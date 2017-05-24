Андрей Канчельскис: Моуринью все простят, если «МЮ» выиграет Лигу Европы

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, поделился с «Советским спортом» своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы.

- Что ожидайте от такого громкого финала, как «Манчестер Юнайтед» - «Аякс»?

- Ожидаю очень интересную игру. Конечно, по статусу «Манчестер» гораздо выше, однако это всего лишь на бумаге. На футбольном поле всегда можно опровергнуть статистику. Помимо английской команды, мне очень любопытно посмотреть на молодой «Аякс».

Ставки в этом матче высоки, все прекрасно понимают, что выиграв Лигу Европы, клуб автоматически будет участвовать в Лиге чемпионов.

- «Манчестер» довольно неровно проводит сезон. Если и выигрывает, то со скользким счетом. Только ли с Моуринью связаны подобные перемены в игре клуба?

- Я был на многих матчах. Да, играют они нестабильно. Что самое интересное - играют плохо против команд, скажем так, средней руки в английском чемпионате. Наверное, это связано с недостаточной мотивацией.

Но против клубов первой пятерки? Сказать такого о команде Моуринью не могу. Помню только поражение в начале сезона от «Челси» 0:3, вот, пожалуй, и все.

Могу сказать одно: если «МЮ» выиграет Лигу Европы, вся нестабильная игра на протяжении сезона – забудется.

- Какие варианты игры предложит Жозе Моуриньо сопернику?

- Не думаю, что «Аякс» сможет забить много мячей, как это было с «Лионом».

Я считаю, что Моуринью сыграет в свой типичный, осторожный футбол. Не берусь утверждать, что возле ворот будет «стоять автобус». Но мне думается, «Манчестер» попытается забить быстрый гол, а дальше игра будет по счету.

- Кто сейчас, на Ваш взгляд, главная звезда у «красных дьяволов», вокруг кого строится игра?

- Прелесть сегодняшнего «Манчестера» в том, что у них нет явного лидера. Конечно, можно назвать Ибрагимовича, но он завершает атаки. Можно назвать молодого Рэшфорда или Мхитаряна. Но, повторюсь, сейчас в этом клубе каждый зависит друг от друга. Насколько мне видится, Моуринью не любит авторитетных игроков. История с Касильясом в «Реале» - яркое тому подтверждение.

Моуринью - из тех тренеров, кто считает авторитетом именно себя и конкуренты среди игроков ему не нужны. Но надо отдать ему должное, он создал боеспособный коллектив.

- Какова вероятность того, что будет дополнительное время в этой игре?

- Думаю, никто не хочет играть лишние полчаса. Обе команды будут делать ставку на то, чтобы исход был ясен в основное время. Не стоит забывать, что «Аякс» тоже хочет выиграть Лигу Европы, и мне даже кажется, что они более мотивированы, чем соперник.

Тем более в голландском футболе сейчас спад, и чтобы подняться в рейтинге – команде необходимы результаты.

- Ваш прогноз на этот матч? Какой будет счет?

- Думаю, 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».