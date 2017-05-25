Полгода тюрьмы за невнятный удар. За что может быть наказана Жустино Сайборг?

Несколько дней назад промоутерская компания UFC провела большое мероприятие, на котором собрались практически все бойцы промоушена. Многие ждали стычек спортсменов. И… дождались.

Бывшая чемпионка таких организаций как Strikeforce и Invicta в полулегком весе бразильянка Кристиан Жустино (возможно, сильнейшая девушка в современном ММА) по прозвищу «Киброг» «наехала» на Анджелу Маганью. Это случилось рядом с отелем спортсменов. Крис хотела поговорить с ней об оскорблениях в социальных сетях.

Это было похоже на разборку старшеклассников за школой. Слово за слово. Мат за мат. Тычок за тычок. Кристиан не выдержала и ударила свою соперницу. После этого удара девушек удалось разнять.

После этой стычки Маганья выложила в твиттере коллаж с надписью: «Преступника скоро арестуют».

Only 1 day to vote on #yourmajesty poll in previous tweet. Its anonymous you pussies. Who wore it better? Please see previous tweet to vote pic.twitter.com/ivLD7HD7vk — Angela Magana (@AngelaMagana1) 27 апреля 2017 г.

Также известно, что потерпевшая отправилась в больницу. По некоторым данным, врачи поставили ей серьезный диагноз - травма головы, растяжение шейных связок и рассечение губы.

Анджела собирается добиться того, чтобы UFC уволил Жустино.

«Киборг» в интервью MMAFighting.com рассказала, почему она ударила Маганью.

«Не секрет, что меня унижали через социальные сети. Порой мне казалось, что существует команда писателей, которые через интернет формируют мнение людей обо мне. Меня изображают так, будто я лицо стероидов в ММА», - сказала Кристиан.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что это дело он оставил на рассмотрение правоохранительным органам.

«Это очень серьезно. Этим сейчас занимается прокуратура и полиция. Моя мнение об этой истории? То, что я думаю, играет маловажную роль», - прокомментировал Уайт.





Отчетливо на видеозаписи не видно, насколько сильно Жустино ударила Маганью. Полицейские штата Невада также не считают, что это громкое дело. Однако, по законам, «Киборг» может быть оштрафована на 1000 долларов и лишена свободы на шесть месяцев. Очень странно, что сажать за решетку собрались именно Кристиан. Как будто до этой стычки не было никаких мордобоев во время пресс-конференций в UFC.



