Дмитрий Булыкин: Если «Аякс» проявит самоотдачу – «Манчестеру» их не остановит

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы, в котором амстердамцы сыграют с «Манчестер Юнайтед».

– «Аякс» не чужой для вас клуб. Что ожидаете увидеть сегодня?

– Есть ожидание отличной игры. Мне хочется, чтобы «Аякс» победил, поскольку я там играл. У нас в свое время не получилось их обыграть. Но хочется надеется, что у молодежи нынешней получится. Хотя шансов маловато, если честно.

Если «Аякс» проявит самоотдачу, выложится на все 100%, то даже такой мастеровитой команде как «Манчестер» будет трудно остановить этих ребят.

– По составу «МЮ» объективно и опытнее, и сильнее. Какие варианты игры «Аякс» может предложить команде Моуринью?

– Главный козырь – это молодой задор, прекрасный дриблинг, то есть футболисты могут бегать на скорости все 90 минут. Ну и хорошая реализация моментов. Матчи с «Лионом» это показали.

Если голландцы буду создавать много опасных моментов у ворот соперника, то «Манчестер» может не выдержать такого напора.

Не мне советовать, но я бы с первых минут уделил внимание обороне. Это будет сложно, потому что «Аякс» никогда не играл и не играет от обороны. Они понесутся вперед и будут играть на встречных курсах, а здесь уже «Манчестер» как опытный боец будет регулировать игру и ловить соперника на контратаках.

– Есть мнение, что «МЮ» попытается забить гол первыми и дальше действовать по счету.Насколько вероятно такое развитие ситуации на поле?

– Действительно, Моуринью любит играть на результат. Учитывая то, что Лигу Европы «Манчестер Юнайтед» никогда не выигрывал, думаю, что, если понадобится удерживать счет, Жозе непременно даст такую установку. Финал — это необычный матч, где веселят публику. Цена ошибки очень велика.

– Кого из «Аякса» можно выделить в первую очередь?

– На самом деле выделить там можно полкоманды. Понятно, что яркая звезда — это бомбардир Каспер Дольберг. Он наколотил кучу мячей в этом сезоне, но я все-таки считаю, что сила команды – в коллективной игре.

Я более чем уверен, что многие из тех, кто сейчас играет в Амстердаме, уйдут летом в большие европейские клубы. Тот же Дольберг, например.

– Каков будет ваш прогноз касаемо итогов этой игры?

– Хотелось, чтобы были голы, выиграл «Аякс». Пусть будет 2:1 в пользу голландской команды.