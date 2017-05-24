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Вячеслав Быков: История с «Кузней» - кто-то пилит сук, на котором сидит (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Быков: История с «Кузней» - кто-то пилит сук, на котором сидит (видео)

Известный тренер Вячеслав Быков жестко высказался о том, что новокузнецкий «Металлург» могут исключить из КХЛ.

- Вы меня не разыгрываете? «Кузни» может не быть в КХЛ? А в чем причина? Какие преподносятся аргументы? – поразился Быков, когда в нашем разговоре до этого дошла тема.

- Например, старый дворец. Проблемное финансирование.
- Я общался с руководителем новокузнецкого «Металлурга» Сергеем Зиновьевым, который играл у меня в сборной. Великий центрфорвард, сейчас – хороший менеджер. Он сказал, что никаких вопросов по финансированию у них возникает.

Как я знаю, Зиновьев расчистил там все серьезно. Теперь проблем нет. Все в полном порядке. Прозрачно, по делу – чисто и профессионально.

Вот почему я удивляюсь, когда слышу призыв: «Кузню» нужно убрать!

- Слабые спортивные результаты.
- А я слышал, что у нас недостаточно хороших игроков на все 29 клубов. И этот аргумент точно не выдерживает критику. Вот в КХЛ вкладываются большие средства, в первые команды. Но ведь хорошие игроки появляются благодаря Новокузнецку, и они потом подпитывают клубы-фавориты. Что же вы, ребята, хотите спилить сук, на котором сидите? Лбом упасть захотели?

У вас что, много других таких плодовитых команд в регионах? Есть «Трактор», «Локомотив», «Ак Барс», «Салават Юлаев»... Вот он, фундамент. Ведь замки строятся из камней. Ну а в «Кузне» есть школа, традиции, там готовят игроков, их забирают в другие команды. И теперь корить «Металлург» за последнее место? Сами засовываете клуб в дыру, обедняя состав – а потом убрать его хотите?

Или просто помочь «Кузне», сохранить ребят и их будущее? Зачем же губить на корню?

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