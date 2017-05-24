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Хуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая история

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая история
Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Аякса» в финале Лиги Европы.

Напомним, встреча состоится сегодня, 24 мая в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Это очень важный матч для всей команды, – говорит испанец. – Мы можем завоевать трофей, который еще никогда не выигрывал «Юнайтед». К тому же, если мы выиграем, у нас будет возможность выступить в Лиге чемпионов. Поэтому, все очень серьезно относятся к игре против «Аякса». Мы сделаем все, чтобы победить.

Да, в этом сезоне «Манчестер» провел очень много матчей, но в таких играх, как финал в Стокгольме, важно сохранять спокойствие и постараться сконцентрироваться. Физическая форма, как мне кажется – не самое главное. Сейчас все думают о том, как использовать свой потенциал и выиграть встречу.

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Конечно, я перешел в «Юнайтед» за трофеями. – продолжает Мата. – Надеюсь, сегодня у нас получится это сделать, а затем и снова, и снова. С тех пор, как я стал игроком «Юнайтед» мы выиграли несколько титулов, однако, ни один из них не относится к еврокубкам. Такой клуб, как «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов каждый сезон. Это очевидно.

Конечно, чтобы добраться до финала Лиги Европы вам предстоит преодолеть длинный путь. Мы проиграли «Фейеноорду», а потом обыграли несколько команд и вышли из группы. Думаю, «Юнайтед» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая история. Важно об этом не забывать.

Когда ты представляешь такой клуб, как «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, то являешься фаворитом. Однако, выиграть финал всегда непросто. Думаю, мы справились с давлением, которое не прекращалось на протяжении всего сезона. Думаю, мы сделаем то же самое и в матче с «Аяксом», – заявил хавбек «красных дьяволов».

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Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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