«Выдающийся тренер и человек». Прошел турнир памяти первого тренера Путина

Турнир памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина провели в Петербурге уже в пятый раз.

В открытии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который не только сказал вступительное слово, но и зачитал приветственные слова президента России, одного из учеников Рахлина Владимира Путина.

– Отмечу, что проведение таких массовых юношеских мероприятий, каким по праву является ваш турнир, – важное и очень нужное дело. Ведь они приобщают молодежь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю. Проведение подобных турниров помогает сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина – выдающегося тренера и наставника, который многое сделал для популяризации дзюдо в нашей стране, воспитал целую плеяду талантливых спортсменов. Желаю участникам гостям и организаторам турнира успехов, удачи и всего наилучшего, – говорится в сообщении президента России.

После церемонии корреспондент «Советского спорта» пообщался с сыном Анатолия Рахлина и одним из главных организаторов турнира Михаилом Рахлиным.

– В очередной раз открытие турнира получилось эмоциональным.

– Каждый раз как будто заново все переживаю. Даже несмотря на то, что я был на репетиции и знал, как все будет происходить.

– Насколько важно для турнира, что открыть его приехал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко?

– У них с отцом были дружеские отношения. Должен был подъехать и Владимир Путин, но немного поменялся его рабочий график.

– Этот турнир проходит на очень комфортабельной «Сибур Арене».

– Мы не преследовали никакого пафоса, просто мы в домашних условиях проведем очень уютный турнир для детей. Эти ребята еще не спортсмены, но уже не новички. Для них важно почувствовать себя на большой площадке. Инфраструктура здесь на высшем уровне, даже этапы Кубка Европы могут позавидовать.

– Когда турнир станет международным?

– Многие просятся к нам приехать. В следующем году точно будут участвовать японцы, об этом мы уже договорились. Дело в том, что в мире есть небольшая перегруженность соревнованиями, поэтому мы в этом году решили провести турнире в таком формате.

– Какие шансы на медали у петербургских дзюдоистов?

– Думаю, ребятам будет непросто, потому что география турнира выросла, многие везут самых сильнейших. Надеюсь, победы будут, но легкими они не станут.

– Какие у вас ожидания от чемпионата мира по дзюдо, который стартует в августе в Будапеште?

– Первый чемпионат мира после Олимпиады всегда не совсем показательный. Кто-то везет молодежные составы, а кто-то дает добороться тем, кто неудачно выступил на главном турнире четырехлетия. Да, турнир будет сильный, но очень непредсказуемый. Наши тренеры никаких медальных планов не ставят, но победы точно будут. Мужская часть у нас очень сильная, там возьмем несколько медаль. Что будет у девчонок непонятно, надеюсь они смогут достойно побороться за награды, – сказал Рахлин.

Во время турнира юные спортсмены определяли победителей в восьми весовых категориях среди мальчиков и семи среди девочек.

Петербургские воспитанники школы Рахлина смогли завоевать два золота, два серебра и шесть бронзовых наград.