Ученый-генетик: Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет? Скоро это будет возможно

Илья Духовлинов – ученый-генетик, руководящий одной из частных лабораторий в Санкт-Петербурге.

На счету Ильи Владимировича более десятка запатентованных изобретений – медицинские препараты. Названия выглядят устрашающе: гуманизированное моноклональное антитело, специфичное к синдекану-1, Штамм-продуцент безметионинового crm197 на основе клеток e. coli bl21 (de3), Экспрессионная плазмидная днк pbmc-gp140(a)-hum.

Обычному человеку эти названия ничего не скажут. Зачастую даже расширенное описание препарата, изобретенного Ильей Владимировичем не прольет свет на его предназначение. На самом деле среди изобретений Ильи Владимировича есть, например, средство для регенерации тканей, которое продлило жизнь лабораторным животным на 50%. А если тот же результат препарат покажет и на человеке? Да мы сможем жить до ста пятидесяти лет!

Среди препаратов есть и те, которые повышают выносливость, помогают быстро восстанавливаться организму… Нас прежде всего интересовало, можно ли применять эти препараты в спорте и что это даст.

- Илья Владимирович, мы перед интервью читали про ваши открытия. Подумали, что можно как-то использовать их в спорте...

- Да, конечно! Моя лаборатория давно сотрудничает со многими государственными организациями по спортивному направлению. Например, мы работаем с тренерским составом из Университета Лесгафта и Институтом Экспериментальной Медицины РАМН в Санкт-Петербурге. В области спорта всегда интересуются последними разработками, и это нормально. Сейчас нагрузки на спортсменов повышаются, человеческому организму самостоятельно все сложнее с ними справляться.

- Можно ли препарат для регенерации тканей, с помощью которого вы обещаете продлевать жизнь людей, использовать, например, для быстрого заживления травм? Как он действует?

- Не просто можно, а нужно! Еще раз скажу, что организм спортсмена подвергается очень серьезным нагрузкам и мы не имеем никакого права лишать его тех препаратов, которые помогают ему восстановиться. Важно не только сохранить спортсмена как спортсмена, но и чтобы после спортивной карьеры человек не испытывал серьезных проблем со здоровьем, чтобы он мог эффективно вести социальную жизнь и не тратить время на хождения по врачам и реабилитационным центрам. Этот препарат является принципиально новым средством для регенерации. В его составе задействована ДНК. Она же и влияет на регенерацию самым эффективным способом. Безусловно, в этой области проводились работы и другими учеными группами и даже есть на рынке России препараты на основе ДНК, безопасность которых доказана, и они разрешены к применению. Наша работа пошла дальше – мы сделали новые компоненты в ДНК, которые совсем безопасны для организма и при этом регулируют массу процессов в образовании ростовых факторов и восстановлении поврежденных структур. Задача любого медицинского штаба быстрее поставить спортсмена на ноги. Долгое восстановление это проблема, спортсмен теряет форму. Поэтому сейчас этот вопрос остро стоит, особенно в контактных командных видах спорта. Хоккеисты и футболисты получают миллионы, и каждая пропущенная игра влетает клубу в копеечку. Если сейчас разрыв крестообразных связок колена заживает полгода, то с препаратом будет заживать за три месяца. Спортсмен после травмы будет еженедельно получать цикл уколов в поврежденную область. Время работы препарата - неделя, поэтому раз в неделю нужно являться на процедуру. Эффективность восстановления оценивается по специальным анализам, это позволяет не «передержать» спортсмена на лечении , но и не закончить лечение слишком рано. В такой терапии очень важна обратная связь. Пациент будет сам видеть, насколько это эффективно и когда он будет готов к спортивной работе. Помимо фактора собственного самочувствия, спортсмен будет понимать, насколько эффективно у него заросла связка, и планировать нагрузки.

- Можно ли препараты, которые позволяют продлить жизнь до полутора-двух раз использовать для продления спортивной карьеры, скажем, лет до 45-50? Как эти препараты действуют?

