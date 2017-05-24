Виктория Моисеева: Не считаю, что нахожусь в тени Сидоровой

Двукратная чемпионка Универсиады, победительница чемпионата Европы по керлингу-2016, капитан, скип Team Moiseeva Виктория Моисеева в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» о первом в истории этапе мирового тура по керлингу за Полярным кругом CCT Arctic Cup, социальных лифтах в России, конкуренции с командой Анны Сидоровой, откровенных фотосессиях и многом другом.

Долгие годы керлинг в России – это Анна Сидорова и ее команда. Мало кто понимает, какими темпами этот вид спорта развивается в последнее время. В отечественном керлинге создаются школы, организуются новые турниры, появляются новые герои.

Если точнее, то героини. Одна из них – Вита Моисеева. В ноябре 2016 она со своей командой выиграла отбор на чемпионат Европы у непобедимой до той поры Сидоровой и спустя месяц вернулась из Шотландии с золотой медалью.

Да, потом банда Анны Сидоровой взяла реванш и привезла с чемпионата мира историческое серебро, но самое главное уже произошло. В российском керлинге появилась интрига, которую не сможет загубить даже единоличное решение руководителей Федерации отправить Сидорову на Олимпиаду в Пхенчхан без отбора.

ОБИДЫ НА СИДОРОВУ НЕТ

International Mixed Doubles Trophy, Aarau. Photo credit: Urs Raeber. #teammoiseevadron Публикация от Victoria Moiseeva (@sangriel) Фев 10 2016 в 7:18 PST

- Недавно было объявлено, что команда Анны Сидоровой поедет на Олимпийские игры без отбора. Что чувствует спортсмен, выигрывающий Универсиаду, чемпионат Европы, но при этом лишенный возможности даже просто побороться за поездку на Олимпиаду?

- Конечно, нам очень обидно. Но это решение надо просто принять, мы не в праве с ним спорить. В то же время, нельзя опускать руки, надо продолжать работать. Будем готовиться к следующему отбору на чемпионат мира.

- Негативных эмоций по отношению к команде Анны Сидоровой в связи с этим решением добавилось?

- Это же не их решение. Они точно такие же спортсмены, как и мы. Федерация решила отправить их на Олимпиаду, поэтому никаких личных обид в этой ситуации быть не может.

- Но в таком случае, можно обидеться на Федерацию, сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну. У нас так биатлонисты, например, делают.

- Таких мыслей у нас вообще не было. Мы патриоты своей страны. Федерация очень многое нам дает, у нас едва ли не лучшие в мире условия для подготовки. Многие страны нам завидуют, ведь мы имеем возможность быть профессиональными спортсменами с полной занятостью. В мировой практике это редкость.

- То есть даже канадки по утрам сидят в офисах, а керлингом занимаются в свободное время?

- Да, они все работают. Олимпийская чемпионка Дженнифер Джонс, по-моему, юрист. Занимаясь керлингом, они могут заработать только за счет призовых и спонсорских контрактов.

- Вернемся к Олимпиаде. Смотреть этот турнир и болеть за команду Сидоровой на фоне последних событий не отпало желание?

- Мы будем болеть за девчонок так же, как болели на чемпионате мира. В этом плане ничего не изменилось.

- Как оцените их шансы на олимпийскую медаль?

- Я думаю, что шансы велики. Они уже давно держатся в топе на чемпионатах мира. Да, в этом сезоне девчонки не выступали на чемпионате Европы, но я уверена, что и на этом турнире они бы показали самый высокий результат. Мы знаем уровень команды Сидоровой и остальные сборные, поэтому с уверенностью можно сказать, что у них есть все шансы.

- Кто будет главными соперниками команды Сидоровой в борьбе за золото?

- Это точно будут канадки и, скорее всего, команда Рэйчел Хоман. Мне очень нравится, как они играют – несмотря на молодость, эта сборная уже трижды участвовала в чемпионате Канады, а это крутое достижение! Дженнифер Джонс, например, в этом году на него даже не отобралась. Плюс Хоман выиграла чемпионат мира, ее результаты растут и в борьбе с Джонс я отдаю первенство ей.

