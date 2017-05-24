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Бери Джанаева задаром: 10 футболистов РФПЛ, которых можно взять бесплатно

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бери Джанаева задаром: 10 футболистов РФПЛ, которых можно взять бесплатно
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Российский футбол вот уже два года как не бросает деньги на ветер, а старается тратить разумно. Самое разумное – подписывать контракты со свободными агентами – футболистами, контракты которых с предыдущими клубами уже истекли и нет необходимости выкупать их за огромные деньги.

Наверняка таких переходов будет много и этим летом – во время отрывающегося летнего трансферного окна. Специально для клубов, которые не прочь сэкономить, «Советский спорт» собрал десятку самых лакомых свободных агентов этого лета – игроков, чьи контракты уже практически истекли, а на новых подпись пока не стоит. Во всяком случае такими данными располагает сайт Transfermarkt.

Кристиан Нобоа

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа – один из лучших центральных хавбеков прошедшего сезона. В 26-ти матчах чемпионата эквадорец забил два гола и сделал три результативные передачи. Также на его счету 10 матчей в Лиге чемпионов – четыре гола и два голевых паса. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро, но летом его можно будет заполучить совершенно бесплатно – «Ростов» предложения по новому контракту игроку так и не сделал. Конечно, во многом будущее футболиста будет зависеть от того, каким путем пойдет тренер ростовчан Курбан Бердыев. Если он останется в «Ростове», то и Нобоа наверняка подпишет новый контракт. Уйдет – и Нобоа с большой долей вероятности последует за ним.

Александр Беленов

Зимой «Анжи» активно снимал нагрузку со своей зарплатной ведомости. Одним из методов сокращения затрат на гонорары футболистам стал переход голкипера Александра Беленова в «Уфу». Вот только вратарь решил не связывать себя с башкирским клубом длительным соглашением. Контракт был подписан всего на полгода. Летом Беленов вновь станет свободным человеком. Его трансферная стоимость – порядка пяти миллионов евро. А еще, он – один из четырех вратарей, которые были вызваны главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым для подготовки к Кубку конфедераций.

Зоран Тошич

На его счету победа в Кубке и чемпионате Англии, три выигранных чемпионата России и два Кубка нашей страны. Конечно, речь идет о сербском полузащитнике московского ЦСКА Зоране Тошиче. По какой-то причине ЦСКА пока так и не перезаключил с ним контракт. В этом сезоне на счету 30-летнего игрока 24 матча в премьер-лиге, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Тошич на поле появлялся четыре раза, отдав два голевых паса. Оценочная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Олег Иванов

Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов – один из лучших распасовщиков чемпионата России вот уже на протяжении нескольких лет, особенно, если речь идет об игроках с российским паспортом. Несмотря на это, он никак не может заинтересовать собой ведущие клубы. Возможно, окончание контракта – как раз повод сменить команду. В этом сезоне на его счету 20 матчей, в которых он отдал 5 результативных передач и забил один гол. Оценочная стоимость бронзового призера чемпионата Европы 2008 года – 3,5 миллиона евро.

Роман Емельянов

25-летний игрок «Урала»м Роман Емельянов – один из самых перспективных опорных полузащитников страны. С 2010 года он, воспитанник донецкого «Шахтера», разъезжал по арендам в разные клубы. В 2015 году, когда стало понятно, что на Украине играть Роман не будет, он перебрался в команду, в которой провел год аренды перед этим – «Урал». Теперь срок действия его контракта истекает и он может бесплатно присоединиться к любой команде. Поговаривали об интересе со стороны «Зенита», но и для других клубов ничего еще не потеряно. Оценочная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Сослан Джанаев

Еще один футболист, который может покинуть великолепный «Ростов» периода Бердыева – голкипер Сослан Джанаев. При Курбане Бекиевиче Сослан, уже списанный многими со счетов, буквально переживает вторую молодость. В этом сезоне он в 13 матчах пропустил девять голов, восемь встреч отстояв на ноль. Оценочная стоимость игрока, которого до травмы вызывали в сборную России, составляет 3 миллиона евро.

Майкон

Еще один иностранец в нашем списке – левый атакующий полузащитник московского «Локомотива» Майкон. Он уже наверняка покинет стан железнодорожников, не желающих продлевать с бразильцем контракт. Не убедили Юрия Семина в необходимости оставить футболиста и 5 голов с одной результативной передачей, которыми Майкон отличился в 24-х матчах. За семь долгих лет он привык к России и наверняка с радостью согласился бы присоединиться к другому отечественному клубу.

Вандерсон

Еще один бразилец, который этим летом останется без контракта, – нападающий «Краснодара» Вандерсон. Он верой и правдой служил «быкам» с 2013 года, но настало время расставаться. В своем последнем сезоне в «Краснодаре» Вандерсон провел на поле 14 неполных матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока – порядка дух миллионов евро.

Кирилл Набабкин

Контракт Кирилла Набабкина с московским ЦСКА пока не продлен. Неизвестно, захочет ли видеть крайнего защитника в своей команде Виктор Гончаренко после того, как срок действия соглашения Набабкина с армейцами истечет. Так что, к нему уже можно прицениваться другим командам. В этом сезоне игрок провел на поле всего 284 минуты в семи матчах. Наверняка он сам хотел бы получать больше игровой практики. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в один миллион евро.

Ренат Янбаев

Еще один крайний защитник, которому придется искать себе новый клуб этим летом, – Ренат Янбаев из московского «Локомотива». Контракт с ним железнодорожники продлевать не собираются. В этом сезоне на его счету 16 матчей за красно-зеленый клуб и даже одна результативная передача. Оценочная стоимость футболиста – не более одного миллиона евро. Во многом виноват возраст игрока – 33 года.    

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