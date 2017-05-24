Кладбище мертвых поэтов. Павлюченко уходит в «Динамо»?

Форвард «Урала» Роман Павлюченко недавно заявил прессе, что в Екатеринбурге не останется и вернется в Москву. «Советский спорт» уверен, что в «Динамо».

ПОЧЕМУ ПАВЛЮЧЕНКО?

Назвать Романа сбитым летчиком как-то язык не поворачивается, а мертвым поэтом – пожалуйста. Он, как и, например, Павел Погребняк, в прошлом неплохой футболист, поигравший за рубежом и за национальную сборную на больших турнирах.

Но сейчас, а точнее еще со времен «Локомотива», только слепой не заметил, как на глазах у страны некогда один из главных творцов успеха бронзового Евро-2008 нещадно прощается с молодостью. «Урал» в этом отношении стал пристанищем мертвого поэта, но никак не кладбищем. Ведь Роман не закончил с футболом на стыке европейской и азиатской частей России, а решил вернуться в столицу матушки-Руси.

ПОЧЕМУ «ДИНАМО»?

Потому что именно этот клуб, особенно после покупки Павла Погребняка, стал настоящим кладбищем поэтов разных лет, некогда сочинивших славные оды российскому футболу. Игорь Семшов, Дмитрий Хохлов – примеры этого порядка. И тут нет ничего плохого и дурно пахнущего, просто в последние годы судьба-злодейка частенько заносила именитых ветеранов в «Динамо». То ли обретать вторую молодость, то ли заканчивать совсем.

К обсуждению перспектив Павлюченко в московском клубе стоит всерьез задуматься. Клуб вернулся в премьер-лигу, подписал Панченко, упаковал состав доморощенными игроками и, безусловно, еще кого-нибудь купит. А лучше подпишет бесплатно. И ситуация приобретает уже осязаемый облик.

Если бело-голубые смогут отпочковать Погребняка от команды и увесистой зарплаты, будет совсем хорошо. Павел не играет, а деньги получает. Павлюченко в этой связи смотрится наилучшим форвардом подмены/подмоги для Кирилла Панченко: экс-спартаковец неплохо проявил себя, наколотил четыре мяча и в целом смотрелся бодро. Ну а роль запасного, может даже авантюрного, форварда с не самой маленькой, но, надо признать, и не самой большой зарплатой придется легенде нашего футбола явно по душе.

КОГДА УМРЕТ ПОЭТ?

Роману 35 лет и, скорее всего, на высоком уровне он проведет еще сезон-два. И, как мне кажется, абсолютно не важно, в каком статусе Павлюченко повесит бутсы на гвоздь: что на правах престарелой легенды, что в качестве постепенно сошедшего на нет экс-игрока сборной России.

Роман нашим сердцам запомнится, как яркий лидер, профессиональный спортсмен и яркий футболист. Ведь немногим удалось поиграть за «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив» и ряд провинциальных клубов. И, может, еще за «Динамо».