Керлинг как социальный лифт. Почему CCT Arctic Cup получился таким крутым

Корреспондент «Советского спорта» передает эмоции и атмосферу самого северного турнира по керлингу CCT Arctic Cup.

ЛАЙКИ И МЕДАЛИ

В сознании простого обывателя, который, клацая кнопками пульта от телевизора, изредка останавливается на спортивных каналах, керлинг – это девчонки, которые пуляют камни в мишень, активно работая швабрами, а также издавая истошные вопли – не то «сви!», не то «три!».

О том, что за подобным занятием можно застать и мужчин, большинству из них даже не приходит в голову. Но уровень популярности данного вида спорта в России до недавних пор находился на таком уровне, что обвинять в чем-то этих людей было бы неправильно.

В то же время, чуть более продвинутые поклонники спорта в нашей стране, которые смотрели керлинг, например, на Олимпиадах, знают, что наши девчонки самые красивые и от них, несомненно, тает лед, а те, кто умеют пользоваться еще и гуглом, обладают очень полезным знанием, что у Ани Сидоровой просто шикарный инстаграм.

Стереотипное мышление – не всегда минус для человека. В рассуждениях не самой продвинутой аудитории есть и чистая правда, с которой не поспоришь. Впрочем, крутость команды Сидоровой уже давно измеряется не лайками в соцсетях, а килограммами различных драгметаллов, которые девчонки ежегодно привозят домой на своих шеях с международных турниров.

В России обычно так – если есть международные победы, значит в этот вид спорта вкладывают деньги и начинают популяризировать, но с керлингом это сработало с большим опозданием. До недавнего времени развитие «шахмат на льду» в России, мягко говоря, нельзя было назвать стремительным.

Да, в наследство от сочинской Олимпиады нашим спортсменам достался дворец «Ледяной Куб», который стал базой сборной России, и это помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Но в крупных городах по-прежнему не наблюдалось толп детишек, выстраивающихся в очередь, чтобы записаться в секцию керлинга. Этому виду спорта было нужно еще больше громких побед и свежих лиц.

ОЛЕНЬ, ВАРГАН И ВОДКА

За последний год керлинг, пусть и не в промышленных масштабах, получил и то, и другое. В конце 2016 года из-за спины Анны Сидоровой резко выпрыгнула двукратная победительница Универсиад Виктория Моисеева со своей командой и сходу выиграла чемпионат Европы. Со стороны показалось, что Вита (так Моисеева убедительно просит себя называть) своим успехом подбросила дровишек в печку отечественного керлинга.

На следующий отбор к чемпионату мира 2017 Анна Сидорова по ее же словам выходила очень злой. В итоге, «Team Sidorova» сначала взяла реванш у Моисеевой, а потом привезла из Китая историческое серебро, что в преддверии Олимпиады настраивает на позитивный лад. Вот она – чудотворная конкуренция. Сторонники постулата «сильный чемпионат – сильная сборная» ликуют.

Дальше – больше. Пришла пора показать миру программу развития российского керлинга в действии. А как это сделать? Правильно – провести мощный международный турнир со всеми присущими нашей стране атрибутами: медведь, водка, балалайка.

Это, конечно, шутка, но когда стало известно о том, что первое крупное соревнование по керлингу на российской земле, не считая Олимпиады, пройдет за Северным полярным кругом в городе Дудинка с населением немногим больше 20 тысяч человек, многие посчитали именно так. Только вместо медведя – олень, а вместо балалайки – варган. И только водка в этой формуле оставалась неизменным элементом.

Нет, серьезно, разобраться с местом проведения CCT Arctic Cup можно было только при помощи русской версии популярной электронной энциклопедии. Где искали информацию о Дудинке канадки, шведки, финки, американки и швейцарки, приглашенные на турнир, до сих пор сложно предположить. На Западе представления о России не всегда разнятся с теми, что были описаны абзацем выше, поэтому зарубежным керлингисткам стоит отдать должное – не побоялись и приехали.

