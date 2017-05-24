Ринат Билялетдинов: Сборной России на Кубке конфедераций должен помочь настрой

Известный футбольный тренер Ринат Билялетлинов рассказал «Советскому спорту« о своих ожиданиях от Кубка конфедераций.

- Какое выступление сборной будет считаться оптимальным, а какое неудачным на КК?

- Результат нужен всегда, но можно сделать неправильные выводы как из хорошего итогового результата так и из плохого. Судить можно по итоговому месту. Вышли из группы хорошо, добрались до четвертьфинала или полуфинала - отлично. Все это правильно, надо оценивать итоговую позицию, но я очень осторожно к такой оценке отношусь. Я бы оценивал не место на Кубке конфедераций, а содержание игры. Единомыслие в команде должно угадываться: как она вскрывает оборону, как она обороняется, как переходит из обороны к атаке.

Мне как специалисту интересно на это посмотреть. Мне важнее содержание игры и если оно будет, я уже буду считать это положительным результатом. Независимо от того какое итоговое место займет команда.

- А всех ли футболистов вызвали или кто-то несправедливо остался вне заявки на Кубке конфедераций?

- Это дело тренера. Он советует со своим штабом, консультируются с командами, где есть кандидаты в сборную, с тренерами, с руководителями. Можно обсудить много кандидатур. Но это же не 50 человек и не 60 человек. Всех не пригласишь. Надо делать выбор. Естественно не все с этим выбором согласны. Например, Денисов, по которому спорят нужен он или не нужен. Но это дело тренера и это его выбор. Так и должно быть, тренер определяет все и он командир в этой ситуации. Он может выслушать всех, а принять решение он должен сам. Мы должны его решение принять. Также и по другим игрокам: Мамаеву, Кокорину и Шатову. Ну если они здоровы конечно и без травм.

- Шатов и Кокорин плохо играют в этом сезоне или их неправильно использует тренер «Зенита»? Все-таки в прошлом они стабильно играли за сборную?

- Играть-то можно стабильно. Тот же Кокорин не обделен был количеством игр. Но справедливо попадает под критику. Эффективность не ахти какая. Можно играть, двигаться. Вроде бы я на поле, вроде бы я что-то делаю ощущение, про таких говорят, что играет вполсилы. Глаза не горят. Жесты движения показные. А как игрок реагирует на эпизод, на неудачные единоборства и проводит черновую работу совсем всё видно и все всё понимают. Вот это очень важный момент настроя и готовности игрока во всех компонентах игры участвовать. Поэтому и нарекания. Современный футбол все впитывает в себя и белую работу, и черновую работу, и ассистирование и солирование. Требования со стороны отбора в команду жесткие, но самое главное, чтобы они были одинаковы ко всем. Да с лидеров спрос больше. Но здесь важна в первую очередь именно команда. Команда должна быть едина в этом понимании тренерских задач и в исполнении.

- Как выигрывать у топовых сборных, есть ли какие-нибудь предпосылки для этого у нашей сборной. Все-таки на Кубке конфедераций приедут сборные, которые по сильнее сборной России. И есть ли у нас шансы против них?

- Шанс есть всегда. Но его надо искать. Даже в неудачно складывающихся матчах, когда ты 89 минут спасешь свои ворота, тебя переигрывает более мастеровитый соперник, но на 90 минуте ты нашел шанс, забил гол и выиграл игру. Такое бывает крайне редко, но бывает. Поэтому шанс надо искать всегда. Да по именам, по потенциалу конечно мы не дотягиваем. Но есть такое понятие как настрой. А я считаю, что на Кубке конфедераций такой компонент как настрой выйдет на первое место. Потому что я считаю, что команды не будут играть на максимуме. Кто-то на 70% кто-то на 80%. Это не просчитать. Без яростной борьбы, без жестких подкатов, без бескомпромиссных стыков . Сразу люди стерегутся этого. Сразу видно. Хотя движение настрой все есть. Но не переходят какую то грань. Поэтому волевой настрой, боевитость. Бороться на каждом участке и за каждый мяч. Кто этим компонентом будет владеть больше, тот и будет иметь больше шансов выиграть и это будет нивелировать разницу в классе, как в индивидуальном мастерстве так и в командном мастерстве. Поэтому более настроенная на победу команда и будет фаворитом.

- Вы говорите про настрой, а вот болельщики помогут с этим настроем нашей команде?

- Болельщики помогут команде только поддержкой. Они же не могут на поле выходить. Только в матче с Тулой и на стадионе «Спартака» они вышли. Тут наши болельщики переиграют всех. Шучу, конечно.

