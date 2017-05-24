Черная жемчужина «Спартака». Красно-белый замбиец отжигает на молодежном ЧМ

Когда московский «Спартак» подписывал 19-ленего парнишку из Замбии со странным именем Фэшн (что значит «мода» в переводе с английского), он буквально был никем.

Да, он много забивал за свои клубы. Но, согласитесь, 35 голов в 17-ти матчах, которые позволили его команде выйти в третий замбийский дивизион – не тот уровень, по которому можно судить о способностях игрока. Да и 13 голов в семи матчах классом выше – тоже не показатель.

Главное испытание для 19-летнего Фэшна Сакалы было назначено на январь-февраль 2017 года – просмотр в московском «Спартаке», по итогам которого тренерский штаб второй команды должен был решить – брать замбийца или нет. В конце концов решили брать – чем-то он зацепил наставников второй команды красно-белых.

В князи

Сакала уезжал на молодежный Кубок африканских наций в статусе звезды – он был едва ли не единственным в команде футболистом с действующим контрактом с европейским клубом. Не удивительно, что на турнире он играл с особым настроем. Ко всему прочему этот Кубок был еще и домашним для замбийской сборной.

Команда Кубок Африки выиграла. Не обошлось и без помощи форварда «Спартака» - Фэшн забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров. Победа означала, что молодежная сборная Замбии попадает на молодежный чемпионат мира для игроков не старше 20-ти лет.

Мировой уровень

Молодежное мировое первенство стартовало 20 мая и продлится до 11 июня. Проходит оно в Южной Корее. За победу бьются 24 команды, разделенные на шесть групп.

Замбия попала в одну группу с Ираном, Португалией и Коста-Рикой. «Медные пули», как еще называют замбийскую команду, уже успели провести два матча. В первом, проигрывая Ирану со счетом 0:2, Замбия умудрилась выцарапать победу – 4:2. Во втором африканцы не оставили шансов именитой Португалии – 2:1 при том, что единственный гол европейские бразильцы забили уже в добавленное время.

Как вы думаете, кто пока является одной из главных звезд сборной Замбии на этом турнире? Правильно – Фэшн Сакала. На счету форварда «Спартака» уже два забитых мяча – по одному в каждой игре. Именно с его гола начался великолепный камбэк в матче с Ираном. Он перехватил мяч в штрафной соперника и вколотил его в ближний угол ворот.





Во встрече с португальцами удар Фэшна в итоге оказался победным. Он в великолепном стиле на скорости обыграл двух португальцев и неотразимо пробил в ближний угол.

Замбия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Так что молодому Фэшну предстоит провести на турнире еще как минимум два матча. Поэтому мы имеем полное право ожидать от него новых свершений. А в «Спартаке» могут осторожно начинать, если не радоваться, то хотя бы предвкушать – похоже в команде появилась настоящая черная жемчужина, которую удалось приобрести всего за 150 тысяч евро.