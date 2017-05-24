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Дома – хорошо, а в гостях – можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектор

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты на матче "Арсенал" - "Спартак"
Фанаты на матче "Арсенал" - "Спартак"Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Сегодня состоялся КДК РФС, на котором, как казалось, «Спартак» могли серьезно наказать за поведение болельщиков в Перми и Туле.

Оказывается, не могли – с этого года в Дисциплинарный регламент РФС были внесены некоторые изменения. И, согласно им, «Спартаку» не грозило ни проведение матча без зрителей, ни закрытие одной из трибун. Только – денежный штраф, который в итоге и был получен.

В итоге за следующие проступки в Перми и Туле, загибайте пальцы и слегка нахмуривайте брови, спартаковские болельщики, по сути, не понесут никакого наказания – и могут спокойно планировать поездку на следующий выездной матч. И так – вот, что можно, если осторожно:

– использование пиротехники (в одной только Туле – 64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты);

– неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях гостевого сектора);

– массовое появление на поле посторонних лиц;

– скандирование оскорбительных выражений;

– причинение имущественного вреда объекту спорта ;

– беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту инспектора, не менее 50 кресел тульского стадиона было уничтожено).

Цена подобного празднества – 1,6 млн рублей. Платит – клуб. Всем шампанского!

За комментарием мы обратились к главе КДК РФС Артуру Григорьянцу.

– Теперь мы не имеем права закрывать секторы на гостевых матчах. Этой нормы нет в регламенте с прошлого года, – говорит Григорьянц. – Если бы подобные проступки были совершенны болельщиками домашней команды, то тогда КДК имел бы право закрыть на следующий домашний матч этой команды сектор, трибуну или постановить провести матч без зрителей.

– Получается, в гостях можно делать что хочешь?
– Нет. Если матч будет прекращен по вине третьих лиц, например, как это было в игре «Динамо» – «Зенит», когда в Шунина попал файер, то возможны и закрытие секторов, и матч без зрителей – в зависимости от проступка. Но это, повторюсь, если матч будет прекращен. Поскольку болельщики «Спартака» выбежали на поле уже по окончании игры, то, согласно имеющемуся сейчас регламенту, закрытие сектора клубу не грозило.

Помимо дела спартаковских болельщиков рассматривались и страсти из матча «Оренбург» – «Ростов». Тогда, напомним, игрок «Оренбурга» Михал Дюриш грубо обошелся с Михой Мевлей из «Ростова». За что сначала получил ногой в спину от Кристиана Нобоа, а затем – красную карточку от судьи.

КДК РФС решил, что с незадачливого словака достаточно и не стал увеличивать его дисквалификацию. А Нобоа получил дополнительное наказание.

– Дюриш присутствовал на заседание, – говорит Григорьянц. – По нему в рапорте инспектора матча указано, что он хоть и грубо действовал, но ненамеренно. Дюриш просто не имел возможности избежать контакта с защитником «Ростова» Мевлей. После игры Дюриш принес сопернику извинения, на сегодняшнем заседании сказал, что сожалеет о случившемся. Мы решили не принимать к нему никаких дополнительных мер, то есть его дисквалификация составляет один матч – за красную карточку. Первую игру стыковых матчей он пропустит.

Что касается Нобоа, – продолжал Григорьянц, – то его поведение мы сочли агрессивным. И приняли решение дисквалифицировать игрока на два матча с учетом отстранения на один матч из-за красной карточки.

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