Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черная жемчужина «Спартака». Красно-белый замбиец отжигает на молодежном ЧМ

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черная жемчужина «Спартака». Красно-белый замбиец отжигает на молодежном ЧМ
Фото: Gettyimages.ru

Когда московский «Спартак» подписывал 19-ленего парнишку из Замбии со странным именем Фэшн (что значит «мода» в переводе с английского), он буквально был никем.

Да, он много забивал за свои клубы. Но, согласитесь, 35 голов в 17-ти матчах, которые позволили его команде выйти в третий замбийский дивизион – не тот уровень, по которому можно судить о способностях игрока. Да и 13 голов в семи матчах классом выше – тоже не показатель.

Главное испытание для 19-летнего Фэшна Сакалы было назначено на январь-февраль 2017 года – просмотр в московском «Спартаке», по итогам которого тренерский штаб второй команды должен был решить – брать замбийца или нет. В конце концов решили брать – чем-то он зацепил наставников второй команды красно-белых.

В князи

Сакала уезжал на молодежный Кубок африканских наций в статусе звезды – он был едва ли не единственным в команде футболистом с действующим контрактом с европейским клубом. Не удивительно, что на турнире он играл с особым настроем. Ко всему прочему этот Кубок был еще и домашним для замбийской сборной.

Команда Кубок Африки выиграла. Не обошлось и без помощи форварда «Спартака» - Фэшн забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров. Победа означала, что молодежная сборная Замбии попадает на молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20-ти лет.

Мировой уровень

Молодежное мировое первенство стартовало 20 мая и продлится до 11 июня. Проходит оно в Южной Корее. За победу бьются 24 команды, разделенные на шесть групп. 

Замбия попала в одну группу с Ираном, Португалией и Коста-Рикой. «Медные пули», как еще называют замбийскую команду, уже успели провести два матча. В первом, проигрывая Ирану со счетом 0:2, Замбия умудрилась выцарапать победу – 4:2. Во втором африканцы не оставили шансов именитой Португалии – 2:1 при том, что единственный гол европейские бразильцы забили уже в добавленное время.

Как вы думаете, кто пока является одной из главных звезд сборной Замбии на этом турнире? Правильно – Фэшн Сакала. На счету форварда «Спартака» уже два забитых мяча – по одному в каждой игре. Именно с его гола начался великолепный камбэк в матче с Ираном. Он перехватил мяч в штрафной соперника и вколотил его в ближний угол ворот.


Во встрече с португальцами удар Фэшна в итоге оказался победным. Он в великолепном стиле на скорости обыграл двух португальцев и неотразимо пробил в ближний угол.

Замбия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Так что молодому Фэшну предстоит провести на турнире еще как минимум два матча. Поэтому мы имеем полное право ожидать от него новых свершений. А в «Спартаке» могут осторожно начинать, если не радоваться, то хотя бы предвкушать – похоже в команде появилась настоящая черная жемчужина, которую удалось приобрести всего за 150 тысяч евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Спартака-2» Сакала принес победу молодежной сборной ЗамбииНападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала принес победу молодежной сборной Замбии в первом туре проходящего в Южной Корее мирового первенства для футболистов не старше 20 лет, сообщает официальный сайт красно-белых.Фэшн Сакала: Гунько относится ко мне как к сынуФорвард «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал о том, как его приняли в московском клубе.Нимели и Самбу могут сыграть за «Спартак-2» с «Динамо»Новички «Спартака» Идриса Самбу и Сильванус Нимели могут сыграть за вторую команду красно-белых в матче 27-го тура ФНЛ с «Динамо».Магия джуджу и юная звезда «Спартака». Главный скандал Кубка Африки U-20Магия джуджу и юная звезда «Спартака». Главный скандал Кубка Африки U-20В финале молодежного Кубка Африки разгорелся скандал, когда игрок сборной Сенегала бросил в ворота соперников мертвую летучую мышь.Новичок «Спартака» Фэшн Сакала выиграл Кубок африканский наций (U-20) в составе сборной ЗамбииЗамбийский форвард Фэшн Сакала, в феврале ставший игроком «Спартака», вместе с молодежной сборной страны стал победителем Кубка африканских наций (U-20).Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил, что замбийский нападающий Фэшн Сакала, находившийся на просмотре в «Спартаке-2», подписал контракт с красно-белыми.«Спартак» подписал контракт с замбийцем СакалойЗамбийский нападающий Фэшн Сакала, находящийся на просмотре в «Спартаке-2», подписал контракт с красно-белыми, сообщает soka25east.com.Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардираЗамбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира19-летний нападающий из Замбии настолько впечатлил тренерский штаб «Спартака»-2, что ему предложили 4-летний контракт.
Футбол
ЦСКА по итогам 30-го тура оштрафован на 110 тысяч рублей, «Зенит» – на 160 тысяч рублей
Футбол
Рио Фердинанд: Скоростные качества футболистов «Аякса» будут таить для «Юнайтед» проблему
Футбол
Артур Григорьянц: Закрытие секторов для «Спартака»? Такая норма исключена из дисциплинарного регламента
Футбол
Сальваторе Боккетти отправился пешком в Италию
все новости
Фэшн Сакала
Фэшн Сакалавсе новости