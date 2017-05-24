Бери Джанаева задаром: 10 футболистов РФПЛ, которых можно взять бесплатно
Российский футбол вот уже два года как не бросает деньги на
ветер, а старается тратить разумно. Самое разумное – подписывать контракты со
свободными агентами – футболистами, контракты которых с предыдущими клубами уже
истекли и нет необходимости выкупать их за огромные деньги.
Наверняка таких переходов будет много и этим летом – во
время отрывающегося летнего трансферного окна. Специально для клубов, которые
не прочь сэкономить, «Советский спорт» собрал десятку самых лакомых свободных
агентов этого лета – игроков, чьи контракты уже практически истекли, а на новых
подпись пока не стоит. Во всяком случае такими данными располагает сайт Transfermarkt.
Кристиан Нобоа
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа – один из лучших
центральных хавбеков прошедшего сезона. В 26-ти матчах чемпионата эквадорец
забил два гола и сделал три результативные передачи. Также на его счету 10
матчей в Лиге чемпионов – четыре гола и два голевых паса. Его трансферная
стоимость оценивается в 5 миллионов евро, но летом его можно будет заполучить
совершенно бесплатно – «Ростов» предложения по новому контракту игроку так и не
сделал. Конечно, во многом будущее футболиста будет зависеть от того, каким
путем пойдет тренер ростовчан Курбан Бердыев. Если он останется в «Ростове», то
и Нобоа наверняка подпишет новый контракт. Уйдет – и Нобоа с большой долей вероятности
последует за ним.
Александр Беленов
Зимой «Анжи» активно снимал нагрузку со своей зарплатной ведомости. Одним из методов
сокращения затрат на гонорары футболистам стал переход голкипера Александра
Беленова в «Уфу». Вот только вратарь решил не связывать себя с башкирским
клубом длительным соглашением. Контракт был подписан всего на полгода. Летом
Беленов вновь станет свободным человеком. Его трансферная стоимость – порядка
пяти миллионов евро. А еще, он – один из четырех вратарей, которые были вызваны
главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым для подготовки к Кубку
конфедераций.
Зоран Тошич
На его счету победа в Кубке и чемпионате Англии, три выигранных
чемпионата России и два Кубка нашей страны. Конечно, речь идет о сербском
полузащитнике московского ЦСКА Зоране Тошиче. По какой-то причине ЦСКА пока так
и не перезаключил с ним контракт. В этом сезоне на счету 30-летнего игрока 24
матча в премьер-лиге, в которых он забил один гол и отдал три результативные
передачи. В Лиге чемпионов Тошич на поле появлялся четыре раза, отдав два
голевых паса. Оценочная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Олег Иванов
Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов – один из
лучших распасовщиков чемпионата России вот уже на протяжении нескольких лет,
особенно, если речь идет об игроках с российским паспортом. Несмотря на это, он
никак не может заинтересовать собой ведущие клубы. Возможно, окончание
контракта – как раз повод сменить команду. В этом сезоне на его счету 20
матчей, в которых он отдал 5 результативных передач и забил один гол. Оценочная
стоимость бронзового призера чемпионата Европы 2008 года – 3,5 миллиона евро.
Роман Емельянов
25-летний игрок «Урала»м Роман Емельянов – один из самых
перспективных опорных полузащитников страны. С 2010 года он, воспитанник
донецкого «Шахтера», разъезжал по арендам в разные клубы. В 2015 году, когда
стало понятно, что на Украине играть Роман не будет, он перебрался в команду, в
которой провел год аренды перед этим – «Урал». Теперь срок действия его
контракта истекает и он может бесплатно присоединиться к любой команде.
Поговаривали об интересе со стороны «Зенита», но и для других клубов ничего еще
не потеряно. Оценочная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
Сослан Джанаев
Еще один футболист, который может покинуть великолепный
«Ростов» периода Бердыева – голкипер Сослан Джанаев. При Курбане Бекиевиче
Сослан, уже списанный многими со счетов, буквально переживает вторую молодость.
В этом сезоне он в 13 матчах пропустил девять голов, восемь встреч отстояв на
ноль. Оценочная стоимость игрока, которого до травмы вызывали в сборную России,
составляет 3 миллиона евро.
Майкон
Еще один иностранец в нашем списке – левый атакующий
полузащитник московского «Локомотива» Майкон. Он уже наверняка покинет стан
железнодорожников, не желающих продлевать с бразильцем контракт. Не убедили
Юрия Семина в необходимости оставить футболиста и 5 голов с одной результативной
передачей, которыми Майкон отличился в 24-х матчах. За семь долгих лет он
привык к России и наверняка с радостью согласился бы присоединиться к другому
отечественному клубу.
Вандерсон
Еще один бразилец, который этим летом останется без
контракта, – нападающий «Краснодара» Вандерсон. Он верой и правдой служил
«быкам» с 2013 года, но настало время расставаться. В своем последнем сезоне в
«Краснодаре» Вандерсон провел на поле 14 неполных матчей, в которых забил три
гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока –
порядка дух миллионов евро.
Кирилл Набабкин
Контракт Кирилла Набабкина с московским ЦСКА пока не
продлен. Неизвестно, захочет ли видеть крайнего защитника в своей команде
Виктор Гончаренко после того, как срок действия соглашения Набабкина с
армейцами истечет. Так что, к нему уже можно прицениваться другим командам. В этом
сезоне игрок провел на поле всего 284 минуты в семи матчах. Наверняка он сам
хотел бы получать больше игровой практики. Трансферная стоимость игрока
оценивается примерно в один миллион евро.
Ренат Янбаев
Еще один крайний защитник, которому придется искать
себе новый клуб этим летом, – Ренат Янбаев из московского «Локомотива».
Контракт с ним железнодорожники продлевать не собираются. В этом сезоне на его
счету 16 матчей за красно-зеленый клуб и даже одна результативная передача.
Оценочная стоимость футболиста – не более одного миллиона евро. Во многом
виноват возраст игрока – 33 года.