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Ждем чуда. Федор Чудинов проведет чемпионский бой в Англии

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ждем чуда. Федор Чудинов проведет чемпионский бой в Англии
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о поединке за титул чемпиона по версии WBA, который пройдет 27 мая в Шеффилде между англичанином Джорджем Гроувзом и россиянином Федором Чудиновым.

29-летний российский боксер Федор Чудинов последний раз выходил на ринг в феврале прошлого года, когда судейским решением проиграл немцу Феликсу Штурму. 15-месячный простой россиянина вызван тем, что его команда безуспешно пыталась оспорить результат.

Изначально российская сторона настаивала на том, что вердикт судей — абсурд и грабеж. Вскоре появились претензии к перчаткам, которые были обработаны какой-то химией и не сжимались в кулак. К тому же начали линять по ходу боя. И последним пункт претензии стала положительная допинг-проба немца.

Штурм, опасаясь расследования, продал все имущество в Германии и вернулся на историческую родину — в Боснию. Но несмотря на очевидные доказательства его вины руководство WBA оставило в силе результат боя. Бог знает по каким причинам. Кроме того, пригрозила Чудинову, что если он проведет какой-нибудь до окончания расследования, лишится статуса претендента на чемпионский пояс. Пришлось ждать.

За то время, пока Чудинов оставался вне игры, его соперник Джордж Гроувз, возможно, провел лучший отрезок своей карьеры. Он одержал три победы. Две — над крепкими соперниками Мартином Мюрреем и Эдуардом Гуткнехтом.

Последний после боя был с Гроувзом был доставлен в госпиталь с диагнозом кровоизлияние в мозг и введен в состояние искусственной комы. По словам жены боксера Джулии Гуткнехт, полученная им травма мозга является слишком серьезной, и врачи удивлены тем, что он вообще выжил. Есть надежда на улучшение состояния, но не на полное восстановление. Боксер все еще находится в госпитале, где проходит реабилитацию. Гуткнехт постоянно находится в инвалидном кресле и не может самостоятельно есть и передвигаться. Кроме того, он все еще не может говорить.
Гроувз же после этих побед высоко поднялся по рейтингам второго среднего веса и стал вторым претендентом на пояс WBA. Ранее британец уже трижды боксировал за титул, но дважды проиграл техническим нокаутом Карлу Фрочу и потерпел поражение раздельным решением судей от Баду Джека.

Сам британец высоко оценивает свои шансы в предстоящем бою: «Я готов к бою. Чудинов — хороший соперник, но я знаю, что способен побить его».

При этом он понимает всю важность поединка для себя: «Сейчас или никогда. У меня дома маленький ребенок, я хочу проводить с ним время. Чем раньше я сделаю это, тем быстрее вернуть к семье. Больше нет смысла тратить время впустую. Это может быть мой последний бой. Сколько еще шансов должен получить парень?»

И на самом деле за Чудинова в этой ситуации очень боязно. Он пропустил очень много времени, а его соперник находится на пике формы. Букмекеры считают фаворитом Гроувза, оценивая вероятность его победы от 4 до 5 к 1.

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