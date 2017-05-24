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Никитин возглавил ЦСКА

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никитин возглавил ЦСКА
Фото: ХК ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА назначен 44-летний Игорь Никитин, помогавший прежнему наставнику Дмитрию Квартальнову.

Напомним, Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера вскоре после поражения ЦСКА от «Локомотива» во втором раунде плей-офф.

- Имя нового наставника назовем в самое ближайшее время, - пообещал президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

Поиски растянулись на два месяца. За это время команду усилил сибирский десант в лице кандидатов в сборную России, потенциальных олимпийцев Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, а также самый яркий молодой игрок лиги Кирилл Капризов. Делались и другие трансферные ходы.

В сменщики Квартальнова сватали Андрея Николишина, потом начались переговоры с Вячеславом Быковым. Казалось, стороны вот-вот договорятся. Но, как стало известно «Советскому спорту», препятствием выступил финансовый вопрос.

Как это часто бывает, то, что ищут на стороне, находится совсем близко. И выбор Никитина в сложившейся ситуации – самый оптимальный вариант. Он давно созрел для самостоятельной работы, несколько лет назад возглавлял «Авангард» и стал любимцем омских болельщиков, что очень непросто.

Никитин не был обделен серьезными предложениями, его хотели видеть главным тренером несколько крепких клубов. Он не спешил их принимать из-за желания поработать на Олимпийских играх в Пхенчхане и вернуться из Кореи с золотой медалью. Ведь в бытность защитником сборной Казахстана Никитин принимал участие в Ирах-1998 в Нагано, противостоял Павлу Буре, Сергею Федорову, Уэйну Гретцки, Эрику Линдросу, Патрику Руа.

Год назад ЦСКА, желая сохранить Никитина, улучшил финансовые условия для помощника Квартальнова.

В хоккейной системе координат новый главный тренер ЦСКА пользуется авторитетом и уважением. Не случайно его приглашал в штаб сборной Зинэтула Билялетдинов, знающий толк в оборонительных схемах. Пользуется услугами Никитина и всецело ему доверяет Олег Знарок. В Кельне, когда прибыли на подмогу «столичные» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, наставника сборной России спросили:

- Почему вы посадили в запас Андрея Миронова?

- Потому что так решил наш тренер по защитникам Игорь Никитин.

Возможно, на выбор боссов ЦСКА из Наблюдательного совета клуба повлиял чемпионский взлет «Магнитки» под руководством молодого специалиста Ильи Воробьева, переигравшего в финале плей-офф-2016 команду Квартальнова. На их собственных глазах.

«И наше чемпионское будущее – за молодым тренером», - решили в ЦСКА.

В армейском клубе Никитин уже три года, знает армейскую кухню как никто другой. Знает и мировые хоккейные тенденции, долго варясь в котле сборной.

- Это наш российский специалист, которому по силам будет в самое ближайшее время справиться с основной задачей – выиграть Кубок Гагарина, - прокомментировал назначение Никитина президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. – Скоро будет сформирован тренерский штаб.

Продолжится ли роман Никитина со сборной? Сбудется ли его олимпийская мечта? Хочется верить, потому что ныне ЦСКА превращается во второй базовый клуб сборной.


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