ЕСТЬ ЛИ КЕРЛИНГ НА ТАЙМЫРЕ?

Но бояться можно было разве что труднопроизносимого для иностранца названия полуострова, на котором расположена Дудинка, да подозрительной близости не самого теплого Карского моря. В остальном же, если разобраться, этот город располагается не где-то на островах Сент-Китс и Невис, до него вполне можно добраться от Москвы часов за 6-7.

Впрочем, вышеупомянутые стереотипы никто не отменял, они глубоко сидят в голове. Поэтому когда речь заходит о Таймыре, многие начинают ежиться и кривить лица. Логично, что информация о каких-то соревнованиях в том регионе порождает массу вопросов: «откуда в Дудинке мог взяться дворец и вообще, с чего вдруг там решили играть в керлинг?».

Ответы на поверхности. Дудинка находится в 110 километрах от Норильска, эти два города прочно связаны и там вряд ли что-то произойдет, если на то нет воли «Норильского никеля». Гигантский промышленный конгломерат активно работает не только на себя, но и на нужды местного населения. Одно из ключевых направлений социальной политики «Норникеля», как и в большинстве регионов России, - развитие спорта и здорового образа жизни.

Но есть одна проблема – климат. Девять месяцев календарной зимы, вечная мерзлота, снежные бураны и «минус 60» на столбиках термометров в феврале не очень-то располагают к занятиям популярным нынче кроссфитом, бегом и даже скандинавской ходьбой. Прижиться в таких условиях могут лишь те виды спорта, которые можно поместить под крышу. Поэтому постройка ледового дворца в этой ситуации – шаг очевидный.

Здесь вам и хоккей, и фигурное катание, и керлинг, и шорт-трек. Так получилось, что в Дудинке на первом месте стоит керлинг. Об остальных видах спорта там пока что только думают. К слову, мэр города Юрий Гурин, который был первым директором ледовой арены «Таймыр», уже ищет тренера по фигурному катанию. Обещает большую зарплату и такую же большую квартиру.

Традиции керлинга в Дудинке были заложены год назад – сперва там разыграли «Кубок Таймыра» среди мужских российских команд, а следом открыли детскую школу, плоды работы которой уже видны. Недавно местные воспитанники выиграли первенство Красноярского края. Проведение международного турнира в этой канве – следующий шаг.

WE LOVE DUDINKA

На церемонии открытия CCT Arctic Cup даже мучаясь от недосыпа и предпринимая всяческие попытки борьбы с «джетлегом» понимаешь, насколько это важное мероприятие для всего региона. Камерный дворец «Таймыр» забит зрителями под завязку, а на сцене друг друга сменяют официальные лица: губернатор Красноярского края, заместитель Министра спорта России, президент Федерации керлинга России, министр спорта Красноярского края, замдиректора местного филиала компании «Норникель».

На льду лучшие сборные планеты: команды Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой, действующие олимпийские чемпионки из Канады, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из Швеции, Швейцарии, Финляндии и США. К слову, и сам лед тоже лучший – к нему приложили руку топовые айсмейкеры. Да и шоу пробрало – размах, воистину, по-русски необъятный. Здесь и красочное представление команд, и фигуристы, и факиры, и звук со светом крутые и мощные. Не хватало только не раскрывшегося кольца.

Но и без того зрители восторженно восклицали, что это было лучшее зрелище в их жизни. Гуляя в полярный день по улицам Дудинки и Норильска, понимаешь - это чистая правда. Очень скоро перестает удивлять, что местные жители до сих пор верят в потусторонние силы, шаманов и магическую природу северного сияния. Для того, чтобы выживать в суровых условиях Заполярья вера просто необходима.

Равно, как и керлинг, который, объективно говоря, прижился на таймырской земле. Реакция болельщиков на трибунах позволяла понять, что это вид спорта здесь уже понимают. Спортсменов знают и уважают, подходят фотографироваться и берут автографы. Хотя для Виты Моисеевой это стало полной неожиданностью.

- Нас приняли очень тепло, гостеприимство просто поразительное! Все вокруг ходили и смотрели на нас, как на каких-то звезд. От этого мы чувствовали себя немножко странно, потому что не привыкли к такому вниманию. Трибуны нас великолепно поддерживали! И дети, и взрослые, встречая нас на улицах, подходили, говорили теплые слова. Организовали для нас экскурсии – водили в чумы, музеи. Такое отношение поразило, - делилась впечатлениями скип «Team Moiseeva».

Ей вторила и многоопытная Дженнифер Джонс, которую, казалось бы, ничем удивить уже нельзя:

- Нам очень понравилось в Дудинке! Турнир был великолепно организован, болельщики на трибунах просто потрясающие – очень добрые и гостеприимные люди. Мы с удовольствием приедем сюда еще раз, если нас пригласят. Могу сказать, что это один из лучших международных турниров, которые существуют.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР И ОЛИМПИАДА

И Джонс абсолютно права. Даже если банально взять тот же призовой фонд. У CCT Arctic Cup он один из самых высоких в мире. Но куда важнее эффект, который он произвел. Нет сомнений, что желающих записаться в дудинскую школу керлинга стало в разы больше. Зная, как тяжело в России обстоит дело с социальными лифтами, можно предположить, что именно этот вид спорта поможет местными мальчишкам и девчонкам пробиваться наверх. Вита Моисеева с этим согласна.

- Если регион будет возить ребят на чемпионаты России, первенства среди молодежи, то это будет способствовать их развитию. Зачастую подобные соревнования дают больше, чем два месяца обычных тренировок. Мы сами через все это прошли. Когда я только начинала в Санкт-Петербурге, мы занимались один раз в неделю на хоккейном льду, иногда в пять утра. Условия были, мягко говоря, неидеальные. Да что говорить, каток в Сочи появился только три года назад. Быть может, ребятам, которые занимаются керлингом там, сейчас пробиться немного проще, но при этом на различные соревнования с каждым годом приезжает все больше команд. Та же сборная Красноярского края очень здорово сыграла в Дудинке, а перед этим девчонки выиграли студенческую лигу. В конечном счете, все зависит от спортсмена, его упорства, тренера и Федерации.

Впрочем, о помощи со стороны властей тоже забывать нельзя. В нашей стране заинтересованность чиновников - основной драйвер большинства процессов. Но и в этом случае любителей заполярного керлинга ждут хорошие новости.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил о том, что CCT Arctic Cup планируют сделать ежегодным, а керлинг в регионе продолжат развивать в свете Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Без спонсорских денег сей проект также не останется - «Норникель» продолжит его финансировать.

В таком раскладе успешное выступление российских команд в Дудинке стало финальным штрихом в практически идеальной картине. Да, все мечтали о российском финале, но золото Анны Сидоровой и бронза Виты Моисеевой все равно порадовали. Триумфальное завершение сезона на родной земле стало радостным событием для примы российского керлинга. Тем более, что в финале в блестящем стиле была обыграна Дженнифер Джонс.

- Ну, конечно, мы рады! Какие еще могут быть эмоции, когда ты выиграл у очень сильного соперника на родной земле? Выиграть у действующей олимпийской чемпионки, вести в счете на протяжении почти всей игры – это очень круто! – не скрывала эмоций обычно сдержанная Сидорова.

Пространственное воображение наталкивает на мысль, что CCT Arctic Cup – это своего рода развилка. Одна дорога ведет напрямую к медалям Олимпиады, которая уже не за горами, другая – хочется верить, что к светлому будущему отечественного керлинга. И очень хочется, чтобы движение по этим дорогам было налажено в обе стороны.