- После чемпионата мира Анна Сидорова рассказывала, что ее команде было очень тяжело из-за недостатка практики, ведь они проиграли вам в отборе на Европу. У вашей команды нет таких проблем?

- Могу сказать, что у нас, в принципе, никогда не было столько практики, сколько у них. Перед чемпионатом Европы мы тоже почти не соревновались, но жаловаться на это глупо. Кто лучше – тот играет.

РАДЫ ТРЕТЬЕМУ МЕСТУ

- Как оцените итоги домашнего старта CCT Arctic Cup, который прошел на Таймыре?

- Мы очень рады, что нам удалось взойти на пьедестал. По своему опыту знаем, что четвертое место – это всегда обидно. На одном из турниров мы проиграли в полуфинале команде Алины Пэтц и потом уступили в игре за бронзу. Поэтому хотелось взять реванш, занять не только третье место, но и обыграть конкретно эту команду.

- То есть швейцарки для вас принципиальный соперник?

- Да, мы уже два раза в этом сезоне им по-глупому проигрывали, поэтому очень хотелось в домашних стенах показать свою лучшую игру. У нас это получилось, встреча была очень напряженной и мы понимали, что все решится последним камнем. Конечно, давление в таких матчах очень серьезное. Из-за нервов ты можешь не привезти камень даже в открытый дом – чуть-чуть дрогнула рука, дрогнула нога и все.

- Перед этим матчем как-то дополнительно накручивали, мотивировали себя?

- Как раз перед игрой мы стараемся быть спокойными. Во время матчей тоже пытаешься сохранять самообладание, ведь в керлинге это самое важное. Желание победить принципиального соперника должно укрощаться стремлением выполнить свои броски максимально точно. Мы не можем поведя в счете просто начать кидать абы как в расчете, что оно само как-нибудь докатится. Наши игры длятся по восемь-девять эндов, каждый из которых мы должны проводить с максимальной концентрацией.

- Два последних матча на турнире вы заканчивали в экстра-эндах. Канадкам в полуфинале уступили, в матче за бронзу для вас все сложилось удачно. Можно ли сказать, что ваши ошибки в игре с канадками следствие тех самых эмоций?

Да, в керлинге всегда так – когда возникает эмоциональное напряжение, сразу появляются ошибки. В принципе, скипы должны быть более устойчивы в этом плане, ведь мы всегда выполняем последние броски в эндах и зачастую от них зависит исходы игры. Конечно, к этому привыкаешь, но не на 100 процентов. В голове всегда звучат какие-то голоса, лезут разные мысли, которые заставляют тебя метаться. С этим нужно бороться, но иногда бывает сложно.

- В матче за третье место вы прибегли к помощи тренера. Сергей Юрьевич помог?

- Конечно, помог! Мы всегда зовем его на тайм-аут в те моменты, когда есть два принципиально разных решения – либо мы играем в оборону, либо в атаку. Сергей Юрьевич в этих ситуация озвучивает свое решение, а мы или принимаем его, или нет. Но чаще всего следуем тренерским рекомендациям. У нас коллектив единомышленников, наша команда стремится играть по своей тактике и почти всегда советы тренера совпадают с тем, что мы думаем сами.

В ДУДИНКЕ ВСЕ ПОЗИТИВНО

- Все говорят о невероятном мастерстве канадки Дженнифер Джонс и ее команды. Они действительно настолько крутые?

- Нельзя сказать, что они лучшие и какие-то недостижимые. Команда Ани Сидоровой здесь в Дудинке обыграла их в финале. Чемпионат Канады в этом году Джонс тоже не выиграла. В керлинге, в принципе, нет недосягаемых лидеров. Тем более, у девушек, у которых сегодня - да, завтра – нет. Безусловно, команда Джонс невероятно стабильная и опытная. Можно сказать, что у Дженнифер есть та самая трансцендентальная беспечность, благодаря которой она прет, как танк – надо сделать, значит сделает. Но, в то же время, когда на победной Олимпиаде в Сочи она выполняла решающий бросок, все видели ее нервозность – села в колодку, встала, потом опять села. Я тогда думала: «ну зачем ты все это показываешь?». А потом бросала последний камень на отборе и поняла ее ощущения, даже при том, что это были не Олимпийские игры. Тебя штормит во все стороны и самое главное – умение собраться. У Джонс оно есть.

