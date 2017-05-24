Килиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практику

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем уходе из французского клуба грядущим летом.

Ранее сообщалось, что к игроку, который в минувшем сезоне провел 44 матча и забил 26 голов, проявляют интерес мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», а также «ПСЖ». При этом СМИ распространили информацию, что боссы «Монако» отказались продавать нападающего в «Реал» за 120 млн евро.

«Все, что я хочу – играть. Мне 18 лет, а это тот самый возраст, когда игроку необходима постоянная практика. Мне ведь не 35 лет, когда твоя карьера подходит к концу и ты должен соблюдать осторожность. Мой спортивный путь только начинается, и у меня есть все, чтобы доказать свой высокий уровень.

Сейчас я хочу просто обдумать все предложения, и сделать правильный выбор. Для меня самое главное – спортивная часть вопроса. Это то, о чем я думаю в первую очередь. Повторюсь, я должен иметь постоянную практику в таком возрасте.

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Знаете почему я хорошо выступил в минувшем сезоне? Потому что играл. Любой футболист, который сидит на лавке, не может провести удачный сезон. Поэтому игровая практика – решающий фактор в выборе нового клуба. К тому же, у меня есть семья, с которой я хочу быть рядом», – заявил форвард сборной Франции.

«Нет, никто не будет решать за меня. – говорит Мбаппе. – Новый клуб я выберу сам, но прежде посоветуюсь со своими родителями. Я не перейду туда, куда мне скажут. Это будет мой выбор».

«Конечно, в этом году я стал настоящим открытием, но нельзя жить только одним сезоном. Это был шаг вперед в моей карьере, но сейчас мне нужно взять время на отдых, чтобы и дальше играть на прежнем уровне. По крайней мере, я сделаю все для этого», – заявил форвард в интервью Bein Sports.

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