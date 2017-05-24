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Михаил Девятьяров: В сборной буду заниматься функциональной подготовкой

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Девятьяров: В сборной буду заниматься функциональной подготовкой
Фото: Федерация лыжных гонок России

Заслуженный тренер России Михаил Девятьяров в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей работе в женской сборной России по биатлону, шансах на золото в Пхенчхане, сложностях олимпийской трассы и многом другом.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

- Это правда, что вам предложили пост тренера по функциональной подготовке в женской сборной по биатлону?
- Да, это правда. Могу сказать, что предложение войти в тренерский штаб женской биатлонной команды стало для меня полной неожиданностью. Я все-таки лыжный тренер, а биатлон немного другой вид спорта – в нем совмещается стрельба и лыжная подготовка. Для меня это будет в новинку.

- С кем-то из федерации уже общались по поводу ваших функций?
- Я общался с представителями федерации биатлона и старшим тренером женской команды Сергеем Коноваловым – они заверили меня, что функции в тренерском штабе будут четко распределены. В мои обязанности войдет функциональная подготовка девушек, работа над техникой. Я надеюсь, что мой опыт в лыжных гонках пригодится команде.

- К давлению, которое всегда оказывается на нашу биатлонную сборную готовы?
- Конечно, я понимаю всю ответственность, ведь дело касается олимпийского сезона. Нам предстоит серьезная работа во время подготовительного периода, чтобы на соревнованиях команда смогла продемонстрировать максимальные результаты. Надеюсь, что наш коллектив справится с этой задачей. Главное, чтобы мы не были, как лебедь, рак и щука и не пытались ставить во главу угла свои методики. Мы должны друг друга дополнять и работать сбалансировано.

- С кем-нибудь из состава сборной уже успели познакомиться?
- Я еще не знаком с командой лично, но думаю, что мы найдем общий язык и сделаем все, чтобы результаты сборной улучшились.

ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

- Вы уже знаете проблемы, которые вам предстоит решить?
- Проблемы те же, что и всегда – функциональная и техническая части.

- Что можете сказать о Сергее Коновалове, с которым вам предстоит работать? Уже успели обговорить с ним какие-то детали взаимодействия?
- Рабочие нюансы и тонкости мы с ним пока не обсуждали. По телефону мы обговорили некоторые моменты, а детально о планах работы и подготовке команды будем общаться уже при встрече. С Сергеем я пересекался раньше на тренировочных сборах в Алдане, когда он был тренером сборной. Видел, как он работает. Все коллеги считают его опытным специалистом, а решение о его назначении в женскую команду правильным. Я думаю, что Сергей хорошо проявит себя в должности старшего тренера и улучшит результаты сборной.

- Кто из наших биатлонисток по вашему мнению может претендовать на медали в Пхенчхане?
- Я считаю, что у наших девушек есть хороший потенциал. В прошлом сезоне в команду вернулась Ирина Старых и выглядела очень стабильно. За время дисквалификации она не растеряла кондиций, поэтому можно рассчитывать, что на Олимпиаде Ирина покажет хороший результат. Думаю, что неплохие шансы есть и у Акимовой, которая завоевывала медали на этапах Кубка мира и вышла на лидирующие позиции в сборной. У Ольги Подчуфаровой тоже очень хороший потенциал, но из года в год пик ее формы приходится на середину сезона, а потом следует спад. Поэтому наша задача - скорректировать подготовку таким образом, чтобы к Пхенчхану Ольга подошла в лучших кондициях.

- Вы понимаете, почему с Подчуфаровой каждый год происходит одна и та же история?
- Нет, могу судить только по тому, что вижу со стороны. Я не в курсе того, как она готовилась раньше, и что происходило в команде. Мне только предстоит понять ситуацию изнутри и разобраться во всех проблемах.

- Что скажете о Дарье Виролайнен и молодых девушках, которые не всегда попадают в состав?
- У Дарьи хорошие данные, она часто выстреливала на Кубке мира, ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Постепенно прогрессирует Услугина, из нее может что-то получиться. Миронова и Сливко довольно молоды, у них все впереди. Но, учитывая их данные, не сомневаюсь, что они состоятся, как спортсменки. Самое главное – здоровая конкуренция в команде, благодаря которой они смогут расти.

КОРЕЙСКИЙ ОПЫТ В ПОМОЩЬ

- Потенциал этой команды позволяет нам надеяться на золото?
- Даже если брать расклад по прошлому сезону, надежда есть. Я считаю, что на Олимпийских играх шансы есть у всех – выигрывать будут не только признанные лидеры. Очень часто мы видим, как на самых важных стартах выстреливают те, кто изначально находился на вторых-третьих ролях. Но на ровном месте это не происходит. За всем этим стоит тяжелая работа.

- На переговорах вам озвучили медальный план?
- Пока что речи об этом не было. Я думаю, что этот разговор еще предстоит.

- Вы работали со сборной Кореи по лыжным гонкам, жили неподалеку от Пхенчхана, знаете особенности климата, олимпийскую трассу и место, где будут проходить все соревнования по лыжам и биатлону. Этот опыт поможет вам при подготовке к Олимпиаде?
- Думаю, что поможет. Мы постоянно тренировались там, где будут проходить олимпийские старты. По всем этим трассам мы катались, в том числе, я лично. У меня была возможность наблюдать за состоянием спортсменов там после того, как они возвращались со сборов в Европе – как они себя чувствовали, как акклиматизировались. Это тоже большой опыт. Понятно, что у корейцев могут по-другому протекать процессы адаптации, они довольно быстро входили в рабочий ритм. Вполне допускаю, что российским спортсменам акклиматизироваться будет сложнее.

- В Пхенчхане все старты будут вечером. Это будет как-то учитываться в подготовке?
- Я думаю, что тренерский штаб будет учитывать все нюансы. Возможно, скорректируем распорядок дня спортсменов, чтобы они спали подольше.

ПОДВОДНЫХ ТЕЧЕНИЙ НЕ БОЮСЬ

- Что скажете об олимпийской трассе?
- Трасса довольно сложная, с большим количеством затяжных подъемов. На первый план там будет выходить функциональная подготовка спортсмена. Чтобы добиваться успехов, нужно будет подходить к стартам на пике готовности.

- Горнолыжная подготовка там потребуется? У наших девушек есть с этим проблемы.
- В Сочи в этом плане было, конечно, сложнее. Трасса в Пхенчхане более спрофилированная, нет резких поворотов, поэтому нашим девочкам будет там полегче. Но если трасса заледенеет, то ногами придется перебирать. Поэтому горнолыжной подготовкой будем заниматься в любом случае.

- Не боитесь каких-то подводных течений, которые постоянно мешают работать тренерам нашей сборной?
- В этом плане я прошел большую школу, так что буду готов ко всему. Но я думаю, что если у нас будет сплоченный коллектив, мы не должны ничего бояться. Раз назначили, значит надо работать и идти к максимальному результату.

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