- Я уверен, что скоро пример Франческо Тотти и Джанлуиджи Буффона будет не единичным. Вообще мы видим, что итальянские футболисты играют дольше на высоком уровне, чем их коллеги из других стран. Видимо они умеют следить за своим здоровьем. И здесь дело классическими допинговыми средствами не сделать. Нужны новые подходы. Пичкать организм гормонами, ростовыми факторами – это не совсем правильно. Если клетки не в состоянии воспринимать своими рецепторами эти гормоны и ростовые факторы, то введение их в мегадозах создаст только проблемы для спортсмена в будущем, причем не только медицинские, но и юридические. Кстати, продлением спортивной карьеры активно интересуются не только клубы, но и сами спортсмены. Им хочется как можно дольше оставаться на высоком уровне, подписывать контракты. А спрос, рождает предложения. Поэтому медицина идет вперед, все хотят что бы условный Месси и Роналду как можно дольше радовали нас своей игрой. Хотите, чтобы Овечкин играл до 45 лет?

Через какое-то время это будет возможно, и такой возраст профессионального спортсмена будет считаться нормальным. Это выгодно клубам, сборной и рекламщикам. Просто эти перемещения возрастных рамок пройдут не резко, а плавно. Уже сейчас спортсмены играют на высоком уровне дольше, чем раньше, а нагрузки при этом выросли в разы. Еще придется заставлять уходить из спорта, молодым тоже надо шанс дать.

- Расскажите про препарат, который позволяет продлевать активность человека. Наверняка он создавался для военных, но можно ли его использовать в соревнованиях на выносливость?

- Безусловно. Мы идем по пути не стимуляции организма. Мы вообще отказываемся от принципа сильной стимуляции. Это разрушает. Изнашивает нервную систему и все органы. Мы создаем условия для возникновения большего количества рецепторов к собственным гормонам и ростовым факторам. И так же, к большей эффективности усваивания кислорода. Этим мы не нарушаем гормональный баланс организма, а компенсируем возрастную или стрессорно-опосредованную изношенность рецепторного аппарата клетки.

- Какие еще из разработанных или разрабатываемых Вами препаратов можно использовать для улучшения спортивных показателей?

- Нами созданы оригинальные формулы креатина. Сам по себе это старый известный препарат, который хорошо изучен и его достоинства известны, как и недостатки. Мы впервые в мире осуществили определенную химическую модификацию креатина, реализованную в виде ковалентного присоединения ряда новых веществ, что позволяет отказаться от использования ряда транспортных систем в его работе и резко снизить дозировку при более пролонгированном действии.

- Эти препараты уже можно покупать, или их еще нет на полках магазинов?

- Мы сейчас очень плотно занимаемся реализацией именно этой составляющей. И решаем все формальные, юридические и организационные аспекты внедрения. И мы надеемся в самое ближайшее время широко предложить нашим российским спортсменам целую платформу медицинских решений на основе наших препаратов, которые позволят минимизировать последствия спортивных перегрузок и дать не только спортивное долголетие, но и социальное.

- Была заинтересованность со стороны спортивных структур вашими открытиями?

- Была, есть и надеюсь будет. Мы активно работаем в этом направлении. Регулярно проводятся встречи с представителями структур, ответственных за качество спортивной медицины в нашей стране.

- У нас сейчас большие сложности в работе с медицинскими препаратами, кругом кричат о допинге...

- Это очень тонкая тема. С одной стороны, адекватная, грамотно построенная не только с медицинской, но и юридической стороны фармакологическая поддержка позволяет показать результат лучше. С другой, спортсмен подвергает себя таким нагрузкам, что ему эта медицинская поддержка просто необходима. Американцы давно решили проблему - доказывают с медицинской точки зрения, что их спортсменам нужны определенные препараты для здоровья. Если так считать, то у них почти все пловцы на Олимпиаде были на допинге. Но они получили на него разрешение. Получили они преимущество - смотрите на результаты. Я уверен, что нам тоже надо работать в этом направлении. На законных основаниях поддерживать спортсмена всем, что нужно ему для здоровья. Но есть еще один важный вопрос, который тревожит лично меня - это здоровье спортсмена. Я всегда за то, чтобы после окончания карьеры они жили полноценной жизнью. Дольше выступали на высоком уровне и меньше посещали больницу после профессиональной карьеры - вот это важная задача!