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Александр Тукманов: Решение КДК – справедливое, но «Арсеналу» сочувствую

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты на матче "Арсенал" - "Спартак"
Фанаты на матче "Арсенал" - "Спартак"Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал «Советскому Спорту» решение КДК по беспорядкам в матче «Арсенал» - «Спартак».

- «Спартак» оштрафован на крупную сумму, а болельщики ушли от ответственности. Справедливо ли решение КДК, на Ваш взгляд?
- Абсолютно. Не согласен только с тем, что от ответственности ушли болельщики. Хотя тут большие вопросы есть и к правоохранительным органам, почему с них снимается ответственность? Здесь ответ остается неясным.

А решение, повторюсь, вынесено строго по регламенту КДК, оно утверждено исполкомом РФС, которые, в свою очередь, переняли подобные правила от ФИФА. Посмотрите, когда играют сборные команды - тоже ведь штрафуют национальные ассоциации.

- В данной ситуации все-таки в роли потерпевших выступает тульский «Арсенал»: мало того что нанесли ущерб стадиону, так еще и выписали штраф. Насколько здесь КДК вынес правильное решение?
- Ответственность за проведение мероприятия, в данном случае - футбольного матча, несет принимающая сторона. Значит, недостаточно было полиции, стюартов, которые допустили прорыв болельщиков на поле. Поверьте, в регламенте прописаны все возможные варианты.

Скажу, что «Торпедо» также подвергали штрафным санкциям, я нервничал, ругался, было обидно… Я понимаю «Арсенал» и сочувствую им. Но тем не менее подчинялся решению КДК.

- Размер штрафа тоже регламентирован, по какому принципу возникают такие гигантские штрафы?
- Конечно, каждое действие попадает под определенный параграф. Прорыв болельщиков – это одна сумма, бросание петарды – другая.

По поводу болельщиков? Моя точка зрения не совпадает с тем, что прописано в КДК, но это ничего не меняет в данной ситуации. Я с уважением отношусь к руководителю КДК, он грамотный юрист. Можно сколько угодно сетовать на решение комитета, но есть документ, который нужно выполнять.

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