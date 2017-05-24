Фернандо, Чалов, Лунев. Десять открытий сезона

«Советский спорт» составил свой топ-10 главных открытий минувшего сезона премьер-лиги.

Сразу проясним: в рейтинг вошли футболисты, дебютировавшие в премьер-лиге в этом сезоне, поэтому, например, Зобнина, Молло, Бериши, Головина и других, кто не подходит под это условие, здесь нет.

10. Жонатас («Рубин»)

Забивать в команде, у которой не выстроена атакующая (и не только) игра очень сложно. На счету Жонатаса почти каждый третий гол «Рубина». По количеству ударов по воротам (75) он уступает только Смолову и Промесу, а по ударам головой (25) ему равных нет. Трансферную кампанию «Рубина» сейчас много ругают, но сами по себе игроки неплохие, а некоторые – отличные. Проблема все-таки в тренере, который не смог поставить игру.

9. Беким Балай («Терек»)

Еще один выстреливший нападающий, который, правда, во второй половине сезона сдулся и даже проиграл конкуренцию в составе. Но поначалу Балай шел в группе лидеров бомбардирской гонки. Он выделяется высоким КПД – бьет мало, но результативно. Из 39 ударов по воротам голевыми стали 9, то есть примерно каждый четвертый удар. Для сравнения у Смолова и Промеса голевым становится примерно каждый шестой выстрел.

8. Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

Отличный универсал, игрок из серии «два в одном» – и нападающий, и диспетчер. Если посчитать только голы и голевые передачи, то выяснится, что Паскуато поучаствовал в 39% голевых атак «Крыльев Советов». Кстати, вот хороший, бюджетный вариант для клубов-середняков, ищущих усиление в атаку. Наверняка «Ювентус» отдаст итальянца в двенадцатую аренду подряд. Уникальный случай. Цена вопроса – миллион евро.

7. Владимир Ильин («Урал»)

В 24 года дебютировал в премьер-лиге – да так, что селекционеры большинства клубов наверняка кусали локти: как это не разглядели. В 12 весенних матчах Ильин забил четыре мяча (с учетом Кубка – больше). Впечатлила не только статистика (в ней-то как раз ничего выдающегося нет), а манера игры. Быстрый, грамотно выбирающий позицию в штрафной площади, отважно бьющийся за верховые мячи. Весной забил головой больше всех (3).

6. Виктор Классон («Краснодар»)

Еще в контрольных матчах на зимних сборах было видно: приличный игрок. Правда, пока Классон так и не раскрылся – не самые благоприятные условия для этого были созданы. Играть он умеет, убедились. Осталось сделать так, чтобы играл стабильно. Вот в чем главный недостаток шведа – чередует яркие и провальные матчи. Как и весь «Краснодар». В нашем рейтинге пока авансом, за голы «Сельте» и «Фенербахче» в Лиге Европы.

5. Федор Чалов (ЦСКА)

Ему в апреле исполнилось 19, а он уже игрок основной обоймы ЦСКА и даже, судя по концовке сезона, стартового состава. Очень интересный, действительно одаренный парень. Несколько цифр. По среднему количеству голов за 90 минут (0,79) уступает только Смолову (0,81). Провел на поле в три раза меньше времени, чем Кокорин, но забил на один гол больше. Имеет второй показатель чемпионата по точности ударов – 56%.

4. Жулиано («Зенит»)

Пусть бразилец и погрузился летаргический сон тура так с 12-го, не включить его в этот рейтинг мы не могли – очень уж ярким, продуктивным, сумасшедшим выдался стартовый отрезок. В начале сезона Жулиано даже сравнивали с Халком по результативности (гол+пас). И это сравнение было не в пользу главной звезды «Зенита» 2010-х. Что случилось потом? Примерно то же, что и со всей командой. Московские судьи добили.

3. Никита Медведев («Ростов»)

Человек, побивший рекорд, который так и не покорился Акинфееву, – сухая серия составила 952 минуты. Конечно, надо отметить фантастическую оборону «Ростова». Понятно, что, играй Медведев в любом другом клубе, этого рекорда не было бы. И тем не менее он не раз спасал свою команду – например, отразил 35 ударов в створ ворот. Лучший вратарь сезона по среднему количеству пропущенных мячей за 90 минут – 0,45.

2. Андрей Лунев («Зенит»)

Еще один голкипер, который уникален тем, что по ходу сезона выиграл конкуренцию за место в составе сразу в двух клубах. Он не был номером один ни в «Уфе» (был Шелия), ни в «Зените» (Лодыгин). Год назад о Луневе вообще никто не слышал. А теперь это игрок сборной страны, один из лучших вратарей премьер-лиги по всем показателям. Головокружительная карьера. Лишь бы голова не закружилась слишком сильно.

1. Фернандо («Спартак»)

Безусловно, это лучший трансфер за последний год. Приехал – заиграл. Про адаптацию ничего не слышал. Разгоняет свои атаки, тормозит чужие, раздает диагонали и проникающие передачи. Сделал наибольшее количество передач – 1882. То есть каждый 7-8-й пас «Спартака» делает Фернандо. Через него проходит вся комбинационная игра, которой он и дирижирует. А еще он принес две победы своими голами «Томи» и «Уралу».