- Крупное международное соревнование Дудинка принимала впервые. Как оцените организацию CCT Arctic Cup?

- Все было организовано очень круто! Это было отличное шоу и по-настоящему большое мероприятие. Огромное количество людей участвовало в его подготовке и проведении. К сожалению, этот турнир нигде не транслировался, а у меня дома все ждали и спрашивали, где можно увидеть игры CCT Arctic Cup. Я так понимаю, что проблемы со связью здесь все-таки есть, но это технические моменты, в остальном все прошло здорово. Самое главное, что нас приняли очень тепло.

- В чем это выражалось?

- В первую очередь, в гостеприимстве. Вокруг все ходили и смотрели на нас, как на каких-то звезд. От этого мы чувствовали себя немножко странно, потому что не привыкли к такому вниманию. Трибуны нас великолепно поддерживали! И дети, и взрослые, встречая нас на улицах, подходили, говорили теплые слова. Организовали для нас экскурсии – водили в чумы, музеи. Такое отношение поразило.

- Но, при этом, картины, которые можно было увидеть на улицах, не настраивали на позитивный лад. В том же Норильске достаточно мрачная обстановка – обшарпанные дома, чадящие черным дымом трубы заводов, да и холодно. Это не смущало?

- Никакого негатива не было. Мы вообще думали, что будет еще холоднее, но там светило солнышко и, наоборот, дарило позитив.

- Тем не менее, вы, наверное, поняли, что живется в тех краях гораздо тяжелее, чем в других регионах страны?

- Откровенно говоря, мы были поражены тем, как люди там живут. Если бы я жила там, где 280 дней в году мороз, вряд ли бы сильно радовалась. Поэтому даже просто представить, как можно жить в таких условиях, очень тяжело. Но нам повезло, турнир проходил в очень хорошее время, круче там, наверное, может быть только летом. Так что находиться в Дудинке было очень приятно. Вот если бы там была полярная ночь и дикие морозы, это было бы жутковато.

- Болельщиков было очень много, они встречались повсюду – на трибунах, возле льда, в проходах, в коридорах, чуть ли не в ваших раздевалках. Это не отвлекало?

- Нет, к этому привыкаешь. Перед играми мы обычно абстрагируемся от всего. Да, был момент, когда бурная реакция трибун повлияла на мою игру – перед моим решающим броском в восьмом энде матча за третье место на соседней дорожке Аня Сидорова выиграла у Джонс, болельщики начали активно радоваться. В тот момент я тоже куда-то туда переключилась и концентрация ушла. Но, вообще, хороший спортсмен ничего этого не замечает – когда ты сидишь в колодке, есть только камень, твой скип и две стены по бокам.

ПРОВЕСТИ МАСТЕР-КЛАСС? ЛЕГКО

Пусть это фото из Сочи, но именно таким составом мы приехали в Берн, чтобы сыграть первый турнир в 2017 году. 😉#teammoiseeva Публикация от Victoria Moiseeva (@sangriel) Янв 12 2017 в 7:18 PST

- Сейчас вы готовитесь к соревнованиям в Сочи. В то же время, в Дудинке есть дворец, школа керлинга и интерес к этому виду спорта. Может ли этот регион стать ключевым с точки развития керлинга в нашей стране?

- На самом деле, все зависит не от региона, а от условий – какая арена, какой айсмейкер и т.д. Керлинг – разносторонний вид спорта, в него может играть практически каждый, поэтому о территориальных моментах говорить не приходится. В России любой регион может стать ключевым в этом отношении.

- В нашей стране очень плохо работают социальные лифты. Как вы думаете, может ли керлинг помочь молодежи в Дудинке и Норильске пробиваться наверх по социальной лестнице?

