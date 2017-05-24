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Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»
Фото: Gettyimages.ru

По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной Уильямс, которую француз смог мотивировать на несколько новых турниров Большого Шлема. Он начал с ней работать, когда Серене было уже за тридцать. Последние пару лет Патрик по совместительству работает комментатором на «Евроспорте». С Муратоглу мы пересеклись на Открытом чемпионате Франции.

«ЗВЕРЕВ И САФИН? НЕТ, ОНИ НЕ ПОХОЖИ»

- Бонжур, Патрик, не ответите на несколько вопросов российской прессе?
- Нет проблем!

- Кто на ваш взгляд имеет в Париже лучшие шансы на титул чемпиона?
- Впереди Рафаэль Надаль с большим отрывом. Если надо назвать второго, то назову Доминика Тьема.

- Что скажете по поводу Александра Зверева, который только что выиграл чемпионат Италии?
- Зверев точно не фаворит, но претендент. С ним еще Новак Джокович.

- Вас не удивили последние успехи 20-летнего Зверева?
- Зверев подтвердил то, во что верили многие в теннисном мире: он потенциально первая ракетка мира и чемпион Больших Шлемов. То, что Саша так быстро взлетел по рейтингу, - лишнее тому подтверждение. Хороший знак и то, как он справляется с давлением. Такое зрелое поведение на корте при таком давлении, которое на него сейчас идет, – это невероятно.

- Не напоминает ли он вам Сафина?
- Россияне так хотят думать?

- Вам не обязательно соглашаться…
- Хорошо. Как по мне – у них мало общего.

- Но что делает его особенным?
- Особенным делает Зверева передвижение по корту при таком росте (198см) и в таком юном возрасте. Это просто невероятно. В финале Рима против Новака он двигался необычайно быстро и при этом всегда оказывался в хорошей позиции, чтобы нанести выигрышный удар, его баланс был идеален. Плюс, конечно, многие высокие игроки имеют отличную подачу и Зверев не исключение. Это дает огромное преимущество.

- Новак был разбит как мальчик...
- У Зверева есть то, что отличает хорошего игрока от чемпиона. Он доказал это, выигрывая турниры Большого Шлема по юниорам и турниры АТП в таком раннем возрасте. Теперь вот победил и на «Мастерс» в Риме. Это необыкновенно трудно достичь, имея ношу больших ожиданий.

«НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ ПРО ШАРАПОВУ»

- А что думаете по поводу борьбы у женщин?
- Что я думаю по поводу российских женщин? – хохочет Патрик.

- Ну у наших девушек, наверное, шансов теперь маловато.
- Но они есть! Не забывайте про Кузнецову. Особенно сейчас, когда так много неясного в женском туре и нет самых больших чемпионок – ни Серены, ни Шараповой. Нет и Азаренко. Из великих есть, правда, Венус, которая тоже кое-что может.

- На грунте?
- Конечно, это не самое любимое ее покрытие, но почему бы нет? Чемпионат Франции это в первую очередь Халеп, назову и Младенович... В такой компании у Кузнецовой есть шанс. Она суперигрок на грунте, она выигрывала турниры большой четверки, так что если сможет взять здесь несколько матчей и дойдет до четвертьфинала, то будет очень опасна. Но она не фаворит.

- Фаворит, значит, Халеп?
- Да. И, пожалуй, еще Свитолина.

- Что вы скажете по поводу того, что на «Ролан Гаррос» не стали приглашать Марию Шарапову?
- Конечно, все хотят видеть в сетке Шарапову, она настоящий чемпион, звезда и ее присутствие сразу повысит интерес к турниру. Если смотреть с точки зрения федерации, тренеров и игроков, то, думаю, решение было принято правильно: для Федерации не имеет смысла помогать игроку вернуться быстрее, если тот был наказан за допинг. Какой пример сигнал в этом случае дается остальным игрокам? Получается, тебя дисквалифицируют за допинг и одновременно говорят: «Не беспокойся, мы поможем тебе вернуться как можно быстрее».

- Она отбыла свое наказание...
- Да, но одно из последствий дисквалификации как раз в том и состоит, что ты начинаешь возвращение с нуля. Если бы я был на месте Французской федерации, то думаю, поступил бы также. Я думаю также, что если бы решение принимала дирекция чемпионата Франции, то она бы дала ей WC.

- Ги Форже пошел бы Шараповой навстречу?
- Я не могу за него говорить, но решение об отказе принимала федерация, а не директор «Ролан Гаррос».

- Хорошо, не получила и ладно, зато какие гадости про нее наговорили ее же коллеги.
- Да, но это женщины. Вообще не хочу больше говорить про Шарапову.

«ПРАВИЛА НУЖНО МЕНЯТЬ, ИНАЧЕ ТЕННИС УМРЕТ»

- Тогда спрошу про средний возраст игроков в обоих турах, который все увеличивается и увеличивается. В 25 лет игрок еще подает надежды... Пора успехов теперь наступает к тридцати, не раньше…
- Теннис полностью изменился за последние 10-15 лет. Все покрытия стали медленнее, и это поменяло игру. Ты не увидишь больше стиля «подача-выход к сетке». Таких игроков нет. Другая причина – путь наверх занимает гораздо дольше времени. Пример Зверева – исключение. Нет больше проходных легких очков, надо работать за каждый мяч, надо быть мощнее и лучше понимать саму игру. Это приходит с годами.

- Не только покрытие поменялось, стали экспериментировать и с правилами. В конце года пройдет турнир «молодых надежд», где будут и Зверев и Тим, там матчи проведут из пяти сетов и при счете 3-3 в сете его судьбу будет решать тай-брейк. Как вам такое?
- Эти изменения диктуют телевидение и то, как современные люди смотрят спорт. Телевидение -- это всего лишь шаг на пути к новому формату подачи информации -- спортивному Netflix. Так что теннис должен подстроиться под новые реалии. Если будем продолжать играть, как сейчас, то у тенниса нет вариантов, он умрет.

- В вас говорит телевизионщик, а не тренер.
- Я и есть телевизионщик сегодня.

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