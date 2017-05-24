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«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алессандро Неста
Алессандро НестаФото: Goal.com

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста дал небольшое интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.

Первым делом экс-футболист «россонери» прокомментировал выступление команды в минувшем сезоне. Напомним, подопечные Винченцо Монтеллы заняли шестое место и вышли в Лигу Европы.

«Те, кто праздновал шестое место в серии А, поступили правильно, поскольку таковой была цель. Очевидно, «Милан» уже не тот, что был в мое время. Клуб сильно сдал. Но таковы реалии, которые нужно принять. 

Конечно, выход в еврокубки – важный шаг. «Интер», например, откусил бы себе руку, ради того положения, в котором оказался «Милан». Мы должны смириться с тем, что происходит, забыть о Сильвио Берлускони. Той команды уже просто нет», – заявил итальянец.

Также Неста прокомментировал продажу клуба китайским инвесторам, отметив, что клубу придется потратить большие деньги на возвращение в Лигу чемпионов.

«В последние годы в «Милане» творился какой-то ад. Клуб не привык к таким условиям. Была какая-то путаница с должностями. К тому же, в команде постоянно менялся тренер. Вот подумайте сами: если каждый год появляется новый тренер, а результата нет, может быть, проблема не в нем? 

Сейчас нужно многое менять. – продолжает Неста. – Не знаком с новыми владельцами «Милана», поэтому судить об этих людях не могу. Нужно посмотреть, как они работают, и потом делать какие-то выводы. Но мне кажется, что владельцы «Интера» более активны. Конечно, им будет тяжело вернуть команду в Лигу чемпионов. Придется потратить немало денег на приглашение новых игроков», – заявил Неста.

Напоследок бывший футболист «Милана» высказался о построении команды, отметив, что клуб допустил ошибку, отпустив форварда Златана Ибрагимовича, а также защитника Тиаго Силву в «ПСЖ».

«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах, как это было в мое время. Кстати, подобное сейчас происходит в «Ювентусе». В чем секрет моего «Милана»? Наша команда держалась за счет характера. Мы всегда были готовы к большим матчам, и знали, как победить.

Что изменилось? Мы постарели, а найти игроков того же уровня клуб так и не сумел. Если в вашей команде происходят подобные вещи, все начинает идти ко дну. Например, глупым решением было продать Ибрагимовича и Тьяго Силву. С другой стороны, можно было остаться. Например, я не захотел уходить из «Милана» по личным причинам, а кто-то клуб ради больших денег. Это признак слабости», – заключил Неста.

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