- Конечно может. Если регион будет возить ребят на чемпионаты России, первенства среди молодежи, то это будет способствовать их развитию. Зачастую подобные соревнования дают больше, чем два месяца обычных тренировок. Мы сами через все это прошли. Когда я только начинала в Санкт-Петербурге, мы занимались один раз в неделю на хоккейном льду, иногда в пять утра. Условия были, мягко говоря, неидеальные. Да что говорить, каток в Сочи появился только три года назад. Быть может, ребятам, которые занимаются керлингом там, сейчас пробиться немного проще, но при этом на различные соревнования с каждым годом приезжает все больше команд. Та же сборная Красноярского края очень здорово сыграла в Дудинке, а перед этим девчонки выиграли студенческую лигу. В конечном счете, все зависит от спортсмена, его упорства, тренера и Федерации.

- Если позовут сюда помогать школе, проводить мастер-классы, приедете?

- Да, почему нет?

ФОТО В КУПАЛЬНИКЕ? ЛЕТО ВПЕРЕДИ

None but ourselves can free our minds. 🎼 #bobmarley #vscocam #vscodaily #vscorussia Публикация от Victoria Moiseeva (@sangriel) Апр 4 2016 в 8:59 PDT

- Как относитесь к распространенным шуткам о том, что керлингистки хорошие домработницы?

- Все 13 лет, что я играю, приходится выслушивать что-то подобное. Про швабры, про борщи. Причем народ у нас реально считает, что все это очень смешно. Мы на это уже никак не реагируем.

- Перед тем, как прийти в керлинг, вы занимались хореографией. Что это было?

- Танцы. Я занималась в коллективе, мы танцевали разные направления – русские народные, эстрадные танцы.

- Как появился керлинг в вашей жизни?

- Случайно. Моя мама увидела объявление в газете, мы решили прийти, посмеяться. Это было в Санкт-Петербурге, шел набор в школу керлинга среди детей от 7 до 14 лет. Мне было 14, сестре 7. Мы позвонили и тренер нам сказала: «одной рано, другой поздно, но, ладно, приходите». Постепенно затянуло, ходили заниматься раз в неделю субботними вечерами, родители нас возили на эти тренировки, жертвовали своими выходными, отказывались от дней рождения и всего такого.

- Кто был для вас был кумиром в керлинге в те времена?

- Это были Анетт Норберг и Мирьям Отт. В то время, наблюдая за их игрой, хотелось уметь так же. Но с тех пор прошло много лет, керлинг поменялся, сейчас уже другие команды диктуют моду.

- Короткий вопрос. Людмила Прививкова или Анна Сидорова?

- Я думаю, что Сидорова. Люся продолжает играть, но уже не на таком высоком уровне. Как я уже говорила, керлинг очень сильно меняется и Аня каждый год доказывает, что она сильный игрок.

- У вас очень красивый инстаграм, но многие недоумевают – где фотографии в купальнике?

- Нам все говорят, что девочки очень красивые, но… Я знаю, что у некоторых были проблемы, когда они выкладывали снимки с откровенных фотосессий. Из-за этого приходилось слышать разговоры, что мы не спортом занимаемся, а только и можем фоткаться голыми. Наш народ любит поговорить на такие темы. Но лето еще впереди, так что…

- Просто Анна Сидорова, например, регулярно радует своих подписчиков подобными фотографиями. Получается, она поддерживает свой индекс популярности таким образом?

- Возможно.

- По тому, что я увидел на CCT Arctic Cup ваша команда играет не хуже и выглядит тоже очень эффектно. Но вы не так популярны.

- Просто девчонки априори более известные, они уже давно в лидерах мирового керлинга, поэтому к ним приковано больше внимания. Мы же выиграли чемпионат Европы, но после этого ничего не поменялось. Мы только создали в инстаграме страницу «Team Moiseeva» и начали выкладывать туда командные фотографии.

- Не боитесь так и остаться в тени команды Сидоровой? Вам бы уже пора вырываться на лидерские позиции.

- Мы не ощущаем себя в их тени. Я не чувствую, что есть команда Ани, а на нас совсем не обращают внимание. Даже если это так, ок. Мы просто будем продолжать развиваться, стремиться себя проявлять и показывать, что мы можем. Все в наших руках.