Топ-7 финалов Кубка Англии

В субботу, 27 мая, состоится финал самого старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии. Лондонское дерби «Арсенал» – «Челси». Мы решили вспомнить самые яркие финалы Кубка Англии за последние сорок лет.



7. «Ливерпуль» – «Эвертон» – 3:2 (1989). Мерсисайдская битва

Финал проводился всего через тридцать пять дней после трагедии на «Хиллсборо», когда вовремя полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест», в давке у стадиона погибло 96 болельщиков «красных». Игроки «Ливерпуля» перед матчем обещали выиграть финал в память о погибших. Уже на четвертой минуте они провели отличную атаку, увенчавшуюся голом в ворота «Эвертона». Макмахон прорвался по правому флангу и прострелил в центр, где набегающий Олдридж, переправил мяч в верхний угол. Весь первый тайм «красные» безуспешно атаковали ворота «ирисок». Во втором тайме темп игры спал. И тут тренер «Эвертона Колин Харви выпустил на замену Стюарта Маккола. На последней минуте основного времени «ириски» осадили штрафную площадь «красных». Последовал прострел, Гроббелар неудачно отбил мяч и Маккол вколотил его в сетку ворот. В самом начале экстра-тайма Никол выполнил подачу в штрафую площадь «Эвертона», где Раш принял мяч и с разворота отправил его в ворота. Надо добавить, что Иан Раш тоже вышел на замену в конце основного времени матча. На 102 минуте, штрафной у ворот «Ливерпуля». Навес. Мяч выбит, но точно на ногу Стюарту Макколу, который по немыслимой траектории, отправляет его в ворота Гроббелара – 2:2! «Ливерпуль» начинает с центра поля. Следует перевод мяча на левый фланг Барнсу, который моментально навешивает в центр штрафной площади, где все тот же Раш, головой в падении, ставит точку в этом матче 3:2. Иан Раш и Стюарт Маккол стали первыми игроками в истории финалов Кубка Англии, которые сделали «дубли», после выхода на замену.



6. «Арсенал» – « Манчестер Юнайтед» – 3:2 (1979). Финал пяти минут

Этот финал Кубка Англии вошел в историю английского футбола, как «Финал пяти минут». В финале 1979 года сошлись два неудачника чемпионата: «Арсенал» - седьмое место в чемпионате и «Манчестер Юнайтед» - девятое. «Арсенал» рьяно принялся за дело, раз за разом атакуя через правый фланг, где постоянно терял позицию левый защитник манкунианцев Олбистон. Сначала Прайс с правого фланга выполнил кросс в штрафную и сразу два «канонира» замыкали эту подачу. Самым расторопным оказался Талбот 1:0! В конце первого тайма, Брейди финтами уложил на газон многострадального Олбистона и навесил на дальнюю штангу, где Стэплтон головой переправил мяч в ворота 2:0! Весь второй «Арсенал» контролировал мяч и ничего не предвещало проблем. На 86 минуте «Манчестер Юнайтед» получил право на штрафной удар. Навес в штрафную. Мяч отлетает к Джо Джордану, который простреливает вдоль ворот и центральный защитник «красных дьяволов» Гордон Маккуин, переправляет его в ворота 2:1! Так стартовала пятиминутка, давшая название этому финалу. Через две минуты, заброс в штрафную площадь «Арсенала», два защитника поочередно промахнулись мимо мяча и Макилрой отправил мяч мимо вратаря в дальний угол ворот 2:2! Казалось, этот гол должен был отправить «канониров» в нокаут, но не тут-то было. Лондонцы разыгрывают мяч с центра поля, его подхватывает Коппелл и мчит с ним к воротам «Юнайед», перед самой штрафной он отдает пас на бровку Риксу, который выполняет кросс в штрафную площадь, где голкипер «Манчестер Юнайтед» Гари Бэйли допускает чудовищную ошибку. Он промахивается кулаком мимо мяча, который прилетает к Сандерленду и тот переправляет его в пустые ворота – 3:2! Этот Кубок Англии стал единственным трофеем «канониров» за семь лет управления командой главным тренером Терри Нилом.

5. «Уимблдон» – «Ливерпуль» – 1:0 (1988). Триумф «Банды Психов»

В мае 1988 «Ливерпуль» оформил очередное чемпионство и никто не сомневался в том, что им удастся сделать второй «золотой» дубль за три года. Против был «Уимблдон» или как называли их в прессе: «Банда Психов». Английские газеты писали перед финалом: «Представьте, сколько великих футболистов никогда не выигрывали этот трофей. Если победит «Уимблдон», в котором есть такие игроки, как Винни Джонс, это будет издевательство над футболом». Уже на первой минуте матча Винни «Секира» Джонс срубил в центре поля Стива Макмахона, который пред финалом обещал, что Джонс весь финал будет видеть только его спину. «В этот момент мы и выиграли, - скажет потом Джонс, - Макмахон так и не смог войти в игру». Весь первый тайм «Ливерпуль» атаковал и даже забил гол, который не был засчитан. За десять минут до конца первого тайма «Уимблдон» заработал штрафной удар. Деннис Уайз выполнил навес, вратарь «красных» Брюс Гроббелар не успел на перехват и Лори Санчес головой переправил мяч в дальний угол. После перерыва «Банда Психов» окопалась на своей половине поля и не помышляла об атаках. Но на 61 минуте оборона дала сбой- Гудйир сбил в своей штрафной Джона Олдриджа. Но голкипер «Уимблдона» Дэйв Бизант отбил пенальти. Это был первый случай, когда в финалах Кубка Англии не был реализован одиннадцатиметровый удар. Спустя полчаса Бизант стал первым в истории вратарем-капитаном, который выиграл этот почетный трофей.

4. «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 2:1 (1991). When the Year Ends in One

Финал кубка Англии 1991 года должен был стать финалом Пола Гаскойна, который в полуфинале забил потрясающий гол со штрафного в ворота «заклятых» соперников «шпор» «канониров». Но уже на 17 минуте Гаскойн перед своей штрафной, врезал по ноге игроку «Фореста» Чарльзу и сломал…себе ногу. Главный рефери назначил штрафной удар и Стюарт «Психо» Пирс, могучим ударом вогнал мяч в «девятку». Через несколько минут Линекер сравнял счет, но боковой судья ошибочно определил офсайд. Команды обменялись опасными моментами, как в конце первого тайма провалилась оборона «лесников». Гари Линекер вышел один на один с вратарем и был им сбит. Пенальти. Сам пострадавший исполнил пенальти ударом по центру, но Марк Кроссли отбил удар. В начале второго тайма Найджел Клаф забрасывает мяч в штрафную площадь «шпор». Рикошет. К мячу устремляется Рой Кин и перебрасывает его через вратаря в пустые ворота, но защитник выносит мяч на угловой. В ответной атаке «Тоттенхэм» усилиями Пола Стюарта сравнивает счет. После чего инициатива полностью перешла к лондонскому клубу. Атака следовала за атакой, но чудеса в раме творил голкипер «Ноттингема», а если он не мог спаси, на помощь приходил каркас ворот. Но в экстра-тайме и он был бессилен против шикарного удара по своим воротам защитника Деса Уокера. Матч так и закончился со счет 2-1 в пользу «шпор». Этот финал стал предпоследним кубковым финалом в карьере легендарного тренера «Ноттингема» Брайана Клафа. Английская поп-группа «Chas and Dave» выпустила совместно с игроками «Тоттенхэма» сингл «When the Year Ends in On», в котором поется, что «шпоры» обязательно выиграют трофей в год, заканчивающийся на цифру один.



3. «Ливерпуль» – «Арсенал» – 2:1 (2001). You'll Never Walk Alone

Впервые в истории турнира финал проводился за пределами Англии. Матч принимал стадион «Миллениум» в Кардиффе. Первый тайм запомнился лишь спасением Аншо, который выбил мяч с линии ворот после удара Анри. Во втором тайме скорости возросли и сразу пошли опасные моменты. Симэн спасает ворота после удара Хески, Хююпия дважды выносит мяч из ворот после ударов Коула и Юнгберга. Но на 72 минуте Пирес выдает отличную передачу на все-того же Юнгберга, шведский полузащитник обыгрывает Вестерфельда и открывает счет в матче. Жерар Улье производит замены и выпускает на поле Патрика Бергера и Робби Фаулера и переходит на схему 4-3-3. На 80 минуте Анри вышел один на один, обыграл голкипера, но тихо катнул мяч в ворота и защитники вынесли его. Практически сразу последовала расплата. «Ливерпуль» заработал штрафной удар. Макаллистер выполнил подачу. Бабель скинул мяч в центр, где Майкл Оуэн, положив корпус, переправил мяч в сетку ворот 1:1. Через пять минут, за две минуты до конца основного времени матча, «канониры» потеряли мяч в позиционной атаке. Он оказался у Патрика Бергера, который выполнил заброс на ход Оуэну, который на скорости ушел сначала от Диксона, потом от Адамаса и пробил мимо Симэна в дальний угол ворот – 2:1! Этот кубок стал вторым за сезон кубковым трофеем команды Жерара Улье (зимой был выигран Кубок английской лиги), а через неделю «красные» добавили к этим трофеям Кубок УЕФА, обыграв в сумасшедшем финале «Алавес» 5:4.



2. «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» – 3:3 и 1:0 в переигровке (1990). Первый манкунианский трофей Фергюсона

В январе 1990 года «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона с трудом обыграл «Ноттингем Форест» в 3 раунде Кубка Англии, а на трибунах главного тренера встречали плакаты: «Три года отговорок, а по-прежнему дерьмо... Тебе пора, Ферги». Победа в финале Кубка Англии была единственным шансом Фергюсона сохранить работу. В середине первого тайма «Пэлас» получил право на штрафной удар. Навес и О’Райлли, затылком, переправляет мяч мимо голкипера «МЮ» Лейтона. За 10 минут до конца первого тайма Брайан Робсон сравнивает счет после передачи Макклера. На 62 минуте мяч долго метался по штрафной «Кристал Пэлас» и отскочил к одинокому Марку Хьюзу, который отправил его в верхний угол ворот. Сразу же главный тренер лондонского клуба произвел замену и на поле вышел молодой нападающий Иан Райт (будущая легенда «Арсенала»). Уже через десять минут он получил пас на ход от Салако, обыграл Фелана, уложил на газон Паллистера и катнул мяч мимо голкипера в сетку ворот. В самом начале экстра-тайма, снова сыграла связка Салако-Райт. Первый выполнил кросс в штрафную площадь, вратарь «МЮ» Лейтон ошибся на выходе и Райт, в падении, отправил мяч под перекладину 3:2! «Красные дьяволы» ринулись в атаку, но «орлы» стойко оборонялись. Лишь за 10 минут до конца игры, оборона лондонского клуба дала сбой. Дэнни Уоллес отдал пас вразрез между двумя центральными защитниками и Марк Хьюз восстановил счет в матче 3-3. По регламенту была назначена переигровка. Все неделю газеты издевались над командой Фергюсона и славили молодого Райта и «Кристал Пэлас». На переигровку в ворота «Манчестер Юнайтед» встал запасной голкипер Лес Сили, а пропустивший три мяча Джим Лейтон отправился в запас. Из которого он так больше и не вышел и покинул клуб. Именно Сили и стал героем переигровки, как минимум трижды спасая команду в первом тайме, когда игра у «Юнайтед» вообще не клеилась. А в середине второго тайма Нил Уэбб увидел подключение в атаку крайнего защитника Ли Мартина и выдал ему изумительную передачу. Мартин грудью скинул себе мяч на ход и неотразимо пробил под перекладину 1:0! Этот счет не изменился до финального свистка. Кубок Англии 1990 года стал первым трофеем Алекса Фергюсона во главе «Манчестер Юнайтед» и избавил его от увольнения.

1. «Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 3:3, 3:1 по пенальти (2006). Финал Джеррарда

Этот финал состолся практически ровно через год после Стамбульского финала Лиги Чемпионов, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 и выиграл по пенальти. Уже к 28 минуте финала Кубка Англии «красные» проигрывали 0:2 после автогола Каррагера и гола Эштона. Как годом ранее в финале Лиги Чемпионов команду повел за собой капитан Стивен Джеррард. На 32 минуте он выдал ювелирную передачу Джибрилю Сисе, который отыграл один мяч 2:1. Через десять минут после начала второго тайма, навес в штрафную площадь «молотобойцев», Крауч скидывает головой мяч в центр, куда устремляется Стиви Джи и с лету, отправляет мяч в верхний угол 2:2 ! На 63 минуте «Вест Хэм» снова выходит вперед. Пол Кончески подключился в атаку и навесил в сторону ворот «Ливерпуля», Пепе Рейна ошибся с выходом из ворот и мяч влетел в дальнюю «девятку» 3:2! Вплоть до девяносто первой минуты игроки лондонского клуба успешно отбивали атаки мерсисайдцев. Когда снова свое слово взял Стивен Джеррард. Риисе навесил в штрафную площадь «Вест Хэма». Мяч выбили, но точно на ногу капитану «Ливерпуля». Мощнейший удар, метров с тридцати и мяч влетает в сетку ворот. На последней минуте дополнительного времени Пепе Рейна спасает команду после выхода один на один Рео-Кокера и приходит время серии послематчевых пенальти. Стивен Джеррад потом скажет: «Мы чувствовали, что наша команда лучше исполнит пенальти. Мы знали, что у нас есть лучший вратарь Пепе спас нас от поражения на последней минуте и спас в серии пенальти». В итоге, в серии послематчевых пенальти Рейна отбил три из четырех ударов, принеся «Ливерпулю» Кубок Англии. Благодаря феноменальной игре капитана «Ливерпуля» этот финал вошел в историю английского футбола как «Финал Джеррарда». «Я должен похвалить игроков, ведь они сыграли больше шестидесяти матчей за сезон. У большинства сводило ноги, но они продолжали играть. Они никогда не сдавались и были вознаграждены за это», - сказал после финала Рафаэль Бенитес.