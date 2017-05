Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг?

Несколько дней назад промоутерская компания UFC провела большое мероприятие, на котором собрались практически все бойцы промоушена. Многие ждали стычек спортсменов. И… дождались.

Бывшая чемпионка таких организаций как Strikeforce и Invicta в полулегком весе бразильянка Кристиан Жустино (возможно, сильнейшая девушка в современном ММА) по прозвищу «Киброг» «наехала» на Анджелу Маганью. Это случилось рядом с отелем спортсменов. Крис хотела поговорить с ней об оскорблениях в социальных сетях.

Это было похоже на разборку старшеклассников за школой. Слово за слово. Мат за мат. Тычок за тычок. Кристиан не выдержала и ударила свою соперницу. После этого удара девушек удалось разнять.

После этой стычки Маганья выложила в твиттере коллаж с надписью: «Преступника скоро арестуют».

Only 1 day to vote on #yourmajesty poll in previous tweet. Its anonymous you pussies. Who wore it better? Please see previous tweet to vote pic.twitter.com/ivLD7HD7vk