Однако официального подтверждения или опровержения не последовало.

А вот как неудачи Луческу в «Зените» объяснил Милевский, долгое время выступавший в чемпионате Украины.

– Он думал, что там будет две команды, как в Украине, где бразильцы у него все делали. Что судить будут так, как Вакс судил в Украине. Говорят, что его будут увольнять, поедет в «Галатасарай» или куда там.

Мощно.

Бонус. Прощание с Ломбертсом

«Зенит-ТВ» сделал очень крутой клип.