Болельщики только поддерживают в определенной степени, гонят команду вперед, дыхание чувствуется трибун, особенно сейчас классные стадионы появились у нас. Например в Краснодаре. Не то что старые «Лужники». Поддержка трибун очень мощная. И она во всем мире присутствует. Посмотрите как болеют во всех странах клубные болельщики. Это очень мощная поддержка. Посмотрите, как будет проводится в сонном Стокгольме финал Лиге Европы. Я уверен там будут кричать и гнать вперед команды. Болельщики могут помочь. И всякие болельщики есть не только у нас, есть те которые всегда критичны, тут же начнут молчать свистеть, гудеть. Но все равно надо поддерживать, даже если ты видишь, что футболист не техничнее условного бразильца или португальца, но он хочет он бьется он ищет шанс для победы. И многое можно принять, простить и в принципе остаться довольным при любом результате.

- Если на Кубке конфедераций будет провал, нужно ли будет менять Черчесова или уже идти с ним до конца?

- Кубок конфедераций важный турнир, но он опять же рассматривается как подготовительный. Все проанализируется. Какие-то удачные и ошибочные моменты. И тут вдруг все надо опять поменять?

Новый тренер придет и скажет надо разбираться со старым наследием. Пока будет разбираться уже новый чемпионат начнется. И мы опять будем говорить, не хватило времени. Ничего менять не надо при любом результате. Единственный неприемлемый результат если будет конфликтная ситуация. Кто-то останется недовольным ранней заменой или отсутствием на поле. Какое-то брожение. А это всегда опасность есть, так как из 20-24 человек команды выходит только 11. И управляемость команды определяется не в первую очередь, но и не в последнюю. Отношениями с теми людьми, которые не всегда выходят на поле. Чтоб не было брожения разлагающего команду. Чтобы климат внутри команды был хорошим. Даже если человек не выходит на поле он сидит и сопереживает за результат команды. Вот этого надо добиться. И если такое брожение будет, тренерский штаб должен будет провести очередную корректировку. Команда должна состоять из единомышленников.

- Выяснилось что у сборной России будет 28 дней для подготовки перед чемпионатом мира по футболу. Как вы думаете может ли как-то сказаться на футболистах столь долгий перерыв без игровой практики?

- Абсолютно верно, может. Конечно, выскажу спорную мысль, но нет прямой зависимости о того, чем больше дней для подготовки, тем лучше будет команда готова. Это проявляется и на коротком отрезке. Допустим, играет команда через два дня на третий. А против нее играет команда с пятого дня на шестой. Казалось бы последние имеют больше сил и времени на восстановление и подготовку. Но дальше команда, которая только «вылезла» из предыдущей игры, перелетела полстраны выходит играть и она выглядит лучше. Вам любой тренер скажет, что здесь очень многое определяет фазовая работа, оперативная текущая работа, как все восстанавливаются психологический климат. Все вкупе работает.

Можно дать и три месяца подготовки но это не значит, что будет лучше. А отсутствие игровой практики это очень серьезный момент. Например, правда с оговорками и погрешностями в 76 году, я еще был игрок дубля ЦСКА мы играли два чемпионата. Все было сделано под «Динамо» Киев. Вернее не под «Динамо» а под игроков сборной СССР, большинство из которых являлись динамовцы. И для них сделали проходной весенний чемпионат. Они там играли в основном товарищеские матчи сборной, готовились к чемпионату Европы, Олимпиаде 76 года. И в чемпионате они никаких высот не ставили себе, у них была целенаправленная подготовка к чемпионату Европы. Тогда люди думали дадим полгода подготовки, будет сыгранность, все просчитывалось. Тем более тогда сильные научные группы были у Лобановского. Казалось бы все учли, сделали максимум в подготовке. А кончилось пшиком. Чехам проиграли и слетели с турнира. Поэтому как правильно распределить 28 дней покажет только время. Есть хороший момент в столь долгом сроке. Хороший в чем люди при тренировках будут иметь небольшое время для отдыха. Здесь 28 дней больше важны не для нагрузочной работы, а для восстановительной. Надо распустить игроков на несколько дней или неделю, пусть с семьями поедут отдохнут от футбола. И свежими придут на работу. Эффективнее будет работа если она будет вестись не в одноразовом режиме а в других режимах. Что толку гнать уставший организм. Можно и палку сломать. Гнешь, гнешь и не выдерживаешь ломается.

Наверное, это дело вкуса тренера и медицинских рекомендаций. Единственное, игровой тонус точно будет утрачен и никакими товарищескими матчами не натянуть до игрового. Но для этого есть втягивающий первый матч на чемпионата мира. В течение этого матча и можно будет вернуть игровой тонус. От него все зависит.