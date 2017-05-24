Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Канчельскис: Моуринью все простят, если «МЮ» выиграет Лигу Европы

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Канчельскис: Моуринью все простят, если «МЮ» выиграет Лигу Европы
Фото: Gettyimages.ru

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, поделился с «Советским спортом» своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы.

- Что ожидайте от такого громкого финала, как «Манчестер Юнайтед» - «Аякс»?
- Ожидаю очень интересную игру. Конечно, по статусу «Манчестер» гораздо выше, однако это всего лишь на бумаге. На футбольном поле всегда можно опровергнуть статистику. Помимо английской команды, мне очень любопытно посмотреть на молодой «Аякс».

Ставки в этом матче высоки, все прекрасно понимают, что выиграв Лигу Европы, клуб автоматически будет участвовать в Лиге чемпионов.

- «Манчестер» довольно неровно проводит сезон. Если и выигрывает, то со скользким счетом. Только ли с Моуринью связаны подобные перемены в игре клуба?
- Я был на многих матчах. Да, играют они нестабильно. Что самое интересное - играют плохо против команд, скажем так, средней руки в английском чемпионате. Наверное, это связано с недостаточной мотивацией.

Но против клубов первой пятерки? Сказать такого о команде Моуринью не могу. Помню только поражение в начале сезона от «Челси» 0:3, вот, пожалуй, и все.

Могу сказать одно: если «МЮ» выиграет Лигу Европы, вся нестабильная игра на протяжении сезона – забудется.

Голосование: Кто станет победителем Лиги Европы?

- Какие варианты игры предложит Жозе Моуриньо сопернику?
- Не думаю, что «Аякс» сможет забить много мячей, как это было с «Лионом».

Я считаю, что Моуринью сыграет в свой типичный, осторожный футбол. Не берусь утверждать, что возле ворот будет «стоять автобус». Но мне думается, «Манчестер» попытается забить быстрый гол, а дальше игра будет по счету.

- Кто сейчас, на Ваш взгляд, главная звезда у «красных дьяволов», вокруг кого строится игра?
- Прелесть сегодняшнего «Манчестера» в том, что у них нет явного лидера. Конечно, можно назвать Ибрагимовича, но он завершает атаки. Можно назвать молодого Рэшфорда или Мхитаряна. Но, повторюсь, сейчас в этом клубе каждый зависит друг от друга. Насколько мне видится, Моуринью не любит авторитетных игроков. История с Касильясом в «Реале» - яркое тому подтверждение.

Моуринью - из тех тренеров, кто считает авторитетом именно себя и конкуренты среди игроков ему не нужны. Но надо отдать ему должное, он создал боеспособный коллектив.

- Какова вероятность того, что будет дополнительное время в этой игре?
- Думаю, никто не хочет играть лишние полчаса. Обе команды будут делать ставку на то, чтобы исход был ясен в основное время. Не стоит забывать, что «Аякс» тоже хочет выиграть Лигу Европы, и мне даже кажется, что они более мотивированы, чем соперник.

Тем более в голландском футболе сейчас спад, и чтобы подняться в рейтинге – команде необходимы результаты.

- Ваш прогноз на этот матч? Какой будет счет?
- Думаю, 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Побить Моуринью: как возродился «Аякс»Побить Моуринью: как возродился «Аякс»24 мая в Стокгольме «Аякс» сыграет в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что помогло титулованной команде снова заявить о себе?«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клуба«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клубаБывший защитник «Милана» Алессандро Неста дал небольшое интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.Валерий Рейнгольд: «МЮ» сильнее «Аякса» по всем статьямБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом в финале Лиги Европы против «Аякса».Килиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практикуКилиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практикуФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем уходе из французского клуба грядущим летом.Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Антуан Гризманн: Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеиФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о своем уходе из столичного клуба грядущим летом.Каспер Дольберг: В «МЮ» фантастические игроки, но когда команда не на пике формы, это не имеет значенияФорвард «Аякса» Каспер Дольберг высказался о выступлении команды в Лиге Европы и своих ожиданиях от финала с «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну 14 миллионов евро в год«Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику «Атлетико» Антуану Гризманну контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год, сообщает Marca.Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)На чемпионате мира до 20 лет происходит много сумасшедшего: защитник «Челси» забил вратарю «МЮ», хотя они играли в одной сборной Англии.Дави Классен: Выполнять роль капитана в столь юном возрасте было трудноКапитан «Аякса» Дави Классен поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Перед финальным матчем Лиги Европы будет минута молчанияВ память о жертвах атаки в Манчестере перед завтрашним финалом Лиги Европы УЕФА будет минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками.Петер Бос: Послал бы своих игроков к врачу, если бы они не нервничали перед финаломГлавный тренер «Аякса» Петер Бос поделился эмоциями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Теракт в Манчестере на стадионе: что случилось и как это относится к спорту?Теракт в Манчестере на стадионе: что случилось и как это относится к спорту?На «Манчестер арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – более 50.Лассе Шене: Каждый футболист мечтает выиграть Лигу ЕвропыПолузащитник «Аякса» Лассе Шене поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Петер Бос: У «Аякса» есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоВенгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоСоветский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера все-таки не стоит.Президент УЕФА выразил соболезнования семьям жертв атаки в МанчестереПрезидент УЕФА Александер Чеферин заявил, что шокирован вчерашними событиями в Манчестере.Жозе Моуринью: Жертвы теракта в Манчестере – в наших сердцахГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил соболезнования жертвам теракта на «Манчестер Арене».«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию Моуринью перед матчем с «Аяксом»«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию главного тренера Жозе Моуринью, которая должна была состояться в Стокгольме в преддверии финального матча Лиги Европы с «Аяксом».«Как можно держать Руни в запасе?» – Анри обрушился с критикой на Моуринью«Как можно держать Руни в запасе?» – Анри обрушился с критикой на МоуриньюЭксперт телеканала Sky Sports, бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри дал небольшое интервью ESPN FC.
Футбол
«Милан» – главный фаворит в борьбе за Морату
Футбол
«Урал» объявил об уходе Павлюченко
Футбол
«Томь»: Петраков продолжит работу на посту главного тренера
Футбол
Валерий Рейнгольд: «МЮ» сильнее «Аякса» по всем статьям
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости