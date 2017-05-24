Черная жемчужина «Спартака». Красно-белый замбиец отжигает на молодежном ЧМ
Когда московский «Спартак» подписывал 19-ленего парнишку из
Замбии со странным именем Фэшн (что значит «мода» в переводе с английского), он
буквально был никем.
Да, он много забивал за свои клубы. Но, согласитесь, 35
голов в 17-ти матчах, которые позволили его команде выйти в третий замбийский
дивизион – не тот уровень, по которому можно судить о способностях игрока. Да и
13 голов в семи матчах классом выше – тоже не показатель.
Главное испытание для 19-летнего Фэшна Сакалы было назначено
на январь-февраль 2017 года – просмотр в московском «Спартаке», по итогам
которого тренерский штаб второй команды должен был решить – брать замбийца или
нет. В конце концов решили брать – чем-то он зацепил наставников второй команды
красно-белых.
В князи
Сакала уезжал на молодежный Кубок африканских наций в статусе звезды – он был едва ли не единственным в команде футболистом с действующим контрактом с европейским клубом. Не удивительно, что на турнире он играл с особым настроем. Ко всему прочему этот Кубок был еще и домашним для замбийской сборной.
Команда Кубок Африки выиграла. Не обошлось и без помощи
форварда «Спартака» - Фэшн забил три мяча, став одним из лучших бомбардиров.
Победа означала, что молодежная сборная Замбии попадает на молодежный чемпионат
мира для игроков не старше 20-ти лет.
Мировой уровень
Молодежное мировое первенство стартовало 20 мая и продлится до 11 июня. Проходит оно в Южной Корее. За победу бьются 24 команды, разделенные на шесть групп.
Замбия попала в одну группу с Ираном, Португалией и
Коста-Рикой. «Медные пули», как еще называют замбийскую команду, уже успели
провести два матча. В первом, проигрывая Ирану со счетом 0:2, Замбия умудрилась
выцарапать победу – 4:2. Во втором африканцы не оставили шансов именитой
Португалии – 2:1 при том, что единственный гол европейские бразильцы забили уже
в добавленное время.
Как вы думаете, кто пока является одной из главных звезд
сборной Замбии на этом турнире? Правильно – Фэшн Сакала. На счету форварда
«Спартака» уже два забитых мяча – по одному в каждой игре. Именно с его гола
начался великолепный камбэк в матче с Ираном. Он перехватил мяч в штрафной
соперника и вколотил его в ближний угол ворот.
Во встрече с португальцами удар Фэшна в итоге оказался победным. Он в великолепном стиле на скорости обыграл двух португальцев и неотразимо пробил в ближний угол.
Замбия уже обеспечила себе выход в плей-офф. Так что
молодому Фэшну предстоит провести на турнире еще как минимум два матча. Поэтому
мы имеем полное право ожидать от него новых свершений. А в «Спартаке» могут
осторожно начинать, если не радоваться, то хотя бы предвкушать – похоже в
команде появилась настоящая черная жемчужина, которую удалось приобрести всего
за 150 тысяч евро.