Тату – путь к фиаско

Нанесение татуировки на руку может стоить футболисту карьеры в клубе, утверждает немецкое издание «Bild«. «Советский спорт» пересказывает все, что нужно знать об этой абсурдной истории.

Год назад футболист Гильермо Варело появился в немецком футбольном клубе «Айнтрахт», что из города Франкфурта. Увы, старт сезона не задался: он практически сразу получил травму, но после долгого и мучительного восстановления вновь вернулся в строй. В последних четырех турах Бундеслиги он выходил на поле в стартовом составе, и при этом Варело так понравился руководству клуба, что контракт с ним решили продлить еще на год.

Всего-то навсего оставалось сыграть один матч - в финале Кубка Германии 27 мая.

Но в финале Варело не сыграет. В понедельник, 22 мая он сделал себе татуировку, и она воспалилась.





Причем ситуация для игрока осложнилась тем, что врачи и тренер, когда оказались в курсе планов игрока, просили его не делать татуировку перед важным матчем, но тот не послушался.

- Мы уже рассматривали продление аренды, но больше про это не думаем. Мы прекращаем сотрудничество незамедлительно. После такого время Гильермо во Франкфурте подошло к концу, —заявил спортивный директор клуба Фреди Бобич.

Варело собирался покрыть татуировками всю правую руку. Теперь у него будет много свободного времени.