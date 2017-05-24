Футбол без импортозамещения. Колонка Николая Яременко

Главный редактор «Советского спорта» отреагировал на резонансную тему, всколыхнувшую все околофутбольное сообщество: быть ли импортозамещению в российском футболе.

Я категорически против любого протекционизма. Любая политика по квотированию убивает рынок. А развитие невозможно без справедливой конкуренции. Я сейчас не о позиции президента говорю. Он кивнул губернатору, а из этого раздули историю. К тому же пресс-секретарь Дмитрий Песков уже заявил, что никаких решений по легионерам не озвучивалось и не принималось.

Но точку в этом вопросе ставить рано. Хотя бы по той причине, что многие не решаются проявить требующиеся от них лидерские качества и ждут решений сверху. Мол, как скажет простой болельщик номер один – так и поступлю. Между тем от принятия рутинных решений по спортивных вопросам политическая власть дистанцируется – и правильно делает. Но вновь и вновь наверх будут засылать месседжи (ой, у нас же импортозамещение – значит, послания) и по кивкам пытаться уловить сигналы. Поэтому тема не иссякнет.

Вернусь к тому, с чего начал: от того, что рынках продуктовых в свое время ввели квотирование иностранной рабочей силы, ведь не стали дешевле помидоры, правда? Не увеличился ассортиментный перечень яблок? Значит, не экономические стимулы были при принятии решения основными? Так и здесь, никак не могу взять в толк: как наличие лимита улучшает конкурентную среду? Расскажите мне как угодно: на пальцах ли, на бумаге с выкладками и рассчетами да исследованиями. Никто не сможет, никто не докажет. Отсутствие конкуренции, гарантия места в составе – путь в тупик. Согласитесь: после середины 90-х, когда после судебных решений в Европе ушли в небытие многие из прежних надуманных лимиты, футбол сделал гигантский скачок вперед. А вот наш футбол, судя по результатам, давно не прогрессирует.