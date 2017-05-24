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«Прав был Быков. Спилили сук, на котором сидели!» Как убирали «Кузню» из КХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Прав был Быков. Спилили сук, на котором сидели!» Как убирали «Кузню» из КХЛ
Фото: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» не выступят в следующем сезоне КХЛ. Об этом объявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

ВОСЕМЬ ПУНКТОВ

Еще была надежда, что «Кузню» удастся спасти. Во вторник в Москве я встретил гендиректора «Металлурга» Сергея Зиновьева. Он от интервью отказался, но бросил фразу: «Как я знаю, будет положительное решение».

Совет директоров КХЛ прошел в Барвихе, перед вечерним праздником – церемонией награждения лауреатов лиги. Спустя два часа президент Дмитрий Чернышенко вышел к прессе:

«Мы утвердили основные направления развития КХЛ до 2023 года. В следующем сезоне в лиге будет 27 клубов. Введена новая процедура, когда клубы оцениваются по восьми параметрам. У каждого есть свой вес. В сумме получается клубный рейтинг...».

Три клуба – на выход через год. Еще два – через два года, но будут включены две иностранные команды.

Прервем Чернышенко и назовем эти восемь пунктов, по которым определяется потенциал каждого клуба:

1. «Спортивные достижения». Этот пункт имеет вес в 30%. Под ударом команды из подвала турнирной таблицы.

2. «Расходы на оплату труда игроков». У кого маленький бюджет, тот не спит спокойно.

3. «ТВ-индекс». Здесь пострадают те, чьи матчи плохо смотрят по телевидению.

4. «Государственное финансирование». Это нейтральный критерий, но у КХЛ есть цель – снизить этот показатель.

5. «Заполняемость арены». Чем меньше зрителей, тем хуже.

6. «Несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками». Если есть задержки по выплате зарплат – это плохо.

7. «Вместительность арены». Под ударом те, у кого маленькая арена.

8. «Потенциал локального рынка». Ханты-Мансийск или Пекин, Москва или Череповец – это разные полюса.

«МЕДВЕШЧАК» И «КУЗНЯ» УШЛИ

«Два самых слабых клуба по этому рейтингу должны были покинуть лигу, - продолжил Чернышенко. – «Медвешчак» не подал документы для участия в следующем сезоне. А на Востоке не выступит новокузнецкий «Металлург», замкнувший этот рейтинг. В дальнейшем КХЛ будет сокращена до 24 клубов, то есть в следующем сезоне три худших клуба перейдут из КХЛ в ВХЛ. Намекну, что Высшую лигу ждет серьезное укрепление, и ее престиж возрастет».

…А вот как будет снижаться потолок зарплат:

17/18: 900 млн рублей

18/19: 850 млн

19/20: жесткий потолок 800 млн + за потолок выводится 1 звезда на клуб

20/21: жесткий потолок 600 млн + за потолок выводятся 2 звезды на клуб

При этом сохраняются льготы: 20%по индивидуальным бонусам и премиям, а также премиям за призовые места.

- Будет ли этот рейтинг публичным? – спросил я у Чернышенко.
- Да. Я во всяком случае за это. Мы опубликуем этот рейтинг и покажем распределение по клубам. Станет понятно, кто следующие возможные три кандидата.

- Исключили «Кузню». Но есть «Куньлунь», «Слован», которые нашему хоккею ничего не дают. «Металлург» же выпустил Бобровского, Сорокина, Орлова, Телегина, Капризова… Не боитесь, что это серьезный удар по сборной, и школа там развалится?
- Тут нет взаимосвязи. «Кузня» будет играть в ВХЛ, а там есть обязательство – клуб «вышки» должен иметь свою школу. Достижения, о которых вы говорили, не относятся к успехам клуба КХЛ. Тем более затраты на клуб КХЛ будут гораздо ниже. Освобожденные деньги можно пустить туда, где есть результат. Там и дальше будут рождаться звездочки, а регион богат талантами. Но лиге нужна более конкурентная среда. А у нас разрыв между фаворитами и аутсайдерами в восемь раз. 

ГОЛОВКОВ: Я ПРОТИВ ЭТОГО РЕШЕНИЯ!

Сергей Зиновьев, как показалось, пребывал в шоке – и от комментариев отказался. Президент «Витязя» Михаил Головков узнал о принятых решениях от вашего корреспондента:

«Исключили «Кузню»? Я против этого. Это неправильно. Объясните мне, на основании чего так решили? Столько игроков давал «Металлург». Бюджет он подтверждал.

Последнее место в рейтинге? Но сколько хоккеистов забирали из этой команды! Возьмите пример с НХЛ. Сколько раз за последнюю десятилетку «Эдмонтон» и «Торонто» попадали в плей-офф? Раз-два, и обчелся. Но шли наверх, кирпичик за кирпичиком строили команду, получали первые номера драфта.

У нас такой системы нет, а так «Кузня» была бы на ведущих ролях. Поэтому я согласен с Вячеславом Аркадьевичем Быковым, сказавшим в интервью «Советскому спорту»: мы пилим сук, на котором сидим. Или точнее – уже спилили!  

Не думаю, что в Новокузнецке теперь будет с такой же эффективностью работать школа, также пойдут туда дети. Они быстро окажутся в других спортшколах. То же самое скажу о «Югре» - там ведь тоже хорошая школа, сильный интернат. И команда попадала в плей-офф. Да, немного зрителей. Но посмотрите на другие клубы, где еще меньше болельщиков. Хотя там сильный бренд».

Кто-то в ЦСКА сейчас икнул.

«На каком вообще основании исключают клубы, если они выполняют условия регламента? – пожал плечами Головков. – Возьмите пример чешского «Лева» - играл в финале, собирал полную «О2 Арену». А потом бац – исчез. Но я думаю о российских командах. Не будет успешно работать одна школа, без клуба КХЛ. Проверено. Малкин и Овечкин – далеко. А вот Ваня Иванов из КХЛ играет в этом городе – он рядом. На его примере учились, хотели дорасти до основы лиги. Но что будет теперь? Вы скажите?»

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