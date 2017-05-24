«Лови его! Это акула!» Малкин забил грандиозный гол, но этого было мало (видео)

Евгений Малкин забросил потрясающую шайбу в ворота «Оттавы», но этого для победы не хватило (1:2). В этой серии теперь будет седьмой матч.

Малкин забил потрясающий гол. Просто ультра-си.

Это случилось на 25-й минуте матча, при счете 0:0. Джино подхватил шайбу в правом углу за воротами «Оттавы». У него на плечах висел защитник, который врезал Малкина в борт. Но россиянин выбрался из-под опеки и полез на пятачок. Нанес бросок в окружении трех соперников. Подхватил отскочившую от голкипера шайбу, сделал пару размашистых движений и положил ее в ворота.

Игроки «Оттавы» были похожи на рыбаков, в чьи руки упала крупная скользкая акула, которая лязгала пастью. Попробуй такую удержи!

Но для победы этого «Питтсбургу» не хватило. На 34-й минуте в большинстве Бобби Райан сравнял счет. Американский форвард когда-то считался очень перспективным малым. Но потом сдал, «Анахайм» его обменял – в общем, Райан покатился по наклонной. Но в этом плей-офф Бобби великолепен – 15 (6+9) очков.

Победную шайбу на 42-й минуте забросил Майк Хоффман, когда нанес прекрасный щелчок из левого круга вбрасывания. Звякнула стойка, шайба со свистом влетела в сетку. Голкипер Мэтт Мюррей даже не дернулся.

Вообще большим героем стал вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, сделавший 45 сэйвов. Один только Евгений Малкин нанес семь бросков! Но все тщетно – Андерсон стоял как стена.

«Я должен лучше использовать свои моменты, - корил себя Евгений Малкин после матча. – Считаю, что мог забросить две, а то и три шайбы. Но получилась только одна. Это меня расстраивает. «Питтсбург» обязан был доминировать, однако команда забила только один гол. Нам очень важно победить в седьмом матче. Тяжелейшая серия, много единоборств у бортов и перед воротами. Но мы должны найти возможность, чтобы забить больше соперника».

Победитель седьмого матча выходит в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Нэшвиллом».

Вообще Малкин провел на льду 19 минут и 42 секунды. Это второй результат среди нападающих «Питтсбурга» после Сидни Кросби. Малкин также применил три силовых приема, один раз сделал блок, поймав шайбу на себя. Он также заработал две минуты штрафа за выяснение отношений с Хоффманом во втором периоде. При этом Малкин остается лучшим бомбардиром плей-офф – 24 очка.

Если «пингвины» выйдут в финал, то лучше претендента на «Конн Смайт Трофи» - титул самого ценного хоккеиста плей-офф – найти будет трудно.

Если «пингвины» оступятся, это станет кошмаром. Потому что тогда в финале не окажется ни одного российского игрока, не считая молодого Владислава Каменева, который сидит у «Нэшвилла» в запасе.

Так что будем верить в «Питтсбург». Вперед